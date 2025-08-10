You are Here
ডলফিনের আন্ডারহেলমিং প্রিসন ওপেনার হিলের গুজব বন্ধ করতে ব্যর্থ হবে
মিয়ামি ডলফিনস টায়ারিক হিলকে বাণিজ্য করতে চান না বলে জানা গেছে, তবে তারকা প্রশস্ত রিসিভার দলের নড়বড়ে প্রিসন ওপেনারের পরে অন্যান্য ধারণা থাকতে পারে।

শিকাগো বিয়ার্সের বিপক্ষে রবিবারের 24-24 টাইতে ডলফিনস শুরুর অপরাধটি একটি ড্রাইভ খেলেছিল। তির্যক আঘাতের কারণে হিল রোড খেলায় উপযুক্ত হয়নি।

ইউনিট প্রথম কোয়ার্টারে একটি 15-প্লে, 54-গজ ড্রাইভ ইঞ্জিনিয়ার করেছিল তবে রেড জোনে মূলধন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। শিকাগোর ওয়ান-ইয়ার্ড লাইনে চতুর্থ-গোলের সময়, তৃতীয় বর্ষের লাইনব্যাকার নোয়া সিওয়েল ডলফিনকে তিন গজের ক্ষতির জন্য জেলেন রাইটকে পিছনে ফেলেছে।



