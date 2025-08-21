ডাচ মিডিয়া: মিলিয়ানো জোনাথনগুলি ইন্দোনেশিয়ার জন্য ডাচ প্রত্যাখ্যান করেছে

ডিপোক বংশদ্ভুত মিলিয়ানো জোনাথনস যখন উট্রেচটকে শক্তিশালী করার সময়।
Repullika.co.id, জাকার্তা – মিডিয়া ডাচ ফুটবল স্কুপ মেনগাবারকান পেনারং এফসি ইউট্রেচট মিলিয়ানো জোনাথন ইন্দোনেশিয়া রক্ষার জন্য জুনিয়র ডাচ জাতীয় দলের (জং ওরানজে) কল অস্বীকার করুন। ডাচ জাতীয় দলের হয়ে খেলার সম্ভাবনা বন্ধ করে ইন্দোনেশিয়ান নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য জোনাথনস প্রাকৃতিককরণ প্রক্রিয়া শুরু করার পরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।
বৃহস্পতিবার (৮/২১/২০২৫) উদ্ধৃত ভোয়েটবালপ্রাইমার লিখেছেন, “জোনাথনস ইন্দোনেশিয়ার সাথে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্যারিয়ারের জন্য একটি পথ বেছে নিয়েছে।”
ভোয়েটবাল প্রাইমুরের মতে, পিএসএসআই ইন্দোনেশিয়ান জাতীয় দলের আক্রমণ লাইনকে শক্তিশালী করার জন্য জোনাথনকে শীর্ষস্থানীয় অগ্রাধিকার হিসাবে পরিণত করেছিল।
21 বছর বয়সী খেলোয়াড় প্রাকৃতিককরণ প্রক্রিয়া শুরু করেছেন, যা তাকে জং ওরানজির কাছ থেকে কল পেতে অক্ষম করে তোলে, যদিও তার নামটি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছিল যদিও দলটি ছিল।
ইন্দোনেশিয়ান রক্ত রয়েছে এমন জোনাথনস 2025 সালের জানুয়ারিতে এফসি ইউট্রেচ্টে যোগদানের আগে ভিটেসের সাথে কেউকেন কাম্পিয়েন ডিভিশিতে একটি দুর্দান্ত অভিনয় দেখায়।
ভিটেসে থাকাকালীন তিনি নয়টি গোল করেছিলেন এবং ১ Mat ম্যাচে চারটি সহায়তা দিয়েছিলেন। এটি এফসি টোয়েন্তে এবং অ্যান্ডারলেচট সহ অনেক ক্লাবের চাহিদা রয়েছে এমন তরুণ প্রতিভাগুলির মধ্যে একটি করে তোলে।
এফসি উট্রেচট -এ, জোনাথনগুলি কোচ রন জ্যানসের তত্ত্বাবধানে আক্রমণে গতি এবং সৃজনশীলতা বাড়িয়ে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে। যদিও এখনও এরিডিভিসিতে সাতটি উপস্থিতিতে স্কোর বা সহায়তা করেনি, তবে তাকে তার ক্লাবের ভবিষ্যতের খেলোয়াড় হিসাবে দেখা হয়েছিল।
কোচ প্যাট্রিক ক্লুইভার্ট এবং অ্যালেক্স পাস্তুর এবং ডেনি ল্যান্ডজাটের মতো কোচিং কর্মীদের নির্দেশনায় পিএসএসআই ২০২26 বিশ্বকাপের যোগ্যতার জন্য একটি প্রতিযোগিতামূলক স্কোয়াড তৈরির চেষ্টা করেছিল। জোনাথনগুলি একটি মূল্যবান সংযোজন হবে বলে আশা করা হচ্ছে, সম্ভাব্যভাবে ওলে রোমেনির মতো খেলোয়াড়দের সাথে একটি দ্বৈত।
চলমান প্রাকৃতিকীকরণ প্রক্রিয়া সহ, জোনাথনস একসাথে আত্মপ্রকাশের সুযোগ রয়েছে ইন্দোনেশিয়ান জাতীয় দল বিশ্বকাপের বাছাই ম্যাচ বা আসন্ন টুর্নামেন্টে।
গারুদা স্কোয়াড ২০২26 এশিয়ান জোন বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের চতুর্থ রাউন্ডে লড়াই করবে। ইন্দোনেশিয়ান জাতীয় দল সৌদি আরব এবং ইরাকের সাথে ২০২26 বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের চতুর্থ রাউন্ডে গ্রুপ বিতে বাস করেছে। প্যাট্রিক ক্লুইভার্টের দল ৮ ই অক্টোবর সৌদি আরব এবং ১১ ই অক্টোবর ইরাকের সাথে দেখা করবে
