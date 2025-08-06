ডাইস গেম খেলার সময় মানুষ শুটিংয়ের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে – এনবিসি 10 ফিলাডেলফিয়া

আটলান্টিক কাউন্টি প্রসিকিউটরের কার্যালয় অনুসারে, তিন বছর আগে জার্সি তীরে ডাইস খেলার সময় একজন নিউ জার্সির এক ব্যক্তি পেটে শুটিংয়ের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ২১ শে সেপ্টেম্বর, ২০২২ -এ আটলান্টিক সিটি পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাদের একটি শ্যুটিংয়ের রিপোর্টের জন্য বিকেল চারটার পরে উত্তর দক্ষিণ ক্যারোলিনা অ্যাভিনিউয়ের ১০০ টি ব্লকে ডাকা হয়েছিল, কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
পুলিশ একবার ঘটনাস্থলে পৌঁছে তারা এমন এক ব্যক্তিকে পেয়েছিল যার পেটে গুলিবিদ্ধ আঘাত ছিল, পুলিশ জানিয়েছে।
নজরদারি ভিডিও পর্যালোচনা করার সময়, তদন্তকারীরা একদল পুরুষকে একটি আবাসন কমপ্লেক্সের উঠোনে ডাইস খেলতে দেখেছিল, পুলিশ ব্যাখ্যা করেছে। আইবিএন ডেম্পস (২ 26) নামে পরিচিত এক ব্যক্তিকে ভিডিওতে এক পর্যায়ে দেখা গিয়েছিল যে একটি বন্দুক বের করে এবং তার কাছের একজনকে পেটে গুলি করে গুলি করে।
কর্মকর্তাদের মতে, পুলিশ 9 ডিসেম্বর, 2022 -এ 2022 সালের 9 ডিসেম্বর হেফাজতে নিয়েছিল। বাড়ির ভিতরে থাকাকালীন অফিসাররা একটি বন্দুক পেয়েছিল।
বাড়ির অভ্যন্তরে পাওয়া বন্দুকটি রাজ্য পুলিশ ব্যালিস্টিক ল্যাব দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং শিকারটিকে গুলি করার জন্য ব্যবহৃত বন্দুকের সাথে মেলে দেখা গেছে, কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
সোমবার, ৪ আগস্ট, ডেম্পস ক্রমবর্ধমান হামলা এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে অস্ত্র না রাখার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে, কর্মকর্তারা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি আট বছরের রাজ্য কারাগারে এবং তারপরে তিন বছরের প্যারোলে তদারকি করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
প্রসিকিউটর অফিসের মতে, ডেম্পসকে একটি পুনরুদ্ধার আদালতে যাওয়ার কথা ছিল, যা চিকিত্সা ও সহায়তা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল যে কোনও ব্যক্তির জন্য পদার্থের অপব্যবহারের সমস্যা হিসাবে বিবেচিত অপরাধী হিসাবে বিবেচিত, তবে সেদিন তিনি প্রদর্শন করেননি।
পুনরুদ্ধার আদালতের অধিবেশন হারিয়ে যাওয়ার জন্য ডেম্পসকে লঙ্ঘনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, সুতরাং তিনি রাজ্য কারাগারে একযোগে মেয়াদ পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ২০২২ সালের নভেম্বরে তিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে এমন ফর্মগুলিতে মিথ্যা কথা বলার পরে ডেম্পস একটি বন্দুকের মধ্যে একটি হ্যান্ডগান শ্যুটিংয়ের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।
এই মাসের শেষের দিকে তার সাজা দেওয়ার অপেক্ষায় ডেম্পস কারাগারে রয়েছেন।