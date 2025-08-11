ডাবল করোনেশন স্ট্রিট প্রস্তাবের শক প্রথম দিকে আইটিভিএক্স রিলিজে খবরটি পৌঁছে যাওয়ার সাথে সাথে | সাবান

এই নিবন্ধটিতে আজকের রাতের করোনেশন স্ট্রিটের স্পয়লার রয়েছে, যা এখনও টিভিতে প্রচারিত হয়নি তবে এটি আইটিভিএক্স -এ এখন দেখার জন্য উপলব্ধ।
রায়ান কনার (রায়ান প্রেসকোট) আজ রাতের করোনেশন স্ট্রিটে আনন্দিত হয়েছিলেন যখন একজন নয় তবে তাঁর পরিবারের দু’জন সদস্য তাদের বাগদানের পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলেন।
কাবিনে বাগদান কার্ডগুলি অনুসন্ধান করার সময়, রায়ান জেনি কনর (স্যালি অ্যান ম্যাথিউজ) এবং রিতা ট্যানার (বারবারা নক্স) এর কাছে প্রকাশ করেছিলেন যে আলী নিসন তার বান্ধবীকে প্রস্তাব করেছিলেন।
আলী ছিলেন মিশেল কনরের জৈবিক পুত্র, যিনি হাসপাতালের মিশ্রণের পরে জন্মের সময় রায়ানের সাথে স্যুইচ করেছিলেন।
2018 সালে ওয়েদারফিল্ডে যাওয়ার পরে তার সাথে পুনরায় সংযোগ করার আগে 2007 সালে মিশেলের জীবনে প্রথম পরিচয় হয়েছিল।
2020 সালে, তিনি গ্যারি উইন্ডাস (মিকি উত্তর) এর সাথে এক জঘন্য বিরোধের পরে কোবেলগুলি ছেড়ে চলে যান।
এখন, মনে হচ্ছে জিপির পক্ষে বিষয়গুলি ভাল চলছে, রায়ান তার শক প্রকাশ করেছিলেন যে তার সঙ্গী তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল।
মনের প্রস্তাব নিয়ে আলী একমাত্র কনর ছিলেন না, যদিও কার্লা কনার (অ্যালিসন কিং) পরে রায়ানকে স্বীকার করেছিলেন যে তিনি বান্ধবী লিসা সোয়েনকে (ভিকি মায়ার্স) প্রস্তাব দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন।
কার্লা এবং লিসা ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে একসাথে রয়েছেন এবং লিসা কার্লাকে এই বছরের শুরুর দিকে তাকে বিয়ে করতে বলে তাদের সম্পর্ককে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।
যাইহোক, প্রস্তাবটি সেই মুহুর্তের একটি উত্সাহ ছিল যা ক্রেগ টিঙ্কারের মৃত্যুর জন্য লিসার শোক থেকে উদ্ভূত হয়েছিল, তাই কার্লা তাকে বলেছিলেন যে এটি সঠিক সময় নয়।
এখন যদিও, এই দম্পতি একটি ভাল জায়গায় আছেন, সবেমাত্র তাদের প্রথম বাড়িটি একসাথে কিনেছেন।
রায়ানের সাথে কার্লার আড্ডার আগে, কার্লা যখন যেতে চেয়েছিল তা জেনে তিনি যখন একটি লাইফ ড্রয়িং ক্লাসে যোগদানের জন্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলি তাদের জন্য সংগঠিত করেছিলেন তখন তিনি এবং লিসা কতটা উপযুক্ত তা স্পষ্ট হয়ে উঠল।
কার্লাকে অঙ্গভঙ্গি দ্বারা স্পর্শ করা হয়েছিল, বিশেষত যেহেতু তিনি জানতেন যে এটি আসলে লিসার জিনিস নয়।
ক্লাসে তাদের সময়টি যখন বেটসি সোয়েন (সিডনি মার্টিন) দ্বারা সৃষ্ট কারখানায় একটি বিপর্যয়ের দ্বারা হঠাৎ শেষ হয়ে যায়, তখন লিসা প্রশংসা করেছিলেন যে কীভাবে কার্লা বেটসিতে ঝাঁপিয়ে না গিয়ে পরিস্থিতি পরিচালনা করেছিলেন।
কার্লা যেমন স্বীকার করেছেন যে তিনি বেটসি তার নিজের কন্যা বলে মনে করতে শুরু করেছিলেন, লিসা শিহরিত হয়েছিল।
দম্পতির পক্ষে জিনিসগুলি এত ভাল চলছে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে কার্লা পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত বোধ করেছিলেন।
বাড়িতে পৌঁছে রায়ান যখন লিসার গহনা বাক্সের মাধ্যমে কার্লাকে শিকড় দেখছিল তখন তাত্ক্ষণিকভাবে সন্দেহজনক হয়ে উঠল।
কার্লা তাড়াতাড়ি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি প্রশ্নটি পপ করতে চেয়েছিলেন বলে লিসার রিংয়ের আকারটি সন্ধান করার চেষ্টা করছেন।
কার্লাকে আলিঙ্গনে টানতে গিয়ে রায়ান স্পষ্টভাবে খবরে চাঁদের উপরে ছিলেন, কারখানার বস স্বীকার করেছিলেন যে তিনি দীর্ঘদিন ধরে এই খুশি হননি।
এই সপ্তাহের শেষের দিকে, কার্লা তার প্রস্তাবের পরিকল্পনাটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে, কারণ তিনি বাগদানের আংটির বিতরণটি তুলেছেন।
তারপরে তিনি রোভার্সের দিকে রওনা হলেন, যেখানে তিনি গ্লেন্ডা শাটলওয়ার্থকে (জোডি প্রেঞ্জার) রিংটি দেন এবং তাকে লিসার শ্যাম্পেন গ্লাসে ফেলে দিতে বলেন।
কার্লা লিসাকে পাবকে ডেকে আনার সাথে সাথে সে কী ঘটছে তা সাস করে দেবে?
স্ক্রিনে, লিসা এবং কার্লা ইতিমধ্যে একটি আইবিজা বিবাহ সম্পর্কে কৌতুক করেছে, এবং অভিনেত্রী ভিকি মায়ার্স এই বছরের শুরুতে ব্রিটিশ সাবান পুরষ্কারে যখন তার সাথে কথা বলেছিলাম তখন এই ধারণাটি নিয়ে খুব বেশি ছিলেন।
‘এটা কি দুর্দান্ত হবে না? প্রত্যেকে আপনার ব্যাগগুলি প্যাক করুন এবং আসুন আইবিজায় আসুন! ‘
আরও: বিবাহের টুইস্ট তাঁত হিসাবে পরের সপ্তাহের জন্য সমস্ত করোনেশন স্ট্রিট স্পোলার ভিডিও
আরও: একটি চরিত্র ব্রেকিং পয়েন্টে পৌঁছানোর সাথে সাথে পরের সপ্তাহের জন্য সমস্ত 22 করোনেশন স্ট্রিট ছবি
আরও: নিখোঁজ শিশু হিসাবে পরের সপ্তাহে করোনেশন স্ট্রিটের জন্য সমস্ত স্পয়লাররা আতঙ্কিত হওয়ার কারণ