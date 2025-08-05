সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, হংকংয়ের অর্থনীতি আশাবাদী হয়নি এবং নাগরিকদের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। অনেক শিল্প লড়াই করে চলেছে। যাইহোক, কোয়ুন টং উট পেইন্টিংয়ের একটি ছোট স্টুডিওতে একটি অপ্রিয় জনপ্রিয় ব্যবসা রয়েছে যা বাজারের বিরুদ্ধে স্থিতিশীল রয়েছে। এটি হ’ল “কোবি হাসপাতাল” (ডল হাসপাতাল) ১৯ 1970০ এর দশকে জন্মগ্রহণকারী কোম্যান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী রুবি। এই হাসপাতালটি ক্ষত দিয়ে আচ্ছাদিত লোমশ পুতুলগুলির জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি সাধারণ পরিষ্কার বা “জটিল সার্জারি” হোক না কেন, এই পুতুল ডাক্তার কঠিন নয়। কোম্যান এই সংবাদপত্রের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে স্বীকার করেছেন যে পুতুলের মালিকের জন্য, পুতুলটি মেরামত করা কেবল একটি খরচই নয়, একটি সংবেদনশীল রক্ষণাবেক্ষণও, তাই অনেকগুলি
Source link
“ডল হসপিটাল” নন-কমন গ্রাহক ব্যবসায় পুতুল মেরামত করে এবং বাজারে আক্রান্ত না হয়ে মনকে মেরামত করে
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, হংকংয়ের অর্থনীতি আশাবাদী হয়নি এবং নাগরিকদের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। অনেক শিল্প লড়াই করে চলেছে। যাইহোক, কোয়ুন টং উট পেইন্টিংয়ের একটি ছোট স্টুডিওতে একটি অপ্রিয় জনপ্রিয় ব্যবসা রয়েছে যা বাজারের বিরুদ্ধে স্থিতিশীল রয়েছে। এটি হ’ল “কোবি হাসপাতাল” (ডল হাসপাতাল) ১৯ 1970০ এর দশকে জন্মগ্রহণকারী কোম্যান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী রুবি। এই হাসপাতালটি ক্ষত দিয়ে আচ্ছাদিত লোমশ পুতুলগুলির জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি সাধারণ পরিষ্কার বা “জটিল সার্জারি” হোক না কেন, এই পুতুল ডাক্তার কঠিন নয়। কোম্যান এই সংবাদপত্রের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে স্বীকার করেছেন যে পুতুলের মালিকের জন্য, পুতুলটি মেরামত করা কেবল একটি খরচই নয়, একটি সংবেদনশীল রক্ষণাবেক্ষণও, তাই অনেকগুলি