ডরিভাল জরুরি প্রতিক্রিয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে এবং করিন্থীয়দের দ্বারা হারিয়ে যাওয়া সম্ভাবনার জন্য অনুশোচনা: ‘ফলাফল অনুপস্থিত’

ক বাহিয়ার জন্য পরাজয় শনিবার রাতে তিনি করিন্থীয়দের সতর্কতা সংকেত চালু করেছিলেন। প্রযুক্তিবিদ ডরিভাল জুনিয়র প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তর -পূর্বা ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ।
“আমাদের কাছে বলের দখল, গেমের আধিপত্য রয়েছে, আমরা সম্ভাবনা তৈরি করেছি, তবে ফলাফলটি অনুপস্থিত। আমাদের কাজটি বোঝার বিষয়টি রয়েছে, তবে ফুটবল আমাদের টুকরো প্রচার করেছে। আমি জানি এটির অন্যদিকে একটি দুর্দান্ত দল রয়েছে, তবে করিন্থিয়ান কোচ বলেছেন।
আরেকটি নেতিবাচক ফলাফল সম্পর্কে কথা বলতে, কোচ গেমের ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছিলেন, যার একটি বৈদ্যুতিক শুরু হয়েছিল এবং ম্যাচে আরও ভারসাম্য চার্জ করেছিল। প্রথমে ভাল লাগার পরে, তার দল একটি ড্রতে এসেছিল, তবে ম্যাথিউজিনহো দ্বারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পেনাল্টির কারণে প্রথমার্ধে অসুবিধায় ফিরে এসেছিল।
“ম্যাচের সবচেয়ে বিপজ্জনক মুহূর্তটি হ’ল আপনি যখন স্কোর করেন বা কোনও লক্ষ্য ভোগ করেন, কারণ এটি অনিয়ন্ত্রিত উত্পন্ন করতে পারে। আমরা গেমটি পরে দৌড়াতে শুরু করেছি এবং তারপরে স্কোর বেঁধে আমাদের অল্প সময় কাটিয়েছি। তবুও, আমরা ভাল সম্ভাবনা তৈরি করেছি তবে আমরা রূপান্তর করতে পারি না,” তিনি বলেছিলেন।
শেষ পাঁচটি সংঘর্ষে তিনটি ড্র এবং দুটি পরাজয়ের সাথে, করিন্থীয়দের 13 তম অবস্থানে 22 টির সাথে চিত্রিত হয়েছে এবং রবিবারের রবিবার ডুয়েলস চলাকালীন স্থানগুলি হারাতে ঝুঁকির ঝুঁকি রয়েছে। টুর্নামেন্টের বর্তমান পর্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, যখন তিনি রিলিজেশন জোনের কাছে যাওয়ার বিপদ নিয়ে অভিযুক্ত হন তখন তিনি সরাসরি বিন্দুতে চলে যান।
“আমরা কখনই এই সতর্কতা চিহ্নটি (রিলিজেশন সম্পর্কে) বন্ধ করে দিইনি এবং আমরা এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অনেক প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। আমি জানি যে এক ঘন্টা বিজয় ঘটবে কারণ এই গোষ্ঠীটি খুব উত্সর্গীকৃত। আমরা এমন একটি দল যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বলের অধিকার রয়েছে এবং সাধারণত ম্যাচগুলির পুরো আধিপত্য রয়েছে।” যোগ করেছেন করিন্থিয়ান কমান্ডার।
এখনও অবধি 20 টি রাউন্ড খেলেছে, করিন্থীয়দের দোলনা রয়েছে, তাদের বড় সমস্যা। দলটি মাত্র পাঁচটি সংঘর্ষ জিতেছে, সাতবার বেঁধেছিল এবং আটটি হেরে গেছে। প্রথম স্থানগুলির জন্য লড়াই করা থেকে দূরে, সাও পাওলো দলটি জাতীয় মাত্র 36% গর্বিত।