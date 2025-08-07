ডাকোটা টেরিটোরিয়াল ক্যাপিটল প্রতিলিপি – অ্যাটলাস ওবস্কুরা

উভয় ডাকোটা যদি কেবল একটি রাজ্য হত তবে এটি আমেরিকাতে চতুর্থ বৃহত্তম হবে, যদিও মাত্র ১.7 মিলিয়ন লোক রয়েছে। তবুও, ২৮ বছর ধরে, ডাকোটা প্রকৃতপক্ষে কেবল একটি অঞ্চল ছিল, আজকের চেয়ে আরও বেশি জনবহুল। এটি দ্য টাইম অফ দ্য ওয়াইল্ড ওয়েস্ট, ডাকোটা টেরিটোরিয়াল ক্যাপিটলের মতো একটি ছোট্ট বিল্ডিং, মূলত কয়েকটি ব্লক উত্তরে অবস্থিত, প্রচুর ইতিহাস এবং আকর্ষণীয়, নাটকীয় গল্পগুলি প্যাক করতে পারে।
ইয়াঙ্কটন প্রথম ১৮62২ সালে ডাকোটা টেরিটরির রাজধানী হয়েছিলেন, যখন এটি গভর্নর উইলিয়াম জেইনকে অস্থায়ীভাবে বেছে নিয়েছিলেন। এটি এই অঞ্চলের সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ অংশে অবস্থিত এবং মিসৌরি নদীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডিং বন্দর ছিল। যখন আঞ্চলিক আইনসভা প্রথম মিলিত হয়েছিল, তখন রাজধানী কোথায় হওয়া উচিত তা নিয়ে তাত্ক্ষণিকভাবে একটি বিতর্ক শুরু হয়েছিল। ভার্মিলিয়ন, ইয়াঙ্কটন এবং বোন হোমের সমর্থকরা প্রায়শই একে অপরের সাথে হিংস্র হয়ে ওঠেন, উদাহরণস্বরূপ একটি ডিনার পার্টিতে খাবারের লড়াইয়ে নামেন। তবে শেষ পর্যন্ত এটি একমত হয়েছিল যে রাজধানী ইয়াঙ্কটনে থাকবে, অন্য শহরগুলি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি পেয়েছিল।
টেরিটোরিয়াল ক্যাপিটালে ঘটে যাওয়া একমাত্র সহিংসতা থেকে এটি অনেক দূরে ছিল। টেরিটোরিয়াল হাউস স্পিকার জর্জ পিনিকে একবার তার বিরোধীদের দ্বারা উইন্ডোটি ফেলে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। যদিও তিনি চেম্বারে সৈন্যদের সুরক্ষা পেয়েছিলেন এবং পদত্যাগ করতে রাজি হয়েছিলেন, এটি তার শত্রুদের থামেনি, যারা সুযোগ পেলে তাকে সেলুনের জানালা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল!
এই অঞ্চলের জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মধ্যেও প্রতিদ্বন্দ্বিতাও হয়েছিল। ১৮৮১ সালে ইয়াঙ্কটন বন্যার ফলে বিধ্বস্ত হওয়ার পরে, সেখানে মারাত্মক প্রতিযোগিতা ছিল যার জন্য শহর এটিকে রাজধানী হিসাবে প্রতিস্থাপন করবে। বিসমার্ককে বেছে নেওয়া হয়েছিল, আরও ক্রুদ্ধ দক্ষিণ ডাকোটানস।
শেষ পর্যন্ত, উভয় ডাকোটা একই সাথে পৃথক রাজ্য হিসাবে ভর্তি হয়েছিল, মূলত কারণ রিপাবলিকানরা যতটা সম্ভব নিরাপদ সিনেটের আসন পেতে চেয়েছিলেন। তবে ইয়াঙ্কটন দক্ষিণ ডাকোটার রাজধানী দৌড়ে ছিলেন না এবং মূল আঞ্চলিক ক্যাপিটল ইতিমধ্যে ভেঙে ফেলা হয়েছিল। আজ দেখা বিল্ডিংটি 1988 সালে নির্মিত একটি পুনর্গঠন।