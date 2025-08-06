You are Here
ডাব্লুএনবিএ ফিভার বনাম স্পার্কস গেমের সময় সোফি কানিংহাম যৌন খেলনা দ্বারা আঘাত
News

ডাব্লুএনবিএ ফিভার বনাম স্পার্কস গেমের সময় সোফি কানিংহাম যৌন খেলনা দ্বারা আঘাত

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

ইন্ডিয়ানা ফিভার তারকা সোফি কানিংহাম মঙ্গলবার রাতের খেলা বনাম দ্য লস অ্যাঞ্জেলেস স্পার্কস চলাকালীন একটি প্রজেক্টাইল সেক্স টয় দ্বারা আঘাত পেয়েছিলেন বলে মনে হয়েছিল। জ্বর বলটি ইনবাউন্ড করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শেষ মুহুর্তে ঘটনাটি এসেছিল।

এটি গত কয়েক সপ্তাহে একটি ডাব্লুএনবিএ কোর্টে একটি সবুজ সেক্স খেলনা ছুঁড়ে দেওয়ার তৃতীয় উদাহরণ, যা ক্রমবর্ধমান প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। প্রথমটি 29 জুলাই আটলান্টায় একটি খেলায় এসেছিল এবং এটি আবার শিকাগোতে 1 আগস্ট ঘটেছিল।

ফক্সনিউজ.কম এ আরও ক্রীড়া কভারেজের জন্য এখানে ক্লিক করুন

এখন, সর্বশেষ ঘটনাটি একই দিনে কানিংহামকে শিকার হিসাবেও পরিণত করেছে যে তিনি প্রকাশ্যে একজন খেলোয়াড়কে উক্ত অবজেক্টের দ্বারা আঘাত হানার ধারণাটি প্রকাশ্যে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

মঙ্গলবার তার পডকাস্টের পর্ব চলাকালীন কানিংহাম আদালতে যে বিষয়গুলি ছুঁড়ে মারার বিষয়টি সম্বোধন করেছিলেন এবং অনুমান করেছিলেন যে কোনও খেলোয়াড় যদি একজনের ধাক্কায় পড়ে তবে ফলআউটটি কেমন হবে।

জুন 27, 2025; ডালাস, টেক্সাস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; ইন্ডিয়ানা ফিভার গার্ড সোফি কানিংহাম (৮) আমেরিকান এয়ারলাইনস সেন্টারে ডালাস উইংসের বিপক্ষে দ্বিতীয়ার্ধের সময় দেখছেন। (জেরোম মিরন-ইম্যাগান চিত্র)

কানিংহাম বলেছিলেন, “আমি কেবল জানি যে কীভাবে জিনিসগুলি ভাইরাল হয়, এবং আমি কেবল জানি যে এই জিনিসটি এমনকি রাফটার বা ধনুকের মতো এসেছিল এবং আমাকে কেবল মুখে চড় মারল, আমি কখনই পারিনি, আমি পারিনি, এটাই আমি জীবনের জন্য পরিচিত হতে পারি,” কানিংহাম বলেছিলেন। “এবং হ্যাঁ, এটি নাকের মধ্যে একটি এফ — ভেঙে ফেলতে পারে” ”

কানিংহাম বলেছিলেন যে তার মা এমনকি তাকে এই জাতীয় বস্তুর দ্বারা আঘাত হানার সম্ভাবনা থেকে সাবধান থাকতে বলেছিলেন।

কানিংহাম বলেছিলেন, “আমার মা, তিনি চলে যান, আমার সৌভাগ্যের পাঠ্যের মতো পরিবর্তে তিনি ‘আজ রাতে উড়ন্ত ডি-লডোসের জন্য নজর রাখেন,'” কানিংহাম বলেছিলেন।

সোফি কানিংহাম ক্যাটলিন ক্লার্কের প্রাক্তন দলে চিকিত্সা এবং কুখ্যাত লড়াই যা তার দাঁত চিপ করে

কানিংহাম এবং তার দলের পক্ষে বিষয়টিকে আরও খারাপ করার জন্য, জ্বরটি স্পার্কসকে 100-91 এর কাছে হেরেছে।

কানিংহাম এর আগে এক্স শুক্রবারে একটি পোস্ট পাঠিয়েছিল বলে ভক্তদের চারাড শেষ করতে বলে।

“কোর্টে ডিলডোস নিক্ষেপ করা বন্ধ করুন … আপনি আমাদের একজনকে আঘাত করতে চলেছেন,” তিনি লিখেছিলেন।

কানিংহাম মঙ্গলবারের খেলার পরে এই পোস্টটি পুনর্বিবেচনা করে পরিস্থিতিটির বিষয়ে আলোকপাত করেছিলেন, “এটি ভাল হয়নি।”

স্টান্টরা এমনকি গ্রেপ্তারও করেছে। শনিবার ডাব্লুএনবিএ ঘোষণা করেছিল যে অপরাধীদের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং যে কেউ খেলার পৃষ্ঠের উপরে কোনও জিনিস ছুঁড়ে ফেলেছিল তার জন্য আরও শাস্তি পাবে।

একটি 23 বছর বয়সী এই গত সপ্তাহে আদালতে একটি আইটেম ছুঁড়ে ফেলার জন্য বিশৃঙ্খল আচরণ, জনসাধারণের অশ্লীলতা/অশ্লীল এক্সপোজার এবং ফৌজদারি অপরাধের অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছে।

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

ইন্ডিয়ানা জ্বরের সোফি কানিংহাম ইন্ডিয়ানার ইন্ডিয়ানাপলিসে ২ June শে জুন, ২০২৫ সালে গেইনব্রিজ ফিল্ডহাউসে লস অ্যাঞ্জেলেস স্পার্কসের বিপক্ষে খেলা চলাকালীন দেখছেন। (মাইকেল হিকি/গেটি চিত্র)

গত মঙ্গলবার স্টান্টের জন্য শনিবার জর্জিয়ার ক্লেটন কাউন্টি কারাগারে ডেলবার্ট কার্ভারকে মামলা করা হয়েছিল। অনলাইন তথ্য অনুসারে কার্ভারের কেস বর্তমানে “মুলতুবি”। রবিবার গভীর রাতে তাকে বন্ডে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

ডাব্লুএনবিএ এক বিবৃতিতে বলেছে, “আমাদের অঙ্গনের প্রত্যেকের সুরক্ষা এবং সুস্থতা আমাদের লিগের জন্য শীর্ষস্থানীয় অগ্রাধিকার।

ইন্ডিয়ানা ফিভার গার্ড সোফি কানিংহাম (৮) ক্রিপ্টো ডটকম অ্যারেনায় লা স্পার্কসের বিপক্ষে খেলা শেষে আদালত ছেড়ে চলে যায়। (বাধ্যতামূলক credit ণ: কির্বি লি-ইম্যাগান চিত্র)

“ডাব্লুএনবিএ এরিনা সুরক্ষা মানগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, যে কোনও অনুরাগী ইচ্ছাকৃতভাবে আদালতে কোনও বিষয় ছুঁড়ে ফেলেছেন, তাৎক্ষণিকভাবে বেরিয়ে আসা হবে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রেপ্তার ও মামলা-মোকদ্দমা সাপেক্ষে ন্যূনতম এক বছরের নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হবে।”

ফক্স নিউজ ডিজিটাল অনুসরণ করুন এক্স এ ক্রীড়া কভারেজ, এবং সাবস্ক্রাইব ফক্স নিউজ স্পোর্টস হডল নিউজলেটার

জ্যাকসন থম্পসন ফক্স নিউজ ডিজিটালের ক্রীড়া লেখক। তিনি এর আগে ইএসপিএন এবং বিজনেস ইনসাইডারের হয়ে কাজ করেছিলেন। জ্যাকসন সুপার বাউল এবং এনবিএ ফাইনালগুলি covered েকে রেখেছেন এবং আইকনিক চিত্রগুলি ইউসাইন বোল্ট, রব গ্রোনকোভস্কি, জেরি রাইস, ট্রয় আইকম্যান, মাইক ট্রাউট, ডেভিড অর্টিজ এবং রজার ক্লেমেন্সের সাক্ষাত্কার নিয়েছেন।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts