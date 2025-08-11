ডাব্লুটিটি ইয়োকোহামা চ্যাম্পিয়নশিপ আজ (১১ আগস্ট), পুরুষদের এবং মহিলা একক সেমিফাইনালগুলি সকালে অনুষ্ঠিত হবে, এবং ফাইনালগুলি বিকেলে ও সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হবে। পুরুষদের এককগুলিতে, জাতীয় দলের একজন মাস্টার ওয়াং চুকিন সেমিফাইনালে চারটি সরাসরি খেলায় সুইডিশ খেলোয়াড় মোগাতকে সরিয়ে নিয়েছিলেন এবং জাপানের ঝাং বেনঝিহের সাথে চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেবেন। পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনালটি এবার সাড়ে ৫ টায় হংকংয়ের সময় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উইমেনস সিঙ্গলস ফাইনালটি জাতীয় দলের মধ্যে একটি অভ্যন্তরীণ কলহের মধ্যে ছিল এবং আজ বিকেলে সাড়ে ৪ টায় সান ইঞ্চশা এবং চেন জিংটং অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওয়াং চুকিনের অতীত রেকর্ড জাং বেনঝি এবং এই সকালে পুরুষদের একক সেমিফাইনালকে অভিভূত করেছিল। ওয়াং চুকিন দুর্দান্ত ফর্ম দেখিয়েছিলেন এবং সহজেই সুইডিশ বল 11: 4, 11: 5, 11: 1, এবং 12:10 পরাজিত করেছেন।
ডব্লিউটিটি ইয়োকোহামা চ্যাম্পিয়নশিপ -ওয়াং চুকিন মোগাতকে সুইপ করেছেন 4: 0 5:30 অপরাহ্ন ঝাং বেন্টো টোমোকাশির ফাইনালে
