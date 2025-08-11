এটি লক্ষণীয় যে শত্রু, পদাতিকের সংখ্যাগত সুবিধা ব্যবহার করে, কুচেরভ ইয়ার এবং গোল্ডেন কলেজের বসতিগুলির দিকে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল, যেখানে আরও আক্রমণাত্মক জন্য বাহিনী এখন জমা করা হচ্ছে।
বিশ্লেষকরা যোগ করেছেন যে শত্রু সক্রিয়ভাবে তার অবস্থানগুলি প্রতিষ্ঠিত করে, দখলকৃত অঞ্চলগুলিতে স্থির করে। বিশেষত, কাসহেভয় ইয়ার থেকে, রাশিয়ান সেনারা ভেসেলয় গ্রামে উন্নীত হয়েছিল, যেখানে তারা জমেও আয়োজন করে। গত দিনে, এই গ্রামে 20 টিরও বেশি আক্রমণকারী রেকর্ড করা হয়েছিল।
«একই সময়ে, শত্রু সেখানে থামে না এবং নোভোডানান এবং পেট্রোভকার অঞ্চলে স্থির ডব্রোপল-ক্রামেটরস্ক হাইওয়ের দিকে তার সাফল্য বিকাশ অব্যাহত রাখে। দুর্ভাগ্যক্রমে, শত্রুরা আরও চলাচলের জন্য দুর্বল স্থানগুলি অনুভব করেছিল, যা তিনি এই জাতীয় প্রচেষ্টা করার জন্য ব্যবহার করবেন, “নোটটি বলে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, ফ্রন্টের এই দিকের পরিস্থিতি বিশৃঙ্খল রয়েছে।
«শত্রুরা, প্রতিরক্ষার ফাঁকগুলি সন্ধান করে গভীরতায় প্রবেশ করে, দ্রুত ঠিক করার চেষ্টা করে, আরও অগ্রগতির জন্য জমে থাকে, যখন কোনও নির্দিষ্ট ব্রিগেডের কমান্ডে থাকা কিছু ব্যক্তি হয় সমস্যার পুরো গভীরতা বুঝতে পারে না, বা পরিস্থিতিটিকে “নিয়ন্ত্রিত” হিসাবে দেয় যেখানে “প্রত্যেককে হত্যা করা হয়েছিল, সবাইকে থামানো হয়েছিল”। তবে, সামরিক বাহিনী যারা সেখানে প্রতিরক্ষা রাখে এবং সেখানে কী ঘটছে তা বোঝার চেষ্টা করে, ”ডিপস্টেট বলেছিলেন।
বিশ্লেষকরা গোল্ডেন ওয়েল, দাবা এবং অন্যান্য পরিবেশের ক্ষেত্রগুলিতে নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং গঠনের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তারা উচ্চ -মানের বাধা এবং ভাল -সজ্জিত অবস্থানগুলিতে সজ্জিত যা রাশিয়ানরা বাইপাস করে এবং সম্ভবত তাদের নিজস্ব প্রতিরক্ষার জন্য ব্যবহার করতে পারে।
«যেমন সামরিক মন্তব্য করেছে: “সর্বোপরি সবচেয়ে খারাপটি হ’ল তারা যদি তাদের গ্রহণ করে তবে আমরা তাদের সেখান থেকে ছুঁড়ে ফেলব।” এটি এই সত্যের একটি উদাহরণ যে, ভাল -বিল্ট আইএফএসের পাশাপাশি, যে লোকেরা তাদের ধরে রাখবে তারা প্রয়োজনীয়, পাশাপাশি একটি কার্যকর আদেশও যা এই জাতীয় সুযোগগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করবে, “ডিপস্টেটকে যুক্ত করা হয়েছে।
এছাড়াও বিশ্লেষকরা বলছেন, রাশিয়ান সেনারা ফায়ার কন্ট্রোল এবং লজিস্টিক পাথের অধ্যয়নের জন্য ড্রোন সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করছে।
«এখন শত্রু এই পথটি শারীরিকভাবে প্রশস্ত করার জন্য একটি জায়গা খুঁজে পেয়েছে, সম্পূর্ণরূপে এবং লক্ষ্য অর্জনের পরে তৈরি হওয়া পরিণতিগুলি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করে। শত্রুদের জন্য, ইতিমধ্যে পূর্বনির্ধারিত শেষ পয়েন্ট রয়েছে যা তার অর্জন করা উচিত এবং আজ তারা পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করছে, সোনার কূপটি পুরোপুরি দখল করার চেষ্টা করছে, কুচেরভ ইয়ার, মজা এবং অন্যান্য বসতিগুলি, “ডিপস্টেট উল্লেখ করেছে।
এটি লক্ষ করা যায় যে রাশিয়ানরা যদি বাহিনী জমে পূর্ণ হয় এবং এই অঞ্চলগুলিতে স্থির থাকে তবে তারা ইউক্রেনীয় ভূখণ্ডের গভীরে আরও অগ্রগতির জন্য প্রস্তুতি নেবে। এছাড়াও, আক্রমণকারীরা ড্রোনগুলির ক্রুদের আরও শক্ত করে তুলবে, যা বিকল্প রসদ পুনর্গঠন এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য আশেপাশের অবস্থানগুলি ধরে রাখতে জটিল করে তোলে।
«ইভেন্টগুলির এ জাতীয় বিকাশের সাথে, যদি এটি পরিবর্তন না হয়, আমরা এই মুহুর্তে হোঁচট খেতে পারি যে ডব্রোপলি পোকরভস্কের চেয়ে দ্রুত ধসে পড়বে, “আমরা ডিপস্টেটে সংক্ষিপ্তসার করেছি।
9 আগস্ট, ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, গোয়েন্দা তথ্য উদ্ধৃত করে, জানিয়েছে যে 2025 সালের জুলাইয়ে রাশিয়ার দখল সেনা সম্ভবত প্রায় 500-5550 বর্গমিটার ধরে নিয়েছিল। ইউক্রেনের টেরিটরির কিমি।
«রাশিয়ার স্থল বাহিনী মূলত পোকরভস্কের উত্তর -পূর্ব এবং দক্ষিণ -পশ্চিমে ডোনেটস্ক অঞ্চলে কৌশলগত অগ্রগতি অব্যাহত রেখেছে। তারা শহরকে ঘিরে রাখার এবং শহরে থাকা লজিস্টিক রুটগুলির নিয়ন্ত্রণ নিতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, ”তারা গোয়েন্দা তথ্য জানিয়েছিল।
পরিবর্তে, ডিনিপার ডিনিপার ভিক্টর ট্রেগুবভের স্পিকার বলেছিলেন যে পোকরভস্কির দিকনির্দেশের পরিস্থিতি গত এক বছরের তুলনায় সবচেয়ে কঠিন।