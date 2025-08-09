ডলফিনগুলি প্রমাণ করে যে ভালুকের দ্বারা সস্তা শটগুলির মধ্যে তারা কীভাবে ‘নরম’

শুক্রবার হালাস হলে শিকাগো বিয়ার্সের সাথে তাদের যৌথ অনুশীলনের পরে মিয়ামি ডলফিনদের মনোভাব সামঞ্জস্য করা দরকার।
মিয়ামি হেরাল্ডের ওমর কেলি, বিয়ার্সের প্রতিরক্ষা আক্রমণাত্মক বেরিয়ে এসেছিল অনুশীলনে এবং ডলফিনদের প্রশস্ত রিসিভার জেলেন ওয়াডল এর মতো ডলফিনের আক্রমণাত্মক খেলোয়াড়দের একাধিক সস্তা শট নিয়েছিল, ডিভন আছানে এবং কোয়ার্টারব্যাক তুয়া তাগোভাইলোয়াকে পিছনে ফেলেছে।
কেলি দাবি করেছেন যে বিয়ার্সের প্রতিরক্ষা শুক্রবার একাধিকবার তাগোভাইলোয়াকে মোকাবেলা করেছে, যা বেশিরভাগ যৌথ অনুশীলনগুলি কীভাবে পরিচালিত হয়, যেখানে কোয়ার্টারব্যাকগুলি সুরক্ষিত থাকে তার বিরুদ্ধে যায়।
কেলি মনে করেন যে ডলফিনস কোচিং কর্মীরা তাদের আক্রমণাত্মক খেলোয়াড়দের জন্য আটকে নেই কারণ তারা ভয় পেয়েছিল যে তারা তাদের নরম হওয়ার কলঙ্ককে স্থায়ী করতে সহায়তা করবে।
“আপনি যা করবেন … আপনি এটি সম্পর্কে কাঁদবেন এবং বলবেন, ‘আরে, আপনি আমাকে খুব বেশি আঘাত করছেন।’ লাইক, তুমি কি কর? ” কেলি শনিবার “ডলফিনস ইন গভীরতা” এর একটি পর্বে বলেছিলেন। “তবে এটি নোংরা ছিল। এটি নিঃসন্দেহে ছিল। একাধিকবার টুয়াকে আঘাত করা হয়েছিল, একাধিকবার অনুশীলন করা হয়েছিল … আপনি যখন নিজের দলের খ্যাতি জানেন, আপনি বিশ্বকে জানেন, লিগ আপনাকে নরম হিসাবে উপলব্ধি করে, এবং আপনি এখানে যান।”
কেলি পছন্দ করেন নি যে এই অপরাধটি কীভাবে বিয়ার্সের অপরাধের বুলিংয়ের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল, মিয়ামিকে অনুশীলন শেষ হওয়ার আগে ভাঁজ করার অভিযোগ করেছিল।
কেলি বলেছিলেন, “এখন আমি যা পছন্দ করি না তা হ’ল, আপনি জানেন যে আপনি যদি ডলফিন (গুলি) ভক্ত হন তবে তারা মুখে খোঁচা পান, তারা ভাঁজ করে,” কেলি বলেছিলেন। “তারা মুখে খোঁচা পেয়েছিল এবং আপনি বাস্তবে 11 টি সময়কালে 11 টির সময় তাদের ভাঁজ করতে দেখেন।”
ডলফিনদের শিকাগো প্রতিরক্ষার বিরুদ্ধে একইভাবে শক্তি দিয়ে সাড়া দেওয়া দরকার। মিয়ামির কোচিং কর্মীদের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত যে এই অপরাধটি যৌথ অনুশীলনে একাধিক হিট ভোগা দেখার পরে লড়াই করতে চায়নি।
সস্তা শটগুলি সম্পর্কে অভিযোগ না করে এবং পরিবর্তে ভাঁজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার মাধ্যমে, ডলফিনরা প্রধান কোচ মাইক ম্যাকডানিয়েলের প্রমাণের তালিকায় যুক্ত করা চালিয়ে যেতে বেছে নিয়েছিল দলগুলি নরম।