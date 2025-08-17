ডানপন্থী মন্ত্রীরা জিম্মি পরিবার ধর্মঘট স্ল্যাম | জেরুজালেম পোস্ট
জিম্মি পরিবারগুলি জাতিকে স্থবির করে দেওয়ার চেষ্টা করায় সারা দিন ধরে 300 টিরও বেশি বিক্ষোভ আশা করা হয়।
ইস্রায়েলি পুলিশ আধিকারিকরা বিক্ষোভের সময় একটি রাস্তা অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভকারীদের সরানোর চেষ্টা করে, জিম্মিদের পরিবারগুলি সমস্ত জিম্মিদের প্রত্যাবর্তন এবং জেরুজালেমে গাজায় যুদ্ধের অবসান ঘটাতে, 17 আগস্ট, 2025 -এর গাজায় যুদ্ধের অবসানের দাবি করার জন্য দেশব্যাপী ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছিল।(ছবির ক্রেডিট:: রয়টার্স/রোনেন জাভুলুন)দ্বারাকেশেট নেভ, জেরুজালেম পোস্ট কর্মীরাআপডেট:: প্রস্তাবিত গল্পহামাস জিম্মি ইটজিক এলগারাতকে হত্যা করা হয়েছিল, ময়নাতদন্ত প্রকাশ করেছেআগস্ট 14, 2025আইএএফের সর্বাধিক উন্নত পরিবহন হেলিকপ্টার প্রযোজনায় প্রবেশ করে, লকহিড-মার্টিন ঘোষণা করেআগস্ট 14, 2025রোমান সাম্রাজ্যের পতন: আব্রামোভিচের ভিতরে চেলসি এফসির বিক্রয় বিক্রয়আগস্ট 16, 2025ইস্রায়েলি সকার ভক্তরা পোল্যান্ডে ‘খুনিদের’ ব্যানার দিয়ে ক্ষোভের কারণআগস্ট 15, 2025