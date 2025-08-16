প্রকাশনা অনুসারে, ট্রাম্প রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে তাকে বলার জন্য জেলেনস্কিকে ডেকেছিলেন।
“ট্রাম্পের আহ্বান … এই সপ্তাহের শুরুতে ইউরোপীয় এবং ট্রাম্পের মধ্যে টেলিফোন কথোপকথনের চেয়ে তীব্র ছিল,” সংবাদপত্রে নোটগুলি।
রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতাদের বৈঠক ১৫ ই আগস্ট অ্যাঙ্কোরিডার এলমেনডর্ফ রিচার্ডসনে ১৫ ই আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। “থ্রি বাই থ্রি” ফর্ম্যাটে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ৪৫ মিনিট ধরে দুই ঘন্টা স্থায়ী হয়েছিল।
বৈঠকের মূল্যায়ন করার সময়, ভ্লাদিমির পুতিন বলেছিলেন যে ট্রাম্পের সাথে কথোপকথনটি স্পষ্ট এবং যথেষ্ট ছিল এবং দলগুলিকে সঠিক সিদ্ধান্তের কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল।