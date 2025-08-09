You are Here
ডাঃ ফিল সিডনি সুইনি আমেরিকান ag গল বিজ্ঞাপনকে ডিফেন্ড করেছেন, হলোকাস্টের তুলনা স্ল্যাম করে
ডাঃ ফিল সিডনি সুইনি আমেরিকান ag গল বিজ্ঞাপনকে ডিফেন্ড করেছেন, হলোকাস্টের তুলনা স্ল্যাম করে

টক শো হোস্ট ড। ফিল শুক্রবার “রিয়েল টাইম” -তে উপস্থিত হওয়ার সময় অভিনেত্রী সিডনি সুইনির ভাইরাল “গ্রেট জিন্স” আমেরিকান ag গল বিজ্ঞাপনের উপর “হাস্যকর” ক্ষোভের নিন্দা জানিয়েছেন এবং তার সমস্ত মহিলা পরিবারের সদস্যদের অভিনেত্রী ‘জিন্সের একটি জুড়ি’ দেখানোর জন্য “কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ডাঃ ফিল নামে পরিচিত ফিল ম্যাকগ্রা যারা “গ্রেট জিন্স” বিজ্ঞাপনকে হলোকাস্টের সমতুল্য করে তাদের সমালোচনা করেছিলেন এবং এই তুলনাটিকে ট্র্যাজেডিতে নিহত ছয় মিলিয়ন লোকের জন্য “পরম অপমান” বলে অভিহিত করেছেন।

“লোকেরা সেই বিজ্ঞাপনটি নিয়ে পাগল হয়ে যাওয়ার জন্য এবং এই বলে যে তারা বলে যে সে ভাল জিন পেয়েছে, এবং তাদের বলার জন্য এটি হলোকাস্টের সমতুল্য, এটি হ’ল এটিই একই, এটি একটি পরম অপমানিত। ছয় মিলিয়ন মানুষ মারা গিয়েছিল, ছয় মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল এবং হত্যা করা হয়েছিল, এবং তারা একটি নীল জিন্সের জন্য একটি নীল জিন্সের বিজ্ঞাপনের সমান করে?” ম্যাকগ্রা রাইলেড। “কি অপমান।”

ডাঃ ফিল “রিয়েল টাইম” দর্শকদের বলেছিলেন যে তিনি অভিনেত্রীর জন্য “সমর্থন” দেখানোর জন্য সিডনি সুইনির “গ্রেট জিন্স” এর একজোড়া তাঁর মহিলা পরিবারের সমস্ত সদস্য কিনবেন। (এইচবিও)

টক শো হোস্ট তখন প্রকাশ করেছিল যে তিনি অভিনেত্রীর জন্য “সমর্থন” দেখানোর জন্য তার পরিবারের প্রতিটি মহিলার জন্য সেই জিন্স কিনে “বাইরে যাবেন।

সুইনির আমেরিকান ag গল বিজ্ঞাপনের আশেপাশের বিতর্ক সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যের আগে, “রিয়েল টাইম” হোস্ট বিল মাহের এই অভিনেত্রীকে রিপাবলিকান হিসাবে “উন্মুক্ত” করে তুলেছিলেন এবং ইস্যুতে রিপোর্ট করার জন্য প্রেসের সমালোচনা করেছিলেন যেন এটি “কেলেঙ্কারী”।

“সিডনি সুইনি বেরিয়ে এসেছিল, বেরিয়ে আসেনি, তাকে রিপাবলিকান হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছিল। এটি এখন ২ 27 বছর বয়সী বড় চলচ্চিত্র তারকা। তিনি এই নেটওয়ার্কে এখানে ‘ইউফোরিয়া’ ছিলেন এবং আমি মনে করি যে শোটি আসার পরে আবারও হবে। “আমি কেবল এটিই বলতে পারি যে আমি যেখানে আমেরিকা যেতে চাই সেখানে নয়। এটি কোনও স্লুর নয় যে কেউ রিপাবলিকান।”

আমেরিকান ag গলের জন্য সুইনির “গ্রেট জিন্স” বিজ্ঞাপনটি গত দুই সপ্তাহ ধরে বিতর্ক অর্জন করেছে, ডিটেক্টররা দাবি করেছেন যে বিজ্ঞাপনটি সাদা আধিপত্যকে উত্সাহ দেয়। (আমেরিকান ag গল ইনস্টাগ্রাম)

“ওহ, এটি আপনি কোথায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন তার উপর নির্ভর করে,” ম্যাকগ্রা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল।

তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন যে কেউ হলিউডের রিপাবলিকান কিনা, “এটি একটি স্লুর,” তবে আপনি যদি মিড ওয়েস্টে একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, “এটি কোনও স্লুর নয়।”

ম্যাকগ্রা উল্লেখ করেছেন যে কেউ যেখানেই থাকেন তা নির্বিশেষে রিপাবলিকান বা ডেমোক্র্যাট বলা হয়, কখনও আক্রমণাত্মক মন্তব্য হিসাবে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়।

