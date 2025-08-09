ডাব্লুএনবিএ গেমসে যৌন খেলনা ঘটনার উপর ফৌজদারি অভিযোগের হুমকি দেয়

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
ডাব্লুএনবিএ শুক্রবার একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে যা গেমসের সময় আদালতে যৌন খেলনা ছুঁড়ে ফেলে ভক্তদের সাম্প্রতিক তরঙ্গকে সম্বোধন করে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে।
বিবৃতিতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে ঘটনাগুলিতে জড়িত অপরাধীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা চালানোর জন্য লীগ ফেডারেল আইন প্রয়োগকারীদের সাথে কাজ করছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “আমাদের অঙ্গনের প্রত্যেকের নিরাপত্তা শীর্ষস্থানীয় অগ্রাধিকার হিসাবে রয়ে গেছে। আমরা স্থানীয় এবং ফেডারেল আইন প্রয়োগকারীদের সাথে সমস্ত উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করছি – যেখানে প্রযোজ্য অপরাধের অভিযোগে গ্রেপ্তার এবং মামলা -মোকদ্দমা সহ – এই আচরণে জড়িত বা অন্যথায় এই বেপরোয়া এবং অগ্রহণযোগ্য আচরণকে স্পনসর করার ক্ষেত্রে জড়িত,” বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
শিকাগো স্কাই এবং আটলান্টা ড্রিমের মধ্যে বৃহস্পতিবার রাতের খেলা চলাকালীন একটি ডাব্লুএনবিএ কোর্টে ছুঁড়ে ফেলা একটি যৌন খেলনাটির চতুর্থ ঘটনা ঘটেছে।
এই ঘটনাটি ঘটেছিল কমপক্ষে দুটি গ্রেপ্তার করার পরে একাধিক বাধা দেওয়ার পরে।
কোচ ফিউমস পরে আরেকটি যৌন খেলনা জ্বরের বিরুদ্ধে খেলায় ডাব্লুএনবিএ কোর্টে ফেলে দেওয়া হয়: ‘এটি বোকা’
গত দেড় সপ্তাহে কমপক্ষে ছয়টি ডাব্লুএনবিএ গেমের সময় সেক্স খেলনা নিক্ষেপ করা হয়েছে। প্রথমটি আটলান্টায় 29 জুলাইয়ের একটি খেলার সময় ঘটেছিল। এটি শিকাগোতে আগস্ট 1 এবং বৃহস্পতিবার আবার ঘটেছিল। মঙ্গলবার লস অ্যাঞ্জেলেসে, একটি যৌন খেলনা প্রায় আঘাত ইন্ডিয়ানা জ্বর গার্ড সোফি কানিংহাম।
মঙ্গলবার নিউইয়র্ক এবং ফিনিক্সের গেমসে যৌন খেলনাও নিক্ষেপ করা হয়েছিল বলে জানা গেছে তবে আদালতে পৌঁছতে দেখা যায়নি। ফিনিক্সে এই ঘটনার পরে একজন ১৮ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং অভিযুক্ত করা হয়েছিল।
তিনি পুলিশকে বলেছিলেন যে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিং করছিলেন বলে তিনি প্রানকে টানলেন। লাঞ্ছনা, বিশৃঙ্খল আচরণ এবং প্রকাশ্যে সুস্পষ্ট যৌন উপাদান প্রদর্শন করার সন্দেহের কারণে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। নিউইয়র্কের এই ঘটনার বিষয়ে চলমান তদন্তও রয়েছে, দ্য লিবার্টি অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে নিশ্চিত করেছে।
আটলান্টায় প্রথম ঘটনার পরে জর্জিয়ার একজনকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তাকে বিশৃঙ্খল আচরণ, অপরাধমূলক অপরাধ, জনসাধারণের অশ্লীলতা এবং অশ্লীল সংস্পর্শের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।
