ডাবল প্রস্থান গল্পটি এমারডালে নিশ্চিত হয়েছে যখন দেয়ালগুলি কিলার জনের সাথে বন্ধ হয়ে যায় | সাবান

অ্যারন ডিংল (ড্যানি মিলার) এবং তাঁর স্বামী জন সুগডেন (অলিভার ফার্নওয়ার্থ) আসন্ন পর্বগুলিতে এমারডেলকে ছেড়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন, কারণ তাদের প্রত্যেকে একটি গোপন অপরাধবোধের সাথে লড়াই করছে।

জন স্পষ্টতই, নাট রবিনসন (জুরেল কার্টার) এর মৃত্যুর জন্য এবং ওভেন নামক এক ব্যক্তির মৃত্যুর জন্য তাঁর সাথে কী কারণে তিনি মারা গিয়েছিলেন এবং তারপরে নেটের হত্যার জন্য তার কাছ থেকে একটি নকল সুইসাইড নোট লিখে ফ্রেম করেছিলেন তার জন্য অনেক অপরাধবোধ বহন করে।

তিনি যে সমস্ত সময় ড্রাগ করেছেন বা তাদের মাথার উপর দিয়ে তাদের আঘাত করেছেন তার সমস্ত সময় উল্লেখ না করা এবং তারপরে তাদের ‘উদ্ধার’ করা হয়েছে, কারণ তিনি লোকদের উদ্ধার করা এবং এর জন্য গৌরব অর্জন করতে পছন্দ করেন।

এটি মোকাবেলা করার মতো অনেক কিছুই এবং এপিসোডগুলিতে শীঘ্রই প্রচারিত জিনিসগুলি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে শুরু করে।

জন সুগডেন এমারডেলের রাস্তায় ওভেনের সাথে কথা বলছেন।
জন ওভেনকে ফ্রেম করেছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন তিনি নাটকে হত্যা করেছিলেন (ছবি: আইটিভি)
জন এবং রবার্ট ইমারডালে কারাগারে ভিজিটিং রুমে মুখোমুখি হন
রবার্ট নিশ্চিত হয়েছেন যে জন তাদের প্রথম সভা থেকেই খারাপ সংবাদ (ছবি: আইটিভি)

লিয়াম (জনি ম্যাকফারসন) কে পুলিশ জানিয়েছে যে ওউনের দেহের সাথে পাওয়া গেছে এমন আত্মঘাতী নোটে তারা একটি অসঙ্গতি খুঁজে পেয়েছে এবং তারা মামলাটি আবার খোলা হচ্ছে, ওউন সত্যিই ন্যাটকে হত্যা করেছিল এমন আর সন্তুষ্ট হয়নি।

জন আরও দোষী বোধ করেন যখন তিনি দেখেন যে এই সংবাদটি নেটের বিধবা ট্রেসি (অ্যামি ওয়ালশ) এর সাথে কী করে, তাকে তিনি আসলে পছন্দ করেন এবং ওভেনকে ফ্রেম করে তিনি রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

এদিকে, হারুনও দোষী বোধ করছেন, তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। আবেগের এক মুহুর্তে, তিনি এবং রবার্ট সুগডেন (রায়ান হাওলি) একসাথে ঘুমান।

এটি ঘটে যখন রবার্ট একটি খুব কম ভাটা মারল, মূলত জনের ষড়যন্ত্রের কারণে তাকে তার বোন ভিক্টোরিয়া (ইসাবেল হজগিনস) এবং অ্যারনের সাথে চোখে খারাপ দেখানোর জন্য।

অ্যারন তাকে দেখা করে এবং তাকে সহানুভূতির প্রস্তাব দেয় এবং তারপরে স্বীকার করে যে সে তার থেকে দূরে রাখছে কারণ তার এখনও তার অনুভূতি রয়েছে। একটি জিনিস অন্যের দিকে নিয়ে যায় এবং তারা একসাথে ঘুমায়।

এরপরে অ্যারন জোর দিয়েছিলেন যে এটি কেবল এক-বন্ধ ছিল এবং এটি আর কখনও ঘটবে না, তবে রবার্ট জোর দিয়েছিলেন যে এটি ভাগ্য এবং তারা একসাথে থাকার কথা।

জন এবং অ্যারন ইমেরডালে পাব
একটি ধারণা জন সুগডেনকে পুরোপুরি স্যুট করে (ছবি: আইটিভি)

এর পরিপ্রেক্ষিতে অ্যারন মনে করেন যে এগিয়ে যাওয়ার একমাত্র উপায় হ’ল তাঁর এবং জনকে গ্রাম ছেড়ে যাওয়া এবং নতুন করে শুরু করা। এই ধারণাটি জনকে পুরোপুরি উপযুক্ত করে তোলে, কারণ এটি তাকে নেট রবিনসন তদন্ত থেকে আবার চালু করা থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

দু’জনেই একটি বর্ধিত ছুটি নেওয়ার পরিকল্পনা করে, তবে তারা ছাড়ার আগে জনকে আরও একটি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য এবং আমরা তাকে একটি শীতল ফোন কল করতে শুনি।

রবার্ট কি বিপদে থাকতে পারে?

