ডাঃ ক্লোভিস কে? ব্রাজিলিয়ান যারা ক্লিনিকের সাথে প্যারাগুয়ে জিতেছে যা পরিষেবাতে প্রযুক্তি এবং মানবিকতার সংমিশ্রণ করে

সাইকিয়াট্রিস্ট সিউদাদ দেল এস্টে ক্লিনিকাল রেফারেন্স মাউন্ট করেন এবং পার্শ্ববর্তী দেশে স্বাস্থ্য বিপ্লবের মাঝে একীভূত হন
শারীরিক, সাংস্কৃতিক এবং পেশাদার – এটি সীমানা অতিক্রম করছিল যে ব্রাজিলিয়ান ক্লোভিস লুইজ দা সিলভা দাস নেভস আজ পূর্ব প্যারাগুয়ানের অন্যতম উদ্ভাবনী স্বাস্থ্য প্রকল্পে অনুবাদ করে এমনটি কাটিয়ে উঠার একটি পথ তৈরি করেছিলেন। সিউদাদ দেল এস্টে অবস্থিত কাকাপে ক্লিনিকের ভার্জেন তাঁর এবং তাঁর স্ত্রী রেনাটা নেভসও একজন মেডিকেল দ্বারা কল্পনা করেছিলেন এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যের অ্যাক্সেস প্রসারিত করার জন্য ইমেজিং ডায়াগনোসিস, মানবিক যত্ন এবং প্রযুক্তির কৌশলগত ব্যবহারে আঞ্চলিক রেফারেন্স হিসাবে একীভূত করেছেন।
একরের রাজধানী রিও ব্রাঙ্কোতে জন্মগ্রহণকারী ক্লোভিস ইতিমধ্যে ওষুধের ক্ষেত্রে পাড়ি জমানোর আগে ক্লিনিকাল সাইকোপডোগোগ হিসাবে অভিনয় করার দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে জমা করেছিলেন। তিনি ডাউন সিনড্রোম, অটিস্টিক স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার (এএসডি) এবং শেখার অসুবিধা সহ শিশু এবং কিশোর -কিশোরীদের উপস্থিতিতে বিশেষজ্ঞ।
“এগুলি ছিল শোনার বছর, পরিবারের বেদনা বোঝার এবং যত্ন কীভাবে জীবন পরিবর্তন করতে পারে তা দেখার জন্য। এই অভিজ্ঞতাটি আমাকে পরে যে সমস্ত কিছু আসবে তার প্রতি আবেগগতভাবে প্রস্তুত করেছিল,” তিনি রিপোর্ট করেছিলেন।
উত্তর ব্রাজিল থেকে প্যারাগুয়ের পদক্ষেপের সাথে সাথে তাঁর একাডেমিক পটভূমি প্রসারিত হয়েছিল: তিনি ইউসিপি – ইউনিভার্সিডেড সেন্ট্রাল ডেল প্যারাগুয়ে থেকে মেডিসিনে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং ইউএপি – ইউনিভার্সিডেড স্বায়ত্তশাসন ডেল প্যারাগুয়ে থেকে সাইকিয়াট্রি ইন ডিপ্লোমা অর্জন করেছেন। এটি পূর্বের অভিজ্ঞতা এবং চিকিত্সা প্রশিক্ষণের মধ্যে এই বৈঠক থেকেই ক্লিনিকের প্রস্তাবের জন্ম হয়েছিল। এই অঞ্চলে বিশেষায়িত, অ্যাক্সেসযোগ্য এবং মানবিক পরিষেবার অভাবের প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রকল্পটি কল্পনা করা হয়েছিল।
“আমরা অনুভব করেছি যে এটি সঠিক সময় ছিল যখন আমাদের পেশাদার ট্র্যাজেক্টরিগুলি শহরের একটি দৃ concrete ় প্রয়োজনের সাথে একত্রিত হয়েছিল। আমরা পরামর্শের চেয়ে আরও বেশি কিছু প্রস্তাব দিতে চেয়েছিলাম: আমরা এক জায়গায় শ্রবণ, স্বাগত এবং কাটা প্রযুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব দিতে চেয়েছিলাম,” ডাক্তার ব্যাখ্যা করেছেন।
ক্লিনিকটি ডায়াগনস্টিক medicine ষধে প্রয়োগ করা একাধিক বিশেষত্ব, পরীক্ষাগার পরীক্ষা, আল্ট্রাসাউন্ড এবং প্রযুক্তিতে পরামর্শ দেয়। এই সমস্তগুলি একটি অবিচ্ছেদ্য পদ্ধতির অধীনে যা বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা এবং রোগীর প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগের সংমিশ্রণ করে।
তাদের নিজস্ব সংস্থান এবং দম্পতির অবিচ্ছিন্ন কাজের সাথে, প্রকল্পটি বড় বিনিয়োগকারীদের ছাড়াই তৈরি করা হয়েছিল। শুরু থেকেই, মানব রাজধানীটিকে একটি অগ্রাধিকার হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে: একটি বহুগুণ দল গঠন করা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক গঠনের সাথে এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে গভীর সংযোগের সাথে ডাক্তারদের একত্রিত করে। শারীরিক স্থান এবং রোগীর অভিজ্ঞতা সিউদাদ দেল এস্টের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে স্বাগত জানাতে ডিজাইন করা হয়েছিল।
“আমাকে এত ভালভাবে স্বাগত জানানোর জন্য আমি এস্তেসোসের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ! আমি প্যারাগুয়ান মানুষ এবং তাদের সংস্কৃতি যা এত ধনী তা পছন্দ করি! আমার পরিবার শহরটি খুব ভালভাবে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে।”
উদ্ভাবন এই মডেলটিতে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সরঞ্জামগুলি ইমেজিং ডায়াগনোসিসকে সহজতর করতে, প্রশাসনিক প্রক্রিয়াগুলি স্বয়ংক্রিয় করতে এবং রোগীদের সাথে যোগাযোগকে শক্তিশালী করতে ব্যবহৃত হয়।
“আমরা মানুষের যোগাযোগ প্রতিস্থাপনের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করি না, তবে অভিজ্ঞতার উন্নতি করতে। লক্ষ্যটি হ’ল অ্যাক্সেসের সুবিধার্থে এবং শ্রবণশক্তি এবং সহানুভূতি হারাতে না পেরে নির্ভুলতা নিশ্চিত করা,” ক্লোভিস উল্লেখ করেছেন।
বৃদ্ধি ইতিমধ্যে দিগন্তের একটি বাস্তবতা
ক্লিনিকটি এখন একটি সম্প্রসারণের পর্বের মধ্য দিয়ে যায়। গাইনোকোলজি, প্রসেসট্রিক্স এবং পেডিয়াট্রিক্সে বিশেষজ্ঞ একটি নতুন ইউনিট আগামী মাসগুলিতে উদ্বোধন করা হবে। সদর দফতরের নিজস্ব ডেলিভারি রুম এবং কাঠামো মহিলা এবং শিশুদের অবিচ্ছেদ্য স্বাস্থ্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে। প্রস্তাবটি অ্যাক্সেস করা কঠিন যেগুলি প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলির সাথে পেরিফেরিয়াল সম্প্রদায়ের সাথে দেখা করতেও চেষ্টা করে।
এছাড়াও, সাশ্রয়ী মূল্যের টিউশন এবং এক্সিলেন্সের চিকিত্সা পরিষেবাদির কভারেজ সহ এর নিজস্ব স্বাস্থ্য বীমা তৈরি করা হচ্ছে।
“আমি বিশ্বাস করি যে আমরা কেবল চিকিত্সা সম্প্রদায় এবং চিকিত্সার বাজারের জন্যই নয়, বিশেষত আমাদের গ্রাহকদের জন্যও আমাদের গুণমান প্রমাণ করতে সক্ষম হচ্ছি। পেশাদারদের দ্বারা যদি আমাদের মানবিক পরিষেবা না থাকে তবে সেরা স্থান, সেরা স্থান, সেরা চিত্র, পরীক্ষাগার স্টাডিজের সেরা স্থান, এটি কোনও ব্যবহার নয়।”
প্যারাগুয়ান স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিশ্লেষণে, চিকিত্সক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং নতুন প্রজন্মের ব্যস্ততার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি স্বীকৃতি দেয়। তবুও, তিনি উল্লেখ করেছেন যে বিশেষজ্ঞদের অ্যাক্সেস এবং সাশ্রয়ী মূল্যের দামে মানের নির্ণয় অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসাবে রয়ে গেছে।
“আমি ইউসিপিতে পড়াশোনা করেছি এবং এই নতুন প্রজন্মের সম্ভাবনা ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি। অনেক সহকর্মী শ্রেষ্ঠত্বের সাথে স্নাতক হয়েছেন এবং নৈতিকতা এবং দক্ষতার সাথে দেশের বাস্তবতা পরিবর্তন করছেন, যা প্যারাগুয়ান ওষুধে একটি ভাল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়,” তিনি বলেছিলেন।
ক্লোভিসের জন্য, বিশ্ববিদ্যালয়, ক্লিনিক এবং হাসপাতালের ঘনত্বের জন্য অ্যাল্টো পারানায় দেশের একটি মেডিকেল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হওয়ার জন্য সমস্ত কিছু রয়েছে। এবং যখন খাতটির ভবিষ্যত ডিজাইন করা হয়, তখন তিনি দ্বিধা করেন না:
“আমি প্রতিরোধমূলক medicine ষধ, মূল্যবান মানসিক স্বাস্থ্য এবং প্রযুক্তির বুদ্ধিমান ব্যবহার সহ আরও সংহত ব্যবস্থা দেখতে পাচ্ছি But তবে সর্বোপরি, আমি আরও মানব, ঘনিষ্ঠ, নিকটবর্তী চিকিত্সককে দেখতে পাচ্ছি This এটি আমরা নেতৃত্ব দিতে চাই এই রূপান্তর,” তিনি বলেছিলেন।