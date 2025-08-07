You are Here
ডাক্তার রাশিয়ান শহরে মাতাল রোগীকে মারধর করেছেন
ডাক্তার রাশিয়ান শহরে মাতাল রোগীকে মারধর করেছেন

ম্যাশ: সখালিনে, একটি অ্যাম্বুলেন্স প্যারামেডিক একজন মাতাল রোগীকে মারধর করেছেন যিনি নামটির নাম রাখেননি

সখালিন অঞ্চলে, একজন মেডিকেল কর্মীর অংশগ্রহণের সাথে একটি ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছিল যিনি রোগীর বিরুদ্ধে অগ্রহণযোগ্য পদক্ষেপের অনুমতি দিয়েছিলেন। সম্পর্কিত কর্মীরা টেলিগ্রাম চ্যানেলে প্রকাশিত হয় আমুর ম্যাশ

ঘটনাটি তুমারি শহরে ঘটেছিল। প্রত্যক্ষদর্শী, তার অবস্থার বিষয়ে উদ্বিগ্ন একটি অ্যাম্বুলেন্স দল নামে একটি শক্তিশালী মাত্রায় ডামালটিতে শুয়ে থাকা এক ব্যক্তিকে খুঁজে পেয়েছিল। আগত প্যারামেডিক কলটি মিথ্যা হিসাবে যোগ্য করে তুলেছিল এবং নাগরিককে 5000 টি রুবেল জরিমানা দিয়ে হুমকি দিয়েছে। যে ব্যক্তি মাতাল ছিল সে বক্তৃতা দিতে সক্ষম ছিল না এবং নিজের সম্পর্কে তথ্য নাম দিতে পারেনি।

ভুক্তভোগীর কাছ থেকে সুস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া পাওয়ার জন্য আরও একটি ব্যর্থ চেষ্টা করার পরে, ডাক্তার সহিংসতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। রোগীর অশ্লীল নির্যাতনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, প্যারামেডিক আগ্রাসন বাড়িয়েছিল – সে একজন ব্যক্তির মুখ এবং শরীরে তার হাত এবং পা দিয়ে আঘাত করতে শুরু করে। তারপরে তিনি জোর করে ভুক্তভোগীকে অ্যাম্বুলেন্সে পৌঁছে দিয়ে তাকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে দেন।

আঞ্চলিক স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় কেবল এই ঘটনার জন্য নয়, তোমারিতে অ্যাম্বুলেন্স সংস্থার একটি বিস্তৃত সরকারী নিরীক্ষণ ঘোষণা করেছে। প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বের ক্রিয়াগুলি যথাযথ মূল্যায়ন গ্রহণ করবে।

যে কর্মচারীর সাথে গুরুতর আচরণ করা হয়েছে তার সাথে সম্পর্কিত, সম্পূর্ণ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তাঁর সাথে শ্রম সম্পর্ক সমাপ্ত করা হবে। এই ঘটনার সত্যতার বিষয়বস্তু সম্পর্কিত উপাদানগুলি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে অপরাধী দায়বদ্ধতার জন্য দোষী সাব্যস্ত করার বিষয়টি সমাধানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় যা ঘটেছিল তার জন্য একটি সরকারী ক্ষমা চেয়েছিল।

অ্যাম্বুলেন্সের সমস্ত কর্মীদের সাথে সিদ্ধান্তের সাথে সমান্তরালভাবে, চিকিত্সা নীতিশাস্ত্র এবং ডিওন্টোলজির প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হবে, বিভাগটি জোর দিয়েছিল।

ছবি: ভ্লাদ ইয়ার্মিশকো

