Skip to content
You are Here
- Home
- News
- ডাচ কর্মকর্তারা ইস্রায়েলের নিষেধাজ্ঞার অভাবে ত্যাগ করেছেন
ডাচ কর্মকর্তারা ইস্রায়েল নিষেধাজ্ঞার অভাব থেকে বিরত থাকলে | জেরুজালেম পোস্ট
ডাচ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাস্পার ভেলডক্যাম্প একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর পরেও পদত্যাগ করেছেন যা বন্দোবস্তের পণ্যগুলিতে আমদানি নিষেধাজ্ঞা দেখতে পেত।ডাচ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাস্পার ভেলডক্যাম্প গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেছেন, ন্যাটো পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের দিন ব্রাসেলস, বেলজিয়ামের জোটের সদর দফতরে 4 এপ্রিল, 2025 এ।(ছবির ক্রেডিট:: রয়টার্স/ইয়ভেস হারম্যান)দ্বারাড্যানিয়েল গ্রেম্যান-কেনার্ডআপডেট::
Source link