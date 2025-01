ডাবলিনের ভাইরাল ‘চেরি টমেটো ব্রিজ’ কীভাবে রাজধানীর অবশ্যই দেখার আকর্ষণ হয়ে উঠেছে

আপনি গত কয়েকদিন ধরে একটি পাথরের নিচে বসবাস না করলে আপনি ডাবলিনের নতুন পর্যটক আকর্ষণ – চেরি টমেটো সেতুর কথা শুনে থাকবেন।

ড্রামকোন্দ্রা রোডের রয়্যাল ক্যানেলের উপর একটি নিরীহ পাথরের সেতু ক্রসিং গত সপ্তাহের ঠান্ডা স্ন্যাপের পরে ব্রিজে কিছু আলগা চেরি টমেটো উপস্থিত হওয়ার পরে ইন্টারনেটে ঝড় তুলেছে।

কিভাবে আমরা এখানে পেতে?

সপ্তাহে, অনেক লোক টমেটো সম্পর্কে অনলাইনে পোস্ট করেছিল এবং তারা সেখানে কিছু সময়ের জন্য কীভাবে ছিল।

এই চেরি টমেটো দেখার জন্য মানুষের আগ্রহ বেড়ে যায় এবং আরও বেশি সংখ্যক মানুষ তাদের সপ্তাহান্তে তীর্থযাত্রা সম্পর্কে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতে শুরু করে যেটি সেতুটি কিছুটা টমেটোর মন্দিরে পরিণত হয়েছে, দর্শনার্থীরা কেচাপের প্যাকেট এবং ফ্রেমযুক্ত ফটো যোগ করে মিশ্রণ

ঘটনাটির কিছু ভিডিও হাজার হাজার ভিউ পেয়েছে কারণ লোকেরা তাদের মস্তিষ্কে ক্রমাগত ছটফট করতে থাকে যে কীভাবে এই সব প্রথম ঘটেছিল।

ব্রিজে চেরি টমেটো আবিষ্কার করার পরে সারাহ গ্রিফের পোস্ট করা একটি ভিডিও টিকটক-এ 1.1 মিলিয়ন ভিউ এবং ইনস্টাগ্রামে 14.5 হাজার ভিউতে পৌঁছেছে।

দ্য স্মুথ স্টিক-এর প্রতিষ্ঠাতা আইন কেনেডিও TikTok-এ একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন চেরি টমেটো ব্রিজকে রাজধানীতে ‘অবশ্যই করা আবশ্যক’ কার্যকলাপ হিসাবে ঘোষণা করেছেন, যখন মেকআপ শিল্পী সিয়ারা রায়ান ডাবলিনের সবচেয়ে সাম্প্রতিক আকর্ষণ দেখে তার অন্ধ প্রতিক্রিয়া পোস্ট করেছেন।

যারা সেতুটি পরিদর্শন করেন তারা পর্যটকদের আকর্ষণকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াসে অফার হিসাবে আরও চেরি টমেটো রেখে চলেছেন।

অবস্থান

বিখ্যাত চেরি টমেটোগুলি 4 Richmond Rd, Drumcondra, Dublin 3-এ অবস্থিত এবং এমনকি Google Maps-এ ‘Shrine of the Sacred Cherry Tomatoes of Drumcondra’-এর অধীনে একটি নাম করা অবস্থানে পরিণত হয়েছে।

5-তারা পর্যালোচনা Google-এ দর্শকদের দ্বারা ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে যারা টমেটো মন্দিরটিকে একটি “অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা”, “একটি স্পর্শকারী স্মৃতিস্তম্ভ” এবং “মহিমাময় এবং স্বর্গীয়” হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এরপর কি?

চেরি টমেটোর পিছনের রহস্যের জন্য উত্সর্গীকৃত একটি রেডডিট পৃষ্ঠা প্রশ্ন করেছে যে কীভাবে ড্রামকন্ড্রা ঘটনার চেরি টমেটো শুরু হয়েছিল এবং পর্যটনের উদ্দেশ্যে মন্দিরটিকে উন্নত করার উপায়গুলি অন্বেষণ করেছিল।

“আমি ভেবেছিলাম কেউ তাদের শপিং ব্যাগ নিচে রেখে কয়েকটা টমেটো ফেলে দিয়েছে। আমি এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত নই যে কী ঘটছে,” একজন রেডডিট ব্যবহারকারী পোস্ট করেছেন।

এমন একটি বিশ্বে যেখানে নেতিবাচকতা প্রায়শই সামনে থাকে সেখানে “এর মতো আরও এলোমেলো জিনিস” এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, অন্যান্য ব্যবহারকারীরা চেরি টমেটোর প্রতি আগ্রহকে কীভাবে বাঁচিয়ে রাখা যায় তা অন্বেষণ করতে শুরু করে৷

“ধান দিবসের জন্য আবার পর্যটন মৌসুম শুরু হওয়ার আগে আমাদের কি একটি দর্শনার্থী কেন্দ্র স্থাপনের কথা ভাবতে হবে,” অন্য একজন ব্যবহারকারী পোস্ট করেছেন।