ডফার ব্রাদার্স ‘দ্য তাবিজ শো ইনস্টিটিউটের সাফল্যের পরে চাপের মুখোমুখি

একটি নতুন টেলিভিশন অভিযোজন কিভাবে এটি দেখতে কঠিন স্টিফেন কিং উপন্যাসটি ডফার ব্রাদার্সের আসন্ন লেখকের কাজ গ্রহণের উপর আরও অনেক চাপ দেয়। যদিও ডফার ব্রাদার্স শোকে ঘিরে বেশিরভাগ বিবরণ এখনও মোড়ক রয়েছে, তবে এটি ইতিমধ্যে অন্য শোয়ের স্ট্রিমিং সাফল্যের লেন্সের মাধ্যমে দেখা হচ্ছে।
অনেক স্টিফেন কিং অভিযোজন ছোট এবং বড় উভয় স্ক্রিনে বেরিয়ে আসতে প্রস্তুত। সর্বদা মত, এই সমস্ত অভিযোজনগুলি অবিশ্বাস্যভাবে ভাল পারফর্ম করবে না এবং অনেকেই কয়েক বছর ধরে লাইনের নিচে যথেষ্ট স্মরণীয় হতে লড়াই করবে। তবে মুষ্টিমেয় অন্যদের মধ্যে স্টিফেন কিং গল্পগুলি লাইভ-অ্যাকশন মিডিয়ামে কতটা ভাল কাজ করতে পারে তা প্রমাণ করে অভিযোজন হিসাবে সংজ্ঞায়িত হিসাবে দাঁড়াবে।
প্রশংসিত স্টিফেন কিং উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে একটি চলমান শো ইতিমধ্যে বেশ ভাল করছে, অদূর ভবিষ্যতে নির্ধারিত সমস্ত অভিযোজনগুলির জন্য একটি উচ্চ মানদণ্ড স্থাপন করছে। এর সাফল্য মনে হচ্ছে ডফার ব্রাদার্সের একটি স্টিফেন কিং বইয়ের উচ্চ প্রত্যাশিত গ্রহণের উপর প্রচুর চাপ ফেলেছে।
ডফার ব্রাদার্স ‘দ্য তাবিজ অভিযোজন ইনস্টিটিউটের পরে গতি বজায় রাখতে হবে
ইনস্টিটিউট সাম্প্রতিক বছরগুলির অন্যতম সেরা স্টিফেন কিং অভিযোজন
2019 এর পরে বহিরাগতস্টিফেন কিং উপন্যাসগুলির বেশিরভাগ টিভি অভিযোজন লেখকের লেখার সারমর্মটি ক্যাপচার করতে সংগ্রাম করেছিল। তবে, এমজিএম+এর ইনস্টিটিউটযা একই নামের একটি স্টিফেন কিং বইয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি, অবশেষে এই প্রবণতাটি পরিবর্তন করছে। ইনস্টিটিউট কোনওভাবেই গ্রাউন্ডব্রেকিং নয়।
যদিও এর গড় পচা টমেটো স্কোর 65%এর উপর ভিত্তি করে, যদিও, এটি তখন থেকে সেরা পারফরম্যান্স স্টিফেন কিং টিভি অভিযোজন বলে মনে হচ্ছে বহিরাগত। শোটি অনুসরণ করে আসা দর্শকরাও একমত হবেন যে, এর থিম এবং গল্পের বীটগুলিতে অনন্য না হওয়া সত্ত্বেও, শোটি একটি আসক্তিযুক্ত অভিজ্ঞতা দেয় যা তার রানটাইম জুড়ে এটির জন্য একটিকে আটকে রাখে।
ইনস্টিটিউট টিভি অভিযোজনগুলির জন্য তুলনামূলকভাবে উচ্চতর বার সেট করেছে বলে মনে হচ্ছে, যা ডফার ব্রাদার্সের পরিকল্পিত স্টিফেন কিংয়ের উপর কিছুটা চাপ দেয় তাবিজ। দেখার পরে ইনস্টিটিউটঅনেক দর্শক আশা করবেন না তাবিজএর টিভি অভিযোজন কেবল মেলে না ইনস্টিটিউটএর গুণমান কিন্তু আরও স্বতন্ত্র এবং আকর্ষণীয় কিছু সরবরাহ করে।
ডাফার ব্রাদার্সের তাবিজের অভিযোজন কখন ঘটবে?
শো শীঘ্রই খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে না
যেহেতু ডফার ব্রাদার্স অবশেষে তাদের দীর্ঘকাল ধরে চলমান হিট নেটফ্লিক্স সিরিজের অবসান ঘটায়, অপরিচিত জিনিসঅনেকে বিশ্বাস করতে পারেন যে তারা শেষ পর্যন্ত ফ্লাইওহিলগুলি সরানোর জন্য সময় খুঁজে পেতে পারে তাবিজএর প্রযোজনা এগিয়ে। তবে এই জুটি আসন্ন অ্যানিমেটেড স্পিন অফের সাথে জড়িত থাকবে স্ট্র্যাঞ্জার থিংস: ’85 থেকে গল্পগুলিযা সম্ভবত তাদের দখলে রাখবে।
স্টিভেন স্পিলবার্গের জন্য অধিকার কিনেছিলেন তাবিজ 1982 সালে, যা একটি সিনেমা হিসাবে অভিযোজিত হওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে, প্রকল্পটি প্রোডাকশন নরকে রয়ে গেছে এবং কখনও দিনের আলো দেখেনি।
স্পিন অফ ছাড়াও ডফার ব্রাদার্সও প্রযোজনা করছেন বরো এবং নেটফ্লিক্সের নতুন লাইভ-অ্যাকশন অভিযোজনের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে মৃত্যু নোট। প্রতিবেদন অনুসারে, দুজনও কাজ করছেন বাবস ডিওনের বর্বর, মহৎ মৃত্যু লেখক রন কারির সাথে। তাদের প্লেটে এত কিছু সহ, এটি তাদের টিভি অভিযোজনের সম্ভাবনা কম বলে মনে হয় স্টিফেন কিং‘এস তাবিজ শীঘ্রই যে কোনও সময় ঘটবে।