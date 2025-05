ডাব্লুএইচও অর্ধেক ম্যানেজমেন্ট দলকে কাটায়, অপারেশনগুলি স্কেল করে

ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন তার পরিচালন দলকে অর্ধেক কমিয়ে দিয়েছে এবং তাদের কার্যক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে, এর মহাপরিচালক বুধবার বলেছেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষণা দেওয়ার চার মাস পরে এটি এজেন্সি ছেড়ে চলে যাচ্ছে এবং তহবিল কাটছে।

“To be blunt, we cannot do everything,” Tedros Adhanom Ghebreyesus said at a budget committee meeting ahead of the body’s annual meeting next week.

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এজেন্সি ছেড়ে জানুয়ারিতে অফিসে ফিরে আসার প্রথম দিন।

মার্কিন আইনের অধীনে, দেশের আগে এক বছরের নোটিশ প্রয়োজন, ডাব্লুএইচওর বৃহত্তম আর্থিক সমর্থক, চলে যেতে পারেন, পাশাপাশি সমস্ত ফি প্রদানেরও। সেই টাকা অসামান্য।

টেড্রোস বলেছিলেন যে 2026-27 এর বাজেটে প্রস্তাবিত 21 শতাংশ কেটে দেওয়া হয়েছে, কী অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত সে সম্পর্কে দেহ এবং তার সদস্য দেশগুলিকে অবশ্যই কঠিন পছন্দ করতে হবে।

এমনকি এই হ্রাস করা বাজেটটি কেবল প্রায় 60০ শতাংশ অর্থায়িত হবে, প্রদত্ত সদস্য দেশগুলি পরের সপ্তাহে বৈঠকে তাদের বাধ্যতামূলক ফি বাড়াতে সম্মত হয়, তিনি বলেছিলেন।

ডাব্লুএইচও ইতিমধ্যে দক্ষতা ব্যবস্থা ঘোষণা করেছে এবং এই বছর প্রায় 165 মিলিয়ন ডলার সাশ্রয় করবে বলে আশাবাদী।

এটি তার বিভাগের সংখ্যা হ্রাস করে 76 76 থেকে 34 এ উন্নীত করবে এবং কর্মীদের ব্যয় 25 শতাংশ হ্রাস করার পরিকল্পনা করেছে, টেড্রোস বলেছেন, যদিও এর অর্থ এই নয় যে 25 শতাংশ চাকরি কেটে ফেলা হবে।

“তবে আসুন আমরা পরিষ্কার হয়ে যাই: আমাদের কর্মশক্তির স্কেল হ্রাস করার অর্থ আমাদের কাজের স্কেল এবং সুযোগ হ্রাস করা,” তিনি আরও বলেন, সংস্থাটি উচ্চ-আয়ের দেশগুলিতে কিছু অফিস বন্ধ করে দেবে।

টেড্রোস বলেছিলেন যে এই হ্রাসের কারণে আরও ভাল সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করার জন্য ডাব্লুএইচওর অন্যান্য বিশ্ব স্বাস্থ্য গোষ্ঠীর সাথে আলোচনা হয়েছে।

টেড্রোস সহ সাতজনের দেহের নতুন নেতৃত্বের দলটি ১৪ জনের থেকে কমেছে। এই পরিবর্তনগুলির মধ্যে রয়েছে প্রধান বিজ্ঞানী ডাঃ জেরেমি ফারারকে স্বাস্থ্য প্রচার এবং রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সহকারী মহাপরিচালক হিসাবে ভূমিকায় পরিণত করা।

ডাঃ চিকওয়ে ইহেকওয়েজু স্বাস্থ্য জরুরী কর্মসূচির কার্যনির্বাহী পরিচালক হবেন এবং ডাঃ সিলভি ব্রায়ান্ড প্রধান বিজ্ঞানী হবেন।