ডাবলিন ‘সর্বাধিক ভ্রমণ’ এর শীর্ষস্থানীয় গন্তব্যগুলির একটি হিসাবে প্রকাশ করেছেন

একটি নতুন সমীক্ষায় দেখা গেছে, ডাবলিন সেরা “সিটি ব্রেক” এর জন্য শীর্ষ দশটি অবস্থানের মধ্যে রয়েছেন।
গত 12 মাসে “সস্তা সিটি ব্রেক” এবং “আগস্ট সিটি ব্রেক 2025” এর অনুসন্ধানের সাথে গত 12 মাসে 1,500% বৃদ্ধি পেয়েছে, এটি স্পষ্ট যে ভ্রমণকারীরা অর্থ সাশ্রয় করতে এবং তাদের সময়কে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য বিশেষত গ্রীষ্মের ছুটির দিনে সন্ধান করছেন।
ভ্রমণকারীদের যারা তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি ফিট করতে চান তাদের সহায়তা করার জন্য, প্ল্যানেট ক্রুজ “ম্যাক্সিমালিস্ট ট্র্যাভেল” এর জন্য শীর্ষ শহরগুলিতে র্যাঙ্কিং করা একটি গবেষণা চালিয়েছে – প্রতিটি ভ্রমণে সর্বাধিক অভিজ্ঞতা প্যাকিংয়ের দিকে মনোনিবেশ করা একটি ক্রমবর্ধমান প্রবণতা।
ওয়াকেবল শহরগুলি এবং দক্ষ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট থেকে শুরু করে ল্যান্ডমার্কস, সংস্কৃতি এবং রান্নার ঘন গুচ্ছগুলিতে, এই গন্তব্যগুলি এমন ভ্রমণকারীদের জন্য উপযুক্ত যারা কম বেশি চান। বার্ষিক ছুটি লিমিটেড এবং বাজেটগুলি প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে প্ল্যানেট ক্রুজ শীর্ষ শহরগুলি সন্ধান করার জন্য যাত্রা শুরু করে যেখানে ভ্রমণকারীরা ব্যাংককে না ভেঙে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেখতে, করতে এবং খেতে পারে।
গবেষণায় ওয়াকিবিলিটি, গড় উচ্চতা, নগর অঞ্চল আকার, পাবলিক ট্রান্সপোর্টের গড় মূল্য, 10 বর্গকিলোমিটার প্রতি ল্যান্ডমার্কের সংখ্যা এবং রেস্তোঁরাগুলির মতো মূল বিষয়গুলি বিবেচনা করে এবং প্রতিটি শহরে চক্র পাথের সংখ্যা বিবেচনা করে।
ডাবলিন ‘ম্যাক্সিমালিস্ট ট্র্যাভেল’ -এর শীর্ষ দশ গন্তব্যগুলির মধ্যে একটি জায়গা অর্জন করেছেন
সামগ্রিকভাবে ষষ্ঠ র্যাঙ্কিং, আইরিশ মূলধনটি 80% ওয়াকিবিলিটি স্কোর এবং মাত্র 345.3 কিমি ² একটি কমপ্যাক্ট অঞ্চল দিয়ে প্রভাবিত করে, যা ভ্রমণকারীদের পায়ে অন্বেষণ করা সহজ করে তোলে এবং আরও একটি স্বল্প স্থানে প্যাক করে। যদিও এটি চক্রের পাথ বা রেস্তোঁরা ঘনত্বের ক্ষেত্রে চার্টগুলিকে শীর্ষে রাখতে পারে না, ডাবলিনের সাংস্কৃতিক ল্যান্ডমার্কগুলির ঘন ক্লাস্টার, নেভিগেশনের স্বাচ্ছন্দ্য এবং পরিচালনাযোগ্য আকারের ঝামেলা ছাড়াই ইতিহাস, কবজ এবং স্থানীয় রান্না অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য এটি আদর্শ করে তোলে। শহরটি জনপ্রিয়তার দিকে ঝুঁকতে থাকায় ডাবলিন সময়ের জন্য একটি স্মার্ট পছন্দ প্রমাণ করে- এবং বাজেট সচেতন ভ্রমণকারীরা প্রতিটি মুহুর্ত থেকে সর্বাধিক পেতে চাইছেন।
গ্রীস, অ্যাথেন্স, চূড়ান্ত সর্বাধিকবাদী শহর ব্রেক গন্তব্য হিসাবে তালিকায় শীর্ষে ছিল, অন্য কোথাও যেমন সাশ্রয়ীতা, সংস্কৃতি এবং ঘনত্বের সংমিশ্রণ করে। এদিকে, পর্তুগাল পোর্তো এর মনোরম কবজ, সুবিধার্থে এবং সাংস্কৃতিক হটস্পটগুলির অপরাজেয় মিশ্রণের জন্য দ্বিতীয় স্থানে এসেছিলেন। অস্ট্রিয়া, ভিয়েনা অ্যাক্সেসযোগ্যতা, অবকাঠামো এবং করণীয়গুলির নিখুঁত পরিমাণের দৃ strong ় ভারসাম্য সহ তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে।
অ্যাথেন্স থেকে ডাবলিন পর্যন্ত, সর্বাধিকবাদী ভ্রমণের জন্য শীর্ষ 10 অবস্থানের জন্য নীচের তালিকাটি দেখুন।
সর্বাধিক ভ্রমণ ভ্রমণের জন্য শীর্ষ গন্তব্য
- অ্যাথেন্স, গ্রীস
- পোর্তো, পর্তুগাল
- ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া
- ব্রাসেলস, বেলজিয়াম
- কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক
- ডাবলিন, আয়ারল্যান্ড
- মিলান, ইতালি
- লিসবন, পর্তুগাল
- বার্লিন, জার্মানি
- আমস্টারডাম, নেদারল্যান্ডস
