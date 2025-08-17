ডরিভাল বলেছেন যে তিনি ‘তাঁর পৌঁছানোর সমস্ত কিছু’ করছেন এবং জেড 4 দিয়ে সতর্কতা কল করেছেন

ইটাকেরায় বাহিয়াকে পরাজিত করার পরে, কোচ ট্রান্সফার নিষেধ
ব্রাজিলিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে আরেকটি পরাজয়ের পরে করিন্থীয়দের মেজাজ ভারী রয়ে গেছে। এই শনিবার (16/8), টিমোও নিও কেমিস্ট্রি অ্যারেনায় বাহিয়ার কাছে 2-1 গোলে হেরেছে এবং প্রতিযোগিতায় বিজয় ছাড়াই ষষ্ঠ খেলায় পৌঁছেছে। ম্যাচের পরে, কোচ ডরিভাল জানিয়র কাস্টের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরার একটি বিষয় তৈরি করেছিলেন, তবে মূলত শক্তিবৃদ্ধির অভাবের কারণে পর্দার আড়ালে থাকা অসুবিধাগুলির সাথে অসন্তুষ্টি আড়াল করেননি।
এখনও অবধি, এই উইন্ডোতে কেবলমাত্র একজন খেলোয়াড়কে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে: স্ট্রাইকার ভিটিনহো, যিনি বাহিয়ানদের বিপক্ষে দ্বিতীয়ার্ধে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। ফিফার দ্বারা প্রয়োগ করা স্থানান্তর নিষেধাজ্ঞার কারণে ক্লাবটি অবশ্য নতুন অ্যাথলিটদের রেকর্ড করতে বাধা দিয়েছে। সবই মেক্সিকো থেকে সান্টোস লেগুনার সাথে million 33 মিলিয়ন debt ণের debt ণের কারণে।
“আমাদের পুরোপুরি মূল্যায়ন করতে হবে, যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে, আসন্ন সমস্যাগুলি যা আমি এখানে তর্ক করব না। আমি যে সমস্ত কিছু একত্রিত করেছি এবং আমি অপেক্ষা করছি, আমি এই কাজে অন্য কারও মতো আত্মসমর্পণ করছি, এবং আমরা উপায় খুঁজে পাব। আমাদের কাছে ডেকেও বলা হয়েছে, আমাদের কাছে বলা হয়েছে, আমাদের কখনই সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে,” আমার কাছে কখনও সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, “আমার কাছে কখনও বলা হয়েছিল,” আমার কাছে কখনও বলা হয় না, “
এমনকি দলের অবস্থান রক্ষা করেও কোচ স্বীকার করেছেন যে ফলাফলগুলি তারা মাঠে যা দেখেছে তা প্রতিফলিত করে না।
“আমরা যা করছি তা করছি, লড়াই, লড়াই করা, ফলাফলগুলি মাঝে মাঝে ঘটে না। আমাদের খুব কম খেলা ছিল এবং প্রতিপক্ষের নীচে ছিলাম, এটি ব্রাজিলিয়ানদের মধ্যে আমাদের কী প্রাপ্য ছিল তা প্রতিফলিত করে না … আমরা সরবরাহ করছি, সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সমস্ত অস্ত্রের সাথে লড়াই করছি … ম্যাচগুলিতে আমাদের দখল এবং আধিপত্য রয়েছে, এটি ব্যাখ্যা করা কঠিন,” তিনি যোগ করেছেন।
ডরিভাল রিলিজেশনের সাথে সতর্কতা চিহ্নকে সংযুক্ত করে
তদুপরি, যখন খারাপ পর্যায় এবং জেড 4 -এর আসন্ন পদ্ধতির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ডোরিভাল বলেছিলেন যে তিনি বংশোদ্ভূত বিরুদ্ধে সতর্কতাটি কখনও বন্ধ করেননি।
“আমরা কখনই ঝুলে থাকি না। আমরা সমস্ত কিছু সম্পর্কে সচেতন, সমস্ত ধরণের সংশোধন খুঁজছি, ফর্মেশনগুলি বিভিন্ন, খেলার উপায়, আমাদের দলের সংখ্যা, গেমের সময় পরিবর্তিত, আমরা যা কিছু পৌঁছেছি তা করি।
কোচ থেকে অন্যান্য উত্তর দেখুন
গুই নেগো এবং কায়কে
তারা ছেলেরা, তারা প্রশিক্ষণে বাড়ছে, স্থান সন্ধান করছে এবং আমরা বাজি ধরছি। ছেলেদের আরও মনের শান্তি দেওয়ার জন্য আমি স্কোরিংয়ে আরও সুষম হতে চাই, তবে আমার অন্য কোনও বিকল্প নেই, আমাদের এমনকি মুহুর্তটিও প্রত্যাশা করতে হবে, তবে তারা ভাল প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে এবং আমাদের আত্মবিশ্বাস অর্জন করছে, তাই তারা আরও সুযোগ অর্জন করেছে।
ভিটিনহোর আত্মপ্রকাশ
আমাদের জরুরি প্রয়োজন, আমাদের সাত বা আটজন খেলোয়াড় নেই, আমরা আমাদের সমস্ত টুকরো ব্যবহার করি এবং আমরা জানি যে আমাদের আরও প্রয়োজন, আমাদের প্রয়োজন এবং প্রয়োজন ছিল, এবং এটি আরও বেশি সময় লাগবে এমন প্রক্রিয়াটিকে আরও ত্বরান্বিত করেছিল, তবে অ্যাথলিটের জরুরিতা এবং প্রাপ্যতা আমাদের বিশ্বাস করেছিল যে এটি দিয়েছে এবং এটি কীভাবে ছিল, তিনি গেমের সময় ভাল সুযোগ তৈরি করেছিলেন।
কাউ ফুরকুইম
তিনি খুব মানের ছেলে ছিলেন, যাইহোক, খুব মানের একজন লোক যিনি কাজ করছিলেন, আমরা তার জন্য সম্ভাবনার উপর কাজ করছিলাম, এমনকি আজকের মতো ম্যাচেও থাকতে পারে, তবে আমি দুঃখিত, এটির কিছুই করার নেই। তবে তিনি খুব বড় বিবর্তনের ছেলে, এটি আমাকে অনেক মুগ্ধ করেছে, তবে আমরা পরবর্তী মুহুর্তগুলির জন্য তাকে প্রস্তুত করছিলাম।
