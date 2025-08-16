ডাউনলোড: আইস প্রিন্স, জেসি জাগজ, ব্লাকবোনেজ মার্ক চকোলেট সিটির ‘উত্তরাধিকার’ এ 20 বছরের রাজত্ব

নাইজেরিয়ান পাওয়ার হাউস রেকর্ড লেবেল চকোলেট সিটি তার 20 তম বার্ষিকী চিহ্নিত করেছে ‘লিগ্যাসি’ প্রকাশের সাথে, একটি কঠোর হিট নতুন একক বৈশিষ্ট্য যা প্রবীণ জেসি জাগজ, আইস প্রিন্স এবং র্যাপ তারকা ব্লাকবোনেজের বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
জি-প্লাস চ্যাং এবং জেস কিম প্রযোজিত ট্র্যাকটি শুক্রবারের ভোরে সমস্ত স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম জুড়ে নেমে গেছে।
নাইজেরিয়ান হিপ-হপের উপর লেবেলের স্থায়ী প্রভাবের উদযাপন, ‘লিগ্যাসি’ এর তিনটি র্যাপারের স্বতন্ত্র শৈলীগুলি প্রদর্শন করে।
আইস প্রিন্স তার স্বাক্ষর মসৃণ হলেও কমান্ডিং প্রবাহ সরবরাহ করে, জেসি জাগজ একটি পাথরের খাঁজের সাথে অন্তর্নিহিত গীতিকার নিয়ে আসে, যখন ব্লাকবোনেজ উইট্টি পাঞ্চলাইন এবং অনস্বীকার্য সোয়াগার দিয়ে যুবসমাজের শক্তিকে ইনজেকশন দেয়।
“মেকিং/ চকোলেট সিটি/ সাম্রাজ্যের 20 বছর চিরকালের জন্য/ উত্তরাধিকার স্পাইফিং/ এখানে কেউ je র্ষা বোধ করে না/ আমি এখনও আমার উত্তরাধিকার/ আমার উত্তরাধিকারে সজ্জিত/ আমি নবী/ দূত,” র্যাপাররা বিজয়ী কোরাসকে ঘোষণা করে।
জানুয়ারিতে, রেকর্ড লেবেলটি তার 20 তম বার্ষিকী উদযাপনের জন্য ‘চকোলেট সিটি সাইফার’ শীর্ষক একটি ট্র্যাক প্রকাশ করেছে।
চকোলেট সিটি 2005 সালে অডু মাইকোরি, পল ওকেগো এবং ইয়াহায়া মাইকোরি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
লেবেলটি এমআই আবাগা, নোসা, ডাইস আইলস, ব্লাকবোনেজ এবং সিকেয়ের মতো রেকর্ডিং শিল্পীদের কাছে রয়েছে।
অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে রয়েছে আইস প্রিন্স, জেসি জাগজ, ইয়ং জোন, ভিক্টোরিয়া কিমানি, ব্রাইমো এবং ডিজে ল্যাম্বো।
ডাউনলোড: চকোলেট সিটি, আইস প্রিন্স, জেসি জাগজ এবং ব্লাকবোনেজ দ্বারা ‘উত্তরাধিকার’
