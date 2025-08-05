ডাঃ টেরি ডাব্রো প্লাস্টিক সার্জারি গণহত্যা বলে জেমি লি কার্টিসকে বিস্ফোরণ করেছে

টেরি ডাব্রো থেকে জেমি লি কার্টিস
প্লাস্টিক সার্জারি গণহত্যা নয় !!!
প্রকাশিত
Tmz.com
ড। টেরি ডাব্রো বলে জেমি লি কার্টিস অভিনয় করতে এবং প্লাস্টিক সার্জারি বশ করা বন্ধ করতে হবে … এবং তিনি গণহত্যার সাথে তার কসমেটিক পদ্ধতিগুলির তুলনা করার সাথে বিষয়টি গ্রহণ করছেন।
আমরা বেভারলি হিলসের মিঃ চৌ -তে “বোচেড” তারকা পেয়েছি এবং আমাদের ফটোগটি প্লাস্টিক সার্জারি সম্পর্কে জেমি লি’র সাম্প্রতিক মন্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল।
আইসিএমআই … জেমি দ্য গার্ডিয়ানকে বলেছিলেন, “আমি কসমেসিউটিকাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের দ্বারা প্রজন্মের একটি প্রজন্মের গণহত্যা সম্পর্কে খুব সোচ্চার হয়েছি, যারা নিজেদেরকে অস্বীকার করেছেন।”
টেরি বলেছেন যে জেএলসির কী কথা বলছে সে সম্পর্কে কোনও ধারণা নেই … এবং এটি একটি আপেল-থেকে-ওরেঞ্জের তুলনা। এছাড়াও, তিনি বলেছেন যে কিছুটা নিপ-টাক সম্পর্কে অবৈধ কিছুই নেই।
টিকটোক / @ব্র্যান্ডিগ্লানভিলিঅফিশিয়াল
ভাল ডক আরও এগিয়ে যায় … জেমি লি তার মস্তিষ্কের জন্য কিছু ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে তাই তিনি গণহত্যা প্লাস্টিক সার্জারির সাথে সমান না করে।
আমরা টেরিকেও জিজ্ঞাসা করেছি ব্র্যান্ডি গ্লানভিলএর ফেসিয়াল ডিসফিগারেশন সাগা … এবং মনে হচ্ছে তিনি ‘রোব’ তারার জন্য টানেলের শেষে একটি আলো দেখেছেন।