ডাব্লুআই বনাম পাক ড্রিম 11 পূর্বাভাস আজ ম্যাচ তৃতীয় ওয়ানডে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম পাকিস্তান ওয়ানডে সিরিজ 2025

ড্রিম 11 ফ্যান্টাসি একাদশ টিপস এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম পাকিস্তান ওয়ানডে সিরিজ 2025 এর তৃতীয় ওয়ানডে এর তৃতীয় ওয়ানডে এবং ত্রিনিদাদে খেলতে হবে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ অবশেষে একটি ওয়ানডে খেলা জিততে পেরেছিল কারণ তারা পাকিস্তানকে বৃষ্টিপাতের দ্বিতীয় ওয়ানডে পরাজিত করে তিন ম্যাচের সিরিজকে সমান করে। তারা একটি ভাল বোলিং পারফরম্যান্স সরবরাহ করেছিল এবং তারপরে ব্যাটিং বাকিগুলি করেছিল।
সিরিজটি ১-১ গোলে সমতল হওয়ার সাথে সাথে উভয় দল মঙ্গলবার (12 আগস্ট) তৃতীয় এবং চূড়ান্ত খেলায় একে অপরের বিপক্ষে উঠবে। এই খেলাটি ত্রিনিদাদের ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে খেলা হবে।
প্রথম খেলা থেকে পাকিস্তানের একটি বিপরীত ব্যাটিং পারফরম্যান্স ছিল এবং তারা মোটেও যেতে পারেনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ অবশ্যই একরকম আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছে, তবে তাদের ব্যাটিংয়ে কাজ করা দরকার কারণ তারা সর্বদা তাদের বোলিংয়ের উপর নির্ভর করতে পারে না।
ডাব্লুআই বনাম পাক: ম্যাচের বিশদ
ম্যাচ: ওয়েস্ট ইন্ডিজ (ডাব্লুআই) বনাম পাকিস্তান (পাক), তৃতীয় ওয়ানডে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম পাকিস্তান ওয়ানডে সিরিজ 2025
ম্যাচের তারিখ: আগস্ট 12, 2025 (মঙ্গলবার)
সময়: 7:00 অপরাহ্ন (ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড সময়) / 1:30 pm GMT / 9:30 am স্থানীয়
ভেন্যু: ব্রায়ান লারা স্টেডিয়াম, তারোবা, ত্রিনিদাদ
ডাব্লুআই বনাম পাক: মাথা থেকে মাথা: ডাব্লুআই (72)-পাক (64)
দ্বিতীয় ওয়ানডে জয়ের সাথে সাথে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ওয়ানডে পাকিস্তানের বিপক্ষে 72২ জিতে তাদের ট্যালি নিয়েছে। দুজনের মধ্যে ১৩৯ টি ম্যাচের মধ্যে পাকিস্তান 64৪ জিতেছে এবং তিনটি বেঁধেছে।
ডাব্লুআই বনাম পাক: আবহাওয়ার প্রতিবেদন
চূড়ান্ত ওয়ানডে -র আবহাওয়াও কিছুটা সম্পর্কিত, বিকেলে ৫০% বৃষ্টিপাতের সাথে। তাপমাত্রা সম্ভবত 32 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের বেশি হতে পারে, আর আর্দ্রতা প্রায় 67%হবে।
ডাব্লুআই বনাম পাক: পিচ রিপোর্ট
অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টি পৃষ্ঠকে প্রভাবিত করেছে এবং এটি ধীর হয়ে গেছে। দ্বিতীয় খেলায় যেমন দেখা গেছে, বাউন্সটি অসম ছিল এবং শটগুলি সংযুক্ত করা শক্ত ছিল। এই শর্তগুলি বোলিংয়ের জন্য উপযুক্ত এবং ফিল্ডিং প্রথমে এই জাতীয় পরিস্থিতিতে একটি বিশাল প্রান্ত দিতে পারে।
Wi বনাম পাক: পূর্বাভাস জিস:
ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ব্র্যান্ডন কিং, ইভিন লুইস, কেইসি কার্টি, শাই হোপ (সি অ্যান্ড ডাব্লুকে), রোস্টন চেজ, শেরফেন রাদারফোর্ড, জাস্টিন গ্রাভেস, গুডাকেশ মোটি, জেডেন সিলস, শামার জোসেফ, জেদিয়া ব্লেডস
পাকিস্তান: সাইম আইয়ুব, আবদুল্লাহ শফিক, মোহাম্মদ রিজওয়ান (সি ও ডব্লিউকে), বাবর আজম, সালমান আঘা, হাসান নওয়াজ, হুসেন তালাত, মোহাম্মদ নওয়াজ, শাহীন আফ্রিদি, হাসান আলী, আবরার আহমেদ
প্রস্তাবিত ড্রিম 11 ফ্যান্টাসি টিম নং 1 ওয়াই বনাম পাক ড্রিম 11:
উইকেট-রক্ষক: শাই আশা
ব্যাটার: শেরফেন রাদারফোর্ড, ইভিন লুইস, হাসান নওয়াজ, বাবর আজম
অলরাউন্ডাররা: রোস্টন চেজ, সাইম আইয়ুব, মোহাম্মদ নওয়াজ
বোলার: শামার জোসেফ, গুডাকেশ মোটি, শাহেন আফ্রিদি
ক্যাপ্টেন প্রথম পছন্দ: সাইম আইউব || ক্যাপ্টেন দ্বিতীয় পছন্দ: গুডাকেশ গতি
ভাইস-ক্যাপ্টেন প্রথম পছন্দ: রোস্টন চেজ || ভাইস-ক্যাপ্টেন দ্বিতীয়-পছন্দ: মোহাম্মদ নওয়াজ
প্রস্তাবিত ড্রিম 11 ফ্যান্টাসি টিম নং 2 ওয়াই বনাম পাক ড্রিম 11:
উইকেট-রক্ষক: শাই হোপ, মুহাম্মদ রিজওয়ান
ব্যাটার: শেরফানে রাদারফোর্ড, ইভিন লুইস, আঘা সালমান, হাসান নওয়াজ
অলরাউন্ডাররা: রোস্টন চেজ, সাইম আইয়াব
বোলার: শামার জোসেফ, গুডাকেশ মোটি, শাহেন আফ্রিদি
ক্যাপ্টেন প্রথম পছন্দ: শাই আশা || ক্যাপ্টেন দ্বিতীয় পছন্দ: এভিন লুইস
ভাইস-ক্যাপ্টেন প্রথম পছন্দ: মুহাম্মদ রিজওয়ান || ভাইস-ক্যাপ্টেন দ্বিতীয়-পছন্দ: আঘা সালমান
ডাব্লুআই বনাম পাক: ড্রিম 11 পূর্বাভাস – কে জিতবে?
টস গুরুত্বপূর্ণ হবে এবং মেঘাচ্ছন্ন অবস্থার অধীনে একটি লক্ষ্য নির্ধারণ করা খুব কঠিন হয়ে যায়। যাইহোক, শেষ খেলাটি জয়ের পরে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ কয়েকটি বাক্স টিক দিয়েছিল যা তাদের আগে অভাব ছিল এবং আমরা এই গেমটি জিততে তাদের ব্যাক।
কে ডাব্লু বনাম পাক ওয়ানডে সিরিজের নেতৃত্ব দিচ্ছে?
ডাব্লুআই বনাম পাক ওয়ানডে সিরিজটি 1-1 এ সমান করা হয়েছে।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিতীয় ওয়ানডে কে জিতেছে?
ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিতীয় ওয়ানডে স্বাগতিকদের অন্তর্ভুক্ত।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং পাকিস্তানের মধ্যে তৃতীয় ওয়ানডে কোথায় হবে?
ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং পাকিস্তানের মধ্যে তৃতীয় ওয়ানডে ত্রিনিদাদের তারোবায় ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।
