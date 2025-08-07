ডয়িন অ্যাবিওলা মূর্ত অখণ্ডতা, চ্যাম্পিয়ন মহিলা ক্ষমতায়ন – টিনুবু

রাষ্ট্রপতি বোলা টিনুবু একজন প্রবীণ নাইজেরিয়ান সাংবাদিক এবং প্রয়াত বশোরুন এমকেও অ্যাবিওলা, ডাঃ ডয়ইনসোলা হামিদাত অ্যাবিয়োলার স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন।
ডয়িন, যেমন স্নেহসঞ্চারিতভাবে বলা হয়, তিনি ছিলেন জাতীয় কনকর্ড সংবাদপত্রের প্রথম মহিলা ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং প্রকাশক এবং অ্যাবিওলার স্ত্রী, 12 ই জুন, 1993 এর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিজয়ী।
মঙ্গলবার ৮২ বছর বয়সে তিনি মারা যান।
বুধবার তার মিডিয়া সহযোগী, বায়ো ওনানুগা সাংবাদিকদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেছিলেন যে সাংবাদিকতা এবং লিঙ্গ ইক্যুইটির জন্য মৃত ব্যক্তির অপরিসীম অবদান “প্রজন্মের প্রজন্মের জন্য একটি ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন” এবং “আমাদের গণতন্ত্রের উপর প্রভাব আরও গভীর ছিল।”
“ডয়িন মূর্ত অখণ্ডতা, দৃ acity ়তা, কঠোর পরিশ্রম, শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিশ্রুতি এবং জনসাধারণের ভাল এবং গণতান্ত্রিক সুশাসনের প্রতি উত্সর্গ।
“নাইজেরিয়ানরা তার বিশিষ্ট সাংবাদিকতা কেরিয়ারের সময় ডয়িন অ্যাবিওলার নেতৃত্বকে কখনই ভুলতে পারবেন না, তাঁর নারী ক্ষমতায়নের চ্যাম্পিয়ন হওয়া এবং গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি।
“আমি অ্যাবিওলা এবং আবোয়াবা পরিবার, তাঁর একমাত্র কন্যা ডয়িনসোলা এবং সরকার এবং লোগোস এবং ওগুন রাজ্যের লোকদের সাথে যোগাযোগ করি।
টিনুবু প্রার্থনা করেছিলেন, “তার আত্মা শান্তিতে থাকতে পারে।
অনুরূপ শোকের বার্তায়, লাগোসের রাজ্যের গভর্নর বাবাজিদ সানওয়ো-ওলু তাঁর এই উত্তীর্ণটিকে সাংবাদিকতা এবং নাইজেরিয়ার মিডিয়া শিল্পের জন্য একটি বড় ক্ষতি হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।
গভর্নর, মিডিয়া ও প্রচার সম্পর্কিত তাঁর বিশেষ উপদেষ্টার দ্বারা বুধবার জারি করা এক বিবৃতিতে মিঃ গবেয়েগা আকোসাইল প্রয়াত সাংবাদিককে মিডিয়া শিল্পে একটি “অ্যামাজন” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর জীবদ্দশায় নাইজেরিয়ার সাংবাদিকতার বৃদ্ধি ও বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন, বিশেষত তার কনিষ্ঠ বছরগুলিতে, একজন প্রতিবেদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন, লেখক, গ্রুপ ফিচার সম্পাদক, এবং শেষ পর্যন্ত একটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী প্রথম নাইজেরিয়ান মহিলা হয়েছিলেন।
গভর্নর সানওয়ো-ওলু মৃত ব্যক্তিকে একজন দক্ষ সাংবাদিক এবং মিডিয়া এক্সিকিউটিভ হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন যারা এই শিল্পে অনেকের কাছে রোল মডেল হিসাবে কাজ করেছিলেন।
তিনি উল্লেখ করেছেন যে তিনি পরামর্শদাতা এবং বিভিন্ন মিডিয়া অনুশীলনকারীদের জন্য সুযোগ প্রদান করেছেন যারা সাংবাদিকতা এবং বিভিন্ন খাতে নেতাদের শীর্ষস্থানীয় কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে।
গভর্নর আরও তুলে ধরেছিলেন যে প্রয়াত মিডিয়া ট্রেলব্লেজার প্রয়াত অ্যাবিওলার একজন সহায়ক স্ত্রী ছিলেন এবং তিনি জাতীয় উন্নয়নে বিশেষত লিঙ্গ-সম্পর্কিত কারণে অগ্রগতিতে ইতিবাচক অবদান রেখেছিলেন।
“ডাঃ ডয়িন অ্যাবিওলা মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে স্বর্ণে তার নামটি প্রথম নাইজেরিয়ান মহিলা হিসাবে একটি জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি নাইজেরিয়ার অনেক সাংবাদিকদের কাছে একজন রোল মডেল ছিলেন, তিনি লালন -পালনকারী এবং বিভিন্ন সেক্টরে নেতৃবৃন্দের শীর্ষস্থানীয় কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছেন এমন বহু মিডিয়া অনুশীলনকারীদের লালনপালন করেছেন এবং সুযোগ দিয়েছিলেন।
বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে, “ডাঃ ডয়িন অ্যাবিওলা তাঁর জীবদ্দশায় অনেক ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিলেন, নাইজেরিয়ার সাংবাদিকতার বৃদ্ধি ও বিকাশে অর্থপূর্ণভাবে অবদান রেখেছিলেন। তিনি প্রয়াত প্রধান মোকো অ্যাবিয়োলার একজন সহায়ক স্ত্রী ছিলেন এবং বিশেষত লিঙ্গ-সম্পর্কিত ইস্যুতে জাতি গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন,” বিবৃতিতে যোগ করা হয়েছে।
একইভাবে, নিউজপেপারস প্রোপ্রেটার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ নাইজেরিয়া (এনপিএএন) তাকে নাইজেরিয়ার মিডিয়া স্পেসে একটি পঞ্চম সাংবাদিক, মিডিয়া গুরু এবং রেকর্ড ব্রেকার হিসাবে বর্ণনা করেছে।
বুধবার আবুজাতে একটি স্টোরেজে এনপিএএন প্রেসিডেন্ট কাব্বিরু ইউসুফকে এই পাশে।