ডাঃ ডয়িন অ্যাবিওলার মৃত্যুর পরে অ্যাবিওলা পরিবারের সাথে এনপিসি কনডোলস

নাইজেরিয়ান প্রেস কাউন্সিল, এনপিসি, একটি দয়েনকে পেরিয়ে গভীর ধাক্কা দিয়ে পেয়েছে
কনকর্ড শিরোনামের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রকাশকের নাইজেরিয়ান প্রেস এবং স্ত্রী ড।
কাল অ্যাবিওলা।
কাউন্সিলের নির্বাহী সচিব ডাঃ অ্যাবিওলার মৃত্যুর খবরে প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে,
ডাঃ দিলি এজুঘাহ বলেছেন, এটি সাধারণভাবে মিডিয়া শিল্পের জন্য একটি বিশাল ক্ষতি
বিশেষত নাইজেরিয়ান সাংবাদিকতা।
ডাঃ ইজুঘাহ ডিক্রিবেস ডা
জাতীয় সংবাদপত্র (কনকর্ড শিরোনাম), সেরা এবং সর্বাধিক সজ্জিত হিসাবে
সাংবাদিকরা দেশ উত্পাদন করেছে; যোগ করা হচ্ছে যে তার অভিজ্ঞতা সম্পদ এবং
জাল খবরের ঝুঁকি পরীক্ষা করার জন্য এখন ম্যানেজরিয়াল দক্ষতা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন,
ভুল তথ্য এবং বিশৃঙ্খলা।
এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি অ্যাবিওলা এবং আবোয়াবা পরিবারের সাথে সমবেদনা, দ্য
নাইজেরিয়ান প্রেস অর্গানাইজেশন এবং এই মর্মান্তিক ঘটনায় পুরো জাতি।