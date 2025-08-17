ডলফিনের কুইন ইওয়ার্স ভয়ঙ্কর আত্মপ্রকাশ থেকে ফিরে আসে

গত সপ্তাহে যখন মিয়ামি ডলফিনস রুকি কোয়ার্টারব্যাক কুইন ইওয়ার্স তার পূর্বসূরীর আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তখন তাঁর কোনও উত্পাদনশীল দিন ছিল না। যদি কিছু হয় তবে এটি দেখিয়েছিল যে কেন তিনি প্রায় 2025 এনএফএল খসড়া থেকে পুরোপুরি পড়ে গিয়েছিলেন এবং সপ্তম রাউন্ডের শেষের দিকে নির্বাচিত হননি।
ইওয়ার্সের জন্য সুসংবাদটি হ’ল একটি প্রাকসেশন গেম কোনও খেলোয়াড়ের কেরিয়ার বা তাদের উল্টো দিকে সংজ্ঞায়িত করে না এবং নিজেকে প্রমাণ করার জন্য সর্বদা অন্য সুযোগ রয়েছে।
ইওয়ার্স শনিবার সেই সুযোগটি পেয়েছিল এবং ডেট্রয়েট লায়ন্সের বিরুদ্ধে এটির সুযোগ নিয়েছিল।
এটি ছিল সেই খেলা চলাকালীন, একটি 24-17 ডলফিনস জয়, যেখানে ইওয়ার্স পিছনে ফিরে এসে দেখে মনে হয়েছিল যে তিনি এনএফএল মাঠে রয়েছেন। তিনি 116 গজ, দুটি টাচডাউন এবং শূন্য ইন্টারসেপশনগুলির জন্য 11-অফ -17 পাসগুলি সম্পন্ন করেছেন।
তার দ্বিতীয় টাচডাউন তাকে তার বাম দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে থিও ওয়েজ জুনিয়রের কাছে একটি নিখুঁত পাস ছুঁড়ে ফেলেছিল তার দ্বিতীয় স্কোরের জন্য।