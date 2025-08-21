You are Here
ডাবলিনের মন্দির বারে গুরুতর হামলার পরে গুরুতর অবস্থায় ইংরেজি পর্যটক
বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে ডাবলিনে মারাত্মক হামলার পরে একজন ইংরেজ পর্যটক গুরুতর অবস্থায় রয়েছেন।

গার্ডা এবং জরুরী পরিষেবাগুলি সকাল 12.30 টার দিকে মন্দির বার স্কোয়ার অঞ্চলে ঘটনাস্থলে অংশ নিয়েছিল।

তাঁর চল্লিশের দশকের বয়সের লোকটিকে বিউমন্ট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখানে তিনি গুরুতর অবস্থায় রয়েছেন।

দৃশ্যটি সুরক্ষিত করা হয়েছিল, এবং একটি প্রযুক্তিগত পরীক্ষা করা হয়েছিল।

গার্ডা এই ঘটনা সম্পর্কে তথ্য সহ যে কারও কাছে আবেদন করছেন বা যাদের (01) 6669000, 1800 666 111 বা কোনও গর্দা স্টেশনে গার্ডা গোপনীয় লাইন (01) 6669000 এ পিয়ার্স স্ট্রিট গর্দা স্টেশনের সাথে যোগাযোগ করতে ভিডিও ফুটেজ থাকতে পারে।

