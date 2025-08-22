ডাঃ কোস, ন্যুভো লেন -এ লড়াইয়ের লড়াই 12 জন অভিযুক্ত অপরাধীকে হতাশ করে ফেলেছে

মন্টেরে, এনএল- এর ভারসাম্য 12 অভিযুক্ত অপরাধী অবক্ষয়িত মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব বাম সশস্ত্র নাগরিক y উপাদান এর নাগরিক শক্তিএই শুক্রবার, ইন ডাক্তার কস, নিউভো লেন।
ঘটনাগুলি একটি পরে প্রকাশিত আক্রমণ রাজ্য কর্পোরেশন থেকে ইউনিফর্ম করা যখন টহল কাজ সম্পাদন এবং কলের নজরদারি “অপারেশনাল ওয়াল”।
লস রাজ্য পুলিশ তারা প্রত্যাখ্যান আক্রমণ এবং না হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পরিচালিত তারা ক্যাজুয়াল বা আহতদের রিপোর্ট করবে কর্মীদের মধ্যে।
“12 অবজেক্ট (পুরুষ), কমপক্ষে আটটি দীর্ঘ অস্ত্র, কৌশলগত সরঞ্জাম এবং বিভিন্ন লোডার এবং কার্তুজগুলি অবস্থিত The কর্মীরা অভিনবত্ব ছাড়াই এবং জায়গাটির নিয়ন্ত্রণ সহ”বলেছেন কর্তৃপক্ষ।