ডাউ হিট রেকর্ড উচ্চ হিসাবে পাওয়েল স্পিচ, রেট কাট আশাগুলিতে স্টক সমাবেশ হিসাবে

ফেডারেল রিজার্ভ চেয়ার জেরোম পাওয়েল ওয়াল স্ট্রিট ব্যবসায়ীদের মধ্যে সেপ্টেম্বরের হারের প্রতি আস্থা অর্জনের পরে শুক্রবার রেকর্ড উচ্চতায় বন্ধ শেয়ার বাজারটি বন্ধ হয়ে গেছে।
ডাও জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল এভারেজ শুক্রবার ৮৪০ পয়েন্টেরও বেশি বেড়েছে, যা ১.৯ শতাংশ অর্জন করেছে ৪৫,63১.74৪ রেকর্ড উচ্চতায় বন্ধ হয়ে গেছে। নাসডাক কমপোজিটও ১.৯ শতাংশ লাভ পোস্ট করেছে, যখন এস অ্যান্ড পি 500 সূচক 1.5 শতাংশ বেশি বন্ধ করে দিয়েছে।
ওয়াইওর জ্যাকসন হোলে ফেডের বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনের কাছ থেকে মন্তব্য দেওয়ার কারণে স্টকগুলি সমাবেশ করেছিল, পরামর্শ দিয়েছিল যে চাকরির বাজারে মন্দার মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক শীঘ্রই হারগুলি হ্রাস করবে।
“যদিও শ্রমবাজার ভারসাম্যপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে, এটি একটি কৌতূহলী ধরণের ভারসাম্য যা শ্রমিকদের সরবরাহ এবং চাহিদা উভয় ক্ষেত্রেই একটি উল্লেখযোগ্য ধীরগতির ফলস্বরূপ,” পাওয়েল বলেছিলেন। “এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিটি পরামর্শ দেয় যে কর্মসংস্থানের জন্য নিম্নতর ঝুঁকি বাড়ছে। এবং যদি এই ঝুঁকিগুলি বাস্তবায়িত হয় তবে তারা এত তাড়াতাড়ি করতে পারে।”
যখন পাওয়েল তার বেশিরভাগ বক্তৃতা উচ্চতর শুল্ক-চালিত মূল্যস্ফীতির সম্ভাব্যতা মোকাবেলায় ব্যয় করেছিলেন, ওয়াল স্ট্রিট একটি কর্মসংস্থান মন্দার দিকে “ঝুঁকির পরিবর্তনশীল ভারসাম্য” এর বর্ণনার উপর ল্যাচ করেছিলেন এবং স্টকগুলিকে আরও বাড়িয়ে পাঠিয়েছিলেন।
“ফেডের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল একটি ফেড-স্পিক উপায়ে প্রায় নিশ্চিত করেছেন যে ফেড সেপ্টেম্বরে তার পরবর্তী ফেডারেল ওপেন মার্কেট কমিটির (এফওএমসি) সভায় তার আর্থিক নীতি ইজিং ক্যাম্পেইনটি পুনরায় চালু করতে চলেছে,” শুক্রবার বিশ্লেষণে রেমন্ড জেমসের প্রধান অর্থনীতিবিদ ইউজেনিও আলেমান লিখেছেন।
“আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম যে ফেড তাদের অক্টোবর সভায় সুদের হার হ্রাস করা শুরু করবে, তবে তার বক্তব্য, যদি এখন থেকে এবং তারপরে কোনও বড় পরিবর্তন না হয় তবে নিশ্চিত হয়ে যায় যে ফেড শিগগিরই নীতিমালা পুনরায় চালু করতে প্রস্তুত।”
ফেড কখন কেটে যাবে তা বলতে অস্বীকার করেছিলেন, তবে ফিউচারের বাজারগুলি তত্ক্ষণাত এফওএমসির সেপ্টেম্বরের সভায় হ্রাসের প্রতিকূলতা বাড়িয়ে তোলে। সিএমই ফেডওয়াচ সরঞ্জামটি সেপ্টেম্বরে ৮৩ শতাংশে ফেড কাটার সম্ভাবনা নির্ধারণ করে, আগের দিন 75 শতাংশের চেয়ে বেশি।
রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের orrow ণ গ্রহণের ব্যয় হ্রাস করার জন্য প্রচুর চাপ থাকা সত্ত্বেও, ফেড বছরের শুরু থেকে ৪.২৫ শতাংশ থেকে ৪.৫ শতাংশে সুদের হার রেখেছেন।
পাওয়েল শুক্রবার স্বীকার করেছেন যে ফেডের হারগুলি এখনও এমন একটি স্তরে যা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে ধীর করে দেবে, ব্যাংক তাদেরকে নিরপেক্ষ দিকে ফিরিয়ে আনতে পারে কারণ এটি অর্থনীতিতে বড় পরিবর্তনগুলি নেভিগেট করে।
অক্সফোর্ড ইকোনমিক্সের প্রধান মার্কিন অর্থনীতিবিদ রায়ান সুইট লিখেছেন, “পাওয়েল বিশ্বাস করেন যে এই সমন্বয়টি ঘটতে পারে কারণ আর্থিক নীতিটি সীমাবদ্ধ, তাই ফেডের লক্ষ্য উপযুক্ত হয়ে ওঠার পরিবর্তে হারকে স্বাভাবিক করার লক্ষ্য রাখবে।”
“এটি ইঙ্গিত দেয় যে পরবর্তী হার কাটা কোনও সিরিজের সূচনা নয়, বিশেষত পাওয়েল জোর দিয়েছিলেন যে নীতিটি কোনও প্রিসেট কোর্সে নয় এবং আগত ডেটা এবং ঝুঁকির ভারসাম্যের উপর ভিত্তি করে অব্যাহত থাকবে।”
শ্রমবাজারে পাওয়েলের মন্তব্য ওয়াল স্ট্রিটের বেশিরভাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করার সময়, ফেড চিফও মুদ্রাস্ফীতিতে ট্রাম্পের শুল্কের সামগ্রিক প্রভাব সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।
পাওয়েল বলেছিলেন যে ট্রাম্পের শুল্কের প্রভাব “স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান” হলেও তারা এখনও স্পষ্ট নয় যে তারা দামের এককালীন বৃদ্ধি বা দীর্ঘমেয়াদী মূল্যস্ফীতির উত্থানকে ট্রিগার করবে কিনা।
পাওয়েল বলেছিলেন, “আমরা আশা করি যে এই প্রভাবগুলি আসন্ন মাসগুলিতে সময় এবং পরিমাণ সম্পর্কে উচ্চ অনিশ্চয়তার সাথে জমে থাকবে।”