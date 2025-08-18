ডাইন এবং ড্যাশ ‘ট্র্যাভেলার্স’ স্প্রিন্টটি ছোট বাচ্চার সাথে রিভারসাইড ক্যাফে থেকে স্প্রিন্ট করে £ 100 মূল্যবান ফ্রাই-আপস এবং কেকগুলিতে জর্জিংয়ের পরে

একদল ভ্রমণকারীরা আতঙ্কিত গ্রাহক এবং কর্মীদের সামনে একটি কমিউনিটি রিভারসাইড ক্যাফে পালানোর আগে প্রায় 100 ডলারের ভাজা, কেক এবং ফিজি পানীয় পান করে, ডেইলি মেল প্রকাশ করতে পারে।
মঙ্গলবার বিকেলে ‘ডাইন অ্যান্ড ড্যাশ’ ঘটনায় অর্থ প্রদান না করে তিন মহিলার দল, দু’জন পুরুষ এবং খুব ছোট বাচ্চা তাদের টেবিল থেকে ছিটকে যাওয়ার পরে হানি’র বেকারি অ্যান্ড ক্যাফের মালিকরা বিধ্বস্ত হয়।
নর্থ ওয়েলসের কেরগওয়ারলের পরিবার পরিচালিত ক্যাফেতে কর্মীরা মেলকে জানিয়েছিলেন যে তারা কীভাবে £ 93.80 বিল পরিশোধ করতে অস্বীকার করার পরে তারা গাড়ি পার্কের মাধ্যমে সন্দেহভাজন ভ্রমণকারীদের তাড়া করতে বাধ্য হয়েছিল।
বিলের একটি অনুলিপিতে ডাইন দেখায় এবং ড্যাশাররা ছয়টি পূর্ণ ইংলিশ প্রাতঃরাশ, সাতটি কোক, একটি ব্রাউনি, দুটি চকোলেট ফজ কেক এবং একটি কুকি অর্ডার করেছেন।
এটি ডাইন অ্যান্ড ড্যাশিংয়ের সর্বশেষ ঘটনা – ব্রিটেনের একটি চাবুক যা ব্যবসায়ের মালিকদের আঘাতজনিত এবং পকেটের বাইরে রেখে চলেছে।
পরিবারের সেবা করা অ্যানি বেইলি মেলকে বলেছিলেন: ‘আমরা কেবল হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে লোকেরা আসলে এরকম কাজ করবে। ক্যাফেতে সমস্ত গ্রাহক আতঙ্কিত হয়ে দেখছিলেন।
‘এটি একটি ছোট ব্যবসায়ের জন্য এত পার্থক্য। এটি বাস্তব সময়ে এটি ঘটতে দেখে কেবল ভয়ঙ্কর ছিল। আপনার পাঁচ বা ছয়জন ব্যক্তি রয়েছেন যারা সবেমাত্র সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়েছেন এবং একটি ছোট ব্যবসায়ের সুযোগ নিয়েছেন ”
2019 সালে এই ব্যবসাটি গ্রহণকারী মালিক কোলিন টউ যোগ করেছেন: ‘তারা খুব দক্ষ ছিল, তারা জানে যে তারা কী করছে। গ্রুপ থেকে আসা এক মহিলা আসলে এর আগে ক্যাফেতে গিয়েছিলেন, তাই তারা জানে যে আমরা সামনে অর্থ প্রদান করি না।
‘আমি কেবল আনন্দিত যে কর্মীরা আঘাত বা কিছুই পায়নি।’
এটি হানির বেকারি এবং ক্যাফে যেখানে সন্দেহভাজন ভ্রমণকারীদের একটি দল খেয়ে ফেলেছে এবং ড্যাশ করেছে
মিস টো যোগ করেছেন যে তিনি এই মুহুর্তে ডাইন এবং ড্যাশাররা যেমন ছড়িয়ে পড়েছেন তেমন তিনি আর ‘তেমন হতবাক’ নন, তিনি আরও যোগ করেছেন: ‘এটি অবশ্যই আমি এই ব্যবসাটি চালিয়ে যাওয়ার মুখোমুখি হয়েছি।’
এই দলটি কীভাবে এই মুহুর্তে আঘাত হানে তা বর্ণনা করে, 21 বছর বয়সী মিসেস বেইলি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তারা যখন প্রথম এসেছিল তখন কর্মীরা কীভাবে তাদেরকে ভ্রমণকারী হিসাবে বিশ্বাস করেছিলেন ‘তবে’ আমরা সবাইকে সমানভাবে সেবা করি ‘বলে কোনও সমস্যা ছিল না।
তিনি আরও যোগ করেছেন: ‘তারা ভিতরে এসেছিল, গাড়ি পার্কের ঠিক পাশেই বাইরে বসেছিল, প্রচুর পরিমাণে খাবারের অর্ডার দিয়েছিল, এবং তারপরে আক্ষরিক অর্থে ক্যাফে থেকে ছুটে এসে গাড়ি পার্কের বাইরে ছুটে এসে ছিটকে যায়। আমরা তাদের পিছনে দৌড়েছি।
‘এটি ছয় ব্যক্তি, দু’জন পুরুষ, তিনজন মহিলা এবং পাশাপাশি একটি ছোট শিশুদের একটি দল ছিল। তারা বিনা বেতনের বাইরে চলে গেছে।
‘তাদের সত্যিই সবকিছু ছিল। তাদের পুরো প্রাতঃরাশ, কেক এবং পানীয় ছিল, এটি ছিল কেবল একটি ভয়াবহ অগ্নিপরীক্ষা ”
কর্মীদের উপর প্রভাব সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, চার বছর ধরে সেখানে কাজ করা মিসেস বেইলি বলেছিলেন: ‘আমরা সবাই সম্পূর্ণ ধাক্কায় ছিলাম এবং সত্যিই সত্যিই বিচলিত ও হতাশ হয়ে পড়েছি।’
তিনি বলেছিলেন যে তারা পৌঁছানোর সময় তারা ‘সূক্ষ্ম’ বলে মনে হয়েছিল, ব্যাখ্যা করে: ‘আমরা সাধারণত আমাদের মতো প্রত্যেকের দিকে নজর রাখছিলাম এবং তারপরে এটি আক্ষরিক অর্থে এত তাড়াতাড়ি ছিল – মাত্র দুটি বিভক্ত সেকেন্ড, এবং তারা আক্ষরিক অর্থে এটি লেগেছিল।’
মিসেস বেইলি বলেছিলেন যে তারা বিলটিও জিজ্ঞাসা করেননি, তিনি আরও যোগ করেছেন: ‘আমরা তাদের পিছনে তাড়া করেছি তবে আমরা তাদের কারও কাছেই ধরতে পারি না।’
শিফটে কাজ করা কর্মীরা মেইলকে জানিয়েছিল যে কীভাবে তারা £ 93.80 বিল পরিশোধ করতে অস্বীকার করার পরে গাড়ি পার্কের মাধ্যমে সন্দেহভাজন ভ্রমণকারীদের তাড়া করতে বাধ্য করা হয়েছিল। চিত্রযুক্ত (এলআর): অ্যানি, গ্রেসি এবং এলি
কর্মীরা মেলকে জানিয়েছিল কীভাবে ডাইন এবং ড্যাশাররা বড় খাবারের আদেশ দিয়েছিল এবং গাড়ি পার্কের মধ্য দিয়ে পালিয়ে গেছে
তারা কেরগওয়ারলের উত্তর ওয়েলস গ্রামে নদীর তীরে টেবিলগুলিতে বসেছিল
এই অঞ্চলে ডাইন এবং ড্যাশার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়িয়ে হানির বেকারি ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন: ‘আজ বিকেলে হানিজে আমরা একটি ডাইন-ড্যাশ ঘটনাটি অনুভব করেছি। আইরিশ অ্যাকসেন্ট সহ একদল পরিবার এসেছিল, প্রচুর পরিমাণে খাবার অর্ডার করেছিল এবং অর্থ প্রদান না করে চলে যায়। ‘
তারা আরও যোগ করেছে: ‘যদি আপনি এই বর্ণনার সাথে মেলে এমন কোনও গোষ্ঠীর কাছে যোগাযোগ করেন তবে দয়া করে পরিবেশন করার আগে অর্থ প্রদান করুন এবং কর্তৃপক্ষের কাছে কোনও সন্দেহজনক আচরণের প্রতিবেদন করুন।’
নর্থ ওয়েলস পুলিশের একজন মুখপাত্র বলেছেন: ‘মঙ্গলবার, 12 আগস্ট মঙ্গলবার বিকেল তিনটার পরেই আমরা একটি প্রতিবেদন পেয়েছি যে ফ্লিন্টশায়ারের ক্যাারগওয়ারলে একটি রেস্তোঁরায় একটি দল খাওয়া প্রায় 100 ডলার অর্থ প্রদান না করে বামে।
‘এই ঘটনাটি দুপুর ২ টার দিকে অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা গেছে।
‘ঘটনার সাথে সম্পর্কিত তথ্য সহ যে কাউকে 101 বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়, C124476 রেফারেন্স নম্বর ব্যবহার করে।’
মাত্র গত সপ্তাহে, চারটি ডাইন এবং ড্যাশার প্রায় 200 ডলার খাবারের ভোজন করার পরে নর্থহ্যাম্পটনের একটি ভারতীয় রেস্তোঁরা থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।
সিসিটিভি পপপ্যাডমস, ভেড়া চপস, চারটি মুরগির কারি, তিনটি মুরগির চ্যাট এবং নান এবং চাপাতীদের একটি নির্বাচন এ ভোজ খাওয়ানোর আগে রাত ১০.১১ টায় এই গোষ্ঠীটি রাত ১০.১১ টায় পৌঁছেছিল।
কয়েক দিন আগে, 10 জনের একটি পরিবারকে 320 ডলার খাদ্য বিল দিতে অস্বীকার করার পরে একটি জনপ্রিয় পাব থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।
ওয়েলসের ইউএসকে -র গ্রেহাউন্ড ইন এর ল্যান্ডল্যাডি কেলি জোলিফ (৪৯) বলেছেন, বৃহত্তর দলের প্রতিটি সদস্য একটি স্টার্টার এবং মূল কোর্স অর্ডার করেছিলেন, তাদের পুরোপুরি গ্রাস করেছিলেন, কিন্তু তারপরে তাদের পানীয় ব্যতীত অন্য কোনও কিছুর জন্য অর্থ দিতে অস্বীকার করেছিলেন।