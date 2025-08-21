‘ডাব্লুএনবিএ রুকি স্কোরিং লিডার্স’ কুইজ

পাইগে বুইকার্সকে ২০২৫ ডাব্লুএনবিএ খসড়াটিতে প্রথম-ওভারভেল পিক দিয়ে নির্বাচিত করা হয়েছিল এবং পেশাদার খেলায় প্রশংসিত হতে এটি তার খুব অল্প সময় নিয়েছে।
তিনি ইতিমধ্যে ডাব্লুএনবিএ অল-স্টার গেমটিতে একটি রুকি হিসাবে একটি জায়গা অর্জন করেছেন এবং তার 19.7 পয়েন্ট-প্রতি খেলায় কেবল সিন্থিয়া কুপার, সেমোন অগাস্টাস এবং আ’জা উইলসনের পিছনে থাকবে একটি রুকির দ্বারা সর্বকালের জন্য।
এখন, তিনি 17-অফ -21 শুটিংয়ে 44 পয়েন্ট নিয়ে একটি ডাব্লুএনবিএ রুকি রেকর্ড তৈরি করেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বুয়েকারস এবং দ্য উইংসের পক্ষে এটি ছিল কেলসি প্লাম এবং লস অ্যাঞ্জেলেস স্পার্কস যারা ডালাসকে প্লে অফের বিতর্ক থেকে সরকারীভাবে অপসারণের জন্য শেষ-দ্বিতীয় জয় নিয়ে চলে এসেছিলেন।
যা আমাদের আজকের কুইজে নিয়ে আসে। একটি ডাব্লুএনবিএ রুকি 56 টি অনুষ্ঠানে একটি খেলায় 30 বা ততোধিক পয়েন্ট অর্জন করেছে। এটি করতে কতজন খেলোয়াড় আপনি সাত মিনিটের মধ্যে নাম রাখতে পারেন?
শুভকামনা!
আপনি কি এই কুইজ পছন্দ করেছেন? ভবিষ্যতে আমাদের তৈরি করতে চান এমন কোনও কুইজ রয়েছে? আমাদের কুইজেস@ইয়ার্ডবার্কার.কম এ আপনার চিন্তাভাবনাগুলি জানতে দিন এবং আপনার ইমেলের সাথে সরাসরি পাঠানো দৈনিক কুইজগুলির জন্য আমাদের কুইজ অফ দ্য ডে নিউজলেটারে সাবস্ক্রাইব করার বিষয়টি নিশ্চিত করুন!