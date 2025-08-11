You are Here
ডাব্লুএনবিএ টেকওয়েস: নিয়মিত মরসুমে ড্যাম্পার লাগানো আঘাতগুলি
News

ডাব্লুএনবিএ টেকওয়েস: নিয়মিত মরসুমে ড্যাম্পার লাগানো আঘাতগুলি

ডাব্লুএনবিএ বাস্কেটবলের আরও একটি সপ্তাহ বইগুলিতে রয়েছে। প্লে অফ রেসটি উত্তপ্ত হচ্ছে, যখন শীর্ষের কাছে আরও বিচ্ছেদ রয়েছে।

আঘাতগুলিও একটি প্রধান গল্পের কাহিনীতে পরিণত হয়েছে, যেখানে আমরা ডাব্লুএনবিএতে গত সপ্তাহ থেকে টেকওয়েস দিয়ে শুরু করব।

আঘাতগুলি ডাব্লুএনবিএকে আঘাত করেছে

এটি ক্যাটলিন ক্লার্ক 19 টি গেম মিস করেছে তার বাইরে চলে গেছে। এটি এই মৌসুমে ডাব্লুএনবিএকে বাধা দিয়েছে, তবে ব্রেইনা স্টুয়ার্ট, নেফিসা কলিয়ার, অ্যাঞ্জেল রিজ এবং অন্যদের কাছে আঘাত পেয়েছে।

ক্লার্ক এবং রিস ইন্ডিয়ানা ফিভার এবং শিকাগো আকাশের মধ্যে একাধিক গেম মিস করেছেন। পাইগে বুয়েকারস এবং ক্লার্কও একাধিকবার একে অপরের মুখোমুখি হয়ে হাতছাড়া করেছেন।

রবিবার, গত মৌসুমের ডাব্লুএনবিএ ফাইনালের অংশগ্রহণকারীরা কলিয়ার এবং স্টুয়ার্টের প্রত্যেকে গেমটি মিস করেছেন বলে কিছুটা আলোকসজ্জা হারিয়েছেন।

কলিয়ার ডাব্লুএনবিএ এমভিপি পুরষ্কার জয়ের পক্ষে মতভেদ-অন প্রিয়। তবুও, তিনি এখনই বাইরে আছেন। স্টুয়ার্টও। ক্লার্কে যুক্ত করুন, এবং মরসুমের শুরুতে আপনার শীর্ষ চারটি এমভিপি ফেভারিটের তিনটি রয়েছে।

আঘাতগুলি রোধে কেবল এত কিছু করা যেতে পারে, তবে কিছু উত্তেজনা তাদের কারণে নিয়মিত মরসুম থেকে চুষে ফেলা হয়েছে।

কেলসি মিচেল অবিশ্বাস্য হয়েছে

কেলসি মিচেল একমাত্র কারণ নয় যে ইন্ডিয়ানা জ্বরের এখনও ডাব্লুএনবিএতে শীর্ষ পাঁচটি রেকর্ড রয়েছে, তবে তিনিই সবচেয়ে বড়।

বেশিরভাগ মৌসুমের জন্য ক্লার্ক আউট হওয়ার সাথে সাথে মিচেল প্রথম নম্বর বিকল্প হিসাবে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং উড়ন্ত রঙের সাথে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

মিচেল এখন ডাব্লুএনবিএতে মোট পয়েন্টে 63৩7 নিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি প্রতি খেলায় ১৯.৯ পয়েন্ট নিয়ে গড় অর্জনে তৃতীয়। এর বাইরেও, তার 78৮ টি তিন-পয়েন্টের মাঠের লক্ষ্যগুলিও লিগকে নেতৃত্ব দেয়।

তিনবারের অল-স্টারের এই মরসুমে 32 পয়েন্ট বা তারও বেশি তিনটি গেম রয়েছে এবং আক্রমণাত্মক জয়ের শেয়ারেও তৃতীয়।

ক্লার্ক যখন ফিরে আসে, তখন সিলিংটি এখনও জ্বরের জন্য অবিশ্বাস্যভাবে উচ্চতর কারণ আইওয়া থেকে দ্বিতীয় বর্ষের তারকা যদি তার ফর্মটি খুঁজে পেতে পারেন তবে ইন্ডিয়ানা ডাব্লুএনবিএতে যে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী একটি বড় তিনটি থাকবে।

প্লে অফ রেস আকার নেয়

নিউইয়র্ক লিবার্টির বিপক্ষে প্রভাবশালী জয়ের পরে, কলিয়ার ছাড়াই, মিনেসোটা লিংক্স 27-5। শীর্ষ স্থানের জন্য নিউইয়র্কের (20-11) এর উপরে তাদের 6.5-গেমের লিড রয়েছে, সুতরাং লিগের সেরা রেকর্ডের জন্য যে কেউ তাদের ছাড়িয়ে যায় তা দেখতে খুব কঠিন।

এর পরে, একে অপরের তিনটি গেমের মধ্যে পাঁচটি দল রয়েছে। নিউইয়র্ক দ্বিতীয় স্থানের জন্য আটলান্টার (20-11) এর সাথে আবদ্ধ এবং ফিনিক্সে (19-12) একটি খেলা। ইন্ডিয়ানা (18-14) এবং লাস ভেগাস (18-14) নিয়মিত মরসুমের প্রায় 25 শতাংশ বাকি রেখে দ্বিতীয় স্থানের বাইরে প্রতিটি 2.5 গেম।

সিয়াটল পরপর পাঁচটি গেম নেমেছে, এটি শীর্ষ-চারটি বিতর্ক থেকে প্লে অফ বুদ্বুদে নিয়ে গেছে, বিশেষত রবিবারের স্পার্কসের কাছে হেরে যাওয়ার পরে।

লস অ্যাঞ্জেলেস স্পার্কসের চেয়ে মাত্র 0.5 গেমস এগিয়ে, যারা রবিবার রাতে তাদেরকে পরাজিত করেছিল, তার শেষ প্লে অফ স্পটটির জন্য ঝড়টি গোল্ডেন স্টেটের সাথে আবদ্ধ।

শীর্ষে পাঁচটি দল 2.5 গেম দ্বারা পৃথক করা হয়েছে এবং প্লে অফের স্ট্যান্ডিংয়ের নীচে তিনটি দল তাদের মধ্যে মাত্র 0.5 গেম রয়েছে, ডাব্লুএনবিএর গত মাসে বা তার বেশি সময় ধরে উত্তেজনাপূর্ণ হওয়া উচিত।

বিশেষত যদি চোটের কারণে বর্ধিত পিরিয়ডগুলি মিস করেছেন তারা সকলেই ফিরে আসতে পারেন।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।