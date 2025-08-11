ডাবল স্ট্যান্ডার্ড? ক্বাম 1 একটি ক্ষমা চেয়েছিল যখন কমফোর্ট ইম্যানসন কারাগারে যায়
নাইজেরিয়ান আইনের অধীনে ন্যায্যতা এবং সমান চিকিত্সা নিয়ে একটি উত্তপ্ত বিতর্ক শুরু হয়েছে যে দুটি উচ্চ-প্রোফাইলের ঘটনার পরে ঘরোয়া বিমানগুলিতে অনিচ্ছাকৃত আচরণের সাথে জড়িত অভিযোগগুলি তীব্র বিপরীত ফলাফলের মধ্যে শেষ হয়েছিল।
প্রতিভা মিডিয়া নাইজেরিয়া জানিয়েছে যে প্রথম মামলা ফুজি সংগীত কিংবদন্তিতে কেন্দ্র ওয়াসিউ আইয়িন্দে মার্শাল, কেওয়াম 1 বা কে 1 ডি আলটিমেট নামে পরিচিত, যিনি মঙ্গলবার আবুজার নামদী আজিকিওয়ে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ট্যাক্সিিংয়ে একটি ভ্যালজেট বিমান বাধা দেওয়ার অভিযোগ করেছিলেন বিমান কর্তৃপক্ষের দ্বারা অভিযুক্ত।
নাইজেরিয়া সিভিল এভিয়েশন অথরিটি (এনসিএএ) এবং নাইজেরিয়ার ফেডারেল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ (এফএএএন) এর মতে, 68৮ বছর বয়সী এই ফ্লাস্ক নিয়ে একটি ফ্লাস্ক নিয়ে এসেছিল যা বোর্ড ফ্লাইটে ভিকে ২০১১ সালে লেগোসে একটি অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় রয়েছে। ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টের দ্বারা চ্যালেঞ্জ জানানো হলে এবং প্রস্থান বিলম্বিত এমন একটি সংঘাতের সাথে জড়িত থাকার সময় তিনি এটিকে হস্তান্তর করতে অস্বীকার করেছিলেন বলে অভিযোগ।
বিমান মন্ত্রী ফেস্টাস কীমো বলেছেন, ভিডিও প্রমাণে দেখানো হয়েছে যে এই ধরনের আচরণটি জীবন বিপন্ন করতে পারে বলে সতর্ক করে দিয়ে বিমানের চলাচলকে বাধা দেওয়া গায়ককে দেখানো হয়েছে।
এনসিএএ তাকে অস্থায়ী নো-ফ্লাই তালিকায় রেখেছিল এবং আইনজীবী-জেনারেল, ল্যাটিফ ফাগবেমি এবং পুলিশ পরিদর্শক-জেনারেল, কায়োড এগবেটোকুনকে ফৌজদারি তদন্তের জন্য আবেদন করেছিলেন, তবে তারা দুজনেই এখনও ফুজি গায়কের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপের ঘোষণা দিতে পারেননি।
কোয়াম 1 পরে ফ্লাস্কে অ্যালকোহল রয়েছে তা অস্বীকার করে বলেছিল যে এটি একটি চিকিত্সা অবস্থার কারণে জল রেখেছিল এবং “দুর্ভাগ্যজনক” ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে।
তদন্ত অব্যাহত থাকাকালীন, গ্রেপ্তার, গ্রেপ্তার, বা এয়ারলাইনস থেকে আজীবন নিষেধাজ্ঞার কোনও প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।
আরাম ইম্যানসন কেস
বিপরীতে, যাত্রীবাহী কমফোর্ট ইম্যানসন রবিবার ইউওয়াইও থেকে লাগোস পর্যন্ত আইবম এয়ার ফ্লাইট কিউ 9 303 এর উপরে একটি পৃথক ঘটনার কারণে অনেক কঠোর পরিণতির মুখোমুখি হচ্ছেন।
আইবম এয়ার এবং নাইজেরিয়ার এয়ারলাইন অপারেটররা (এওএন) অভিযোগ করেছেন যে তিনি বারবার ক্রু নির্দেশাবলী সত্ত্বেও তার মোবাইল ফোনটি স্যুইচ করতে অস্বীকার করেছেন, বিমানের পরিচারকদের উপর হামলা চালিয়েছিলেন এবং একটি অস্ত্র হিসাবে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন। লাগোসে পৌঁছে তিনি মুখোমুখি হয়ে মুখোমুখি হন এবং অনুসরণকারীকে আক্রমণ করেছিলেন বলে জানা গেছে।
তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছিল জীবনের জন্য নিষিদ্ধ সমস্ত এওএন সদস্য এয়ারলাইন্সের সাথে উড়ন্ত থেকে, আদালতে চার্জ করা হয়েছে এবং রিমান্ডে কিরিকিরি সংশোধন কেন্দ্রে। অনলাইনে প্রচারিত ভিডিওগুলি তাকে সংযত করা দেখায়, সাক্ষী এবং ভাষ্যকারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনগুলি অভিযোগ করে যে তাকে প্রক্রিয়াটিতে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।
কথিত দ্বৈত মানদণ্ডে সর্বজনীন হাহাকার
ভিন্ন ভিন্ন ফলাফলগুলি জনসাধারণের সমালোচনা ঘটেছে, অনেক নাইজেরিয়ান প্রশ্ন করেছিলেন যে কেন কোয়াম 1, সরাসরি বিমানের আন্দোলনকে অবরুদ্ধ করার অভিযোগে অভিযুক্ত, তুলনামূলক শাস্তির মুখোমুখি হয়নি।
২০২৩ সালের নির্বাচনে লেবার পার্টির রাষ্ট্রপতি প্রার্থী, পিটার ওবি এই বৈষম্যকে সোমবার এক বিবৃতিতে “ডাবল স্ট্যান্ডার্ডের একটি পাঠ্যপুস্তক মামলা” বলে অভিহিত করেছেন।
তিনি ইম্যানসনের দ্বারা লাঞ্ছিত আইবম এয়ার ক্রুদের কাছে ক্ষমা চেয়েছিলেন তবে তিনি তার জনসাধারণকে সুরক্ষা কর্মীদের দ্বারা “অমানবিকতা” এবং “রাস্কালিটি অফ হাইট” বলে নিন্দা জানিয়েছেন।
ওবিআই তার দ্রুত গ্রেপ্তার, বিচার এবং রিমান্ডের বিপরীতে কোয়াম 1 এর বিরুদ্ধে অনুরূপ পদক্ষেপের অনুপস্থিতির সাথে তার বিপরীতে, সরকারী অ্যাকাউন্টগুলি 70০ টিরও বেশি যাত্রী বিপন্ন করার পরামর্শ দিয়েছিল।
ওবি আরও বলেন, “এটি অগ্রহণযোগ্য যে তাকে তাড়াতাড়ি আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং রিমান্ডে নেওয়া হয়েছিল, অন্যদিকে যে কেউ দৃশ্যমানভাবে বিমানটি নিয়ে যাওয়া এবং শত শত জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে, এখনও বড় আকারে রয়েছে,” ওবি আরও বলেছেন, নাইজেরিয়ায় ন্যায়বিচার “যে সরকারী আধিকারিকদের প্রভাব বা অ্যাক্সেস রয়েছে তার তুলনায় দরিদ্র বা শক্তিহীন বনাম সম্পর্কে কখনই হওয়া উচিত নয়।”
আওন অবশ্য আজীবন নিষেধাজ্ঞার ন্যায্যতা হিসাবে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলিকে উদ্ধৃত করে অনাবৃত যাত্রীদের উপর তার শূন্য-সহনশীলতার অবস্থান বজায় রেখেছে। এনসিএএ বলেছে যে ফ্লাইটের দুর্ব্যবহার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রয়োগের ব্যবস্থা আরও ঘন ঘন হয়ে উঠবে।
বিস্তৃত প্রভাব
দ্বিগুণ ঘটনা নাইজেরিয়ার তথাকথিত “আপনি কি জানেন আমি কে” সম্পর্কে আরও বিস্তৃত কথোপকথন খুলেছে? সংস্কৃতি, যেখানে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা জবাবদিহিতা থেকে বিরত বলে মনে করা হয়, অন্যদিকে সাধারণ নাগরিকরা আইনের পুরো ওজনের মুখোমুখি হন।
অনেকের কাছে এখন প্রশ্ন হ’ল আইনের নিয়ম সমানভাবে প্রয়োগ করা হবে বা শ্রেণি, স্থিতি এবং সংযোগগুলি দেশের ন্যায়বিচার ব্যবস্থায় ফলাফল নির্ধারণ করতে থাকবে কিনা।