ডাক প্রেসকোট কাউবয় সম্পর্কে বড় ভবিষ্যদ্বাণী করে
ডালাস কাউবয়রা একটি নতুন যুগে প্রবেশ করতে চলেছে।

ব্রায়ান স্কটেনহাইমার মাইক ম্যাককার্টি দিনগুলির পরে পথের নেতৃত্ব দেবেন, এবং অবশেষে তিনি এই দলটিকে বিতর্কে ফিরিয়ে আনতে পারেন কিনা তা দেখতে আকর্ষণীয় হবে।

স্পষ্টতই, ডাক প্রেসকোট তাকে বিশ্বাস করে।

এক্স -তে ডভ ক্লেম্যানের দেখানো একটি ক্লিপে, প্রেসকোটকে লস অ্যাঞ্জেলেস র‌্যামসের মালিকানা বলতে দেখা যেতে পারে যে তারা তাদের আবার এনএফসি চ্যাম্পিয়নশিপ খেলায় দেখতে পাবে।

“আমরা আপনাকে এনএফসি চ্যাম্পিয়নশিপ খেলায় দেখব,” প্রেসকোট বলেছিলেন।

অবশ্যই, এটি সম্পন্ন করার চেয়ে সহজভাবে বলা সহজ হবে।

কাউবয়রা এমনকি সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার আগে তাদের নিজস্ব বিভাগে প্রচুর পরিমাণে ধরা পড়েছে।

নিউইয়র্ক জায়ান্টস আবদুল কার্টারের সংযোজনের সাথে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে আরও ভাল হয়ে উঠেছে এবং তাদের কোয়ার্টারব্যাকের পরিস্থিতিও ব্যাপকভাবে উন্নত হয়েছে।

ওয়াশিংটন কমান্ডাররা এনএফসি চ্যাম্পিয়নশিপ গেমটিতে ভ্রমণে নতুন করে এবং সমস্ত ফুটবলের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কোয়ার্টারব্যাকের আশেপাশে রোস্টারকে উন্নত করেছে।

সর্বশেষে তবে সর্বনিম্ন নয়, ফিলাডেলফিয়া ag গলস হ’ল ডিফেন্ডিং সুপার বাউল চ্যাম্পিয়ন এবং তাদের পুরো লিগে সর্বাধিক সজ্জিত রোস্টার রয়েছে।

এমনকি যদি তারা তাদের বিভাগে পেরিয়ে যায় তবে এনএফসিতে ডেট্রয়েট লায়ন্স, গ্রিন বে প্যাকারস এবং পূর্বোক্ত র‌্যামসের মতো অন্যান্য শক্তিশালী দল রয়েছে।

ডাক প্রেসকোটও অনেক চাপের মধ্যে থাকবে, এখন কাউবয়রা তৃতীয় জো মিল্টনে তার প্রতিস্থাপন খুঁজে পেয়েছে।

জর্জ পিকেন্সের সাথে এই মরসুমে তার আরও ভাল সমর্থনকারী কাস্ট হবে এবং আর কোনও ত্রুটি বা অজুহাতের জন্য ঘর থাকবে না।

