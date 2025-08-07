ডাব্লুএলএ ম্যাচ ফিক্সিং এবং ক্রীড়া অখণ্ডতা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি ভাগ করে নিয়েছে

ওয়ার্ল্ড লটারি অ্যাসোসিয়েশন (ডাব্লুএলএ) ঘোষণা করেছে যে তারা ম্যাচ ফিক্সিং এবং অন্যান্য অবৈধ ক্রিয়াকলাপ যা শিল্পকে প্রভাবিত করে তা মোকাবেলায় কার্যক্রম বাড়িয়েছে।
“অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে একসাথে আমরা এই বিশ্বব্যাপী লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিচ্ছি,” ডাব্লুএলএ বলেছে। বিষয়টির গভীরতর চেহারা, যা করা হয় অ্যাসোসিয়েশনের ম্যাগাজিনডাব্লুএলএর চেয়ার, জিন-লুক মনার-ব্যানেট, শিল্পটি বর্তমানে যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে তা প্রসারিত করে।
“আমাদের শিল্প বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।
“এর সাথে সম্পর্কিত, আমাদের সদস্যদের অবশ্যই অবৈধ অপারেটরদের চেয়ে কেন আইনী বেছে নেওয়া উচিত সে সম্পর্কে ক্রীড়া বেটারদের ক্রমাগত শিক্ষিত করতে হবে।
“তাদের অবশ্যই তাদের গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগের কার্যকর উপায়গুলি খুঁজে পেতে হবে, যারা অবৈধ অপারেটরদের খেলাধুলার অখণ্ডতার উপর এবং ভাল কারণে তহবিলের ক্ষতি হ্রাস করতে পারে সে সম্পর্কে সচেতন হতে পারে না।”
কমিটি কীভাবে এই উদ্বেগগুলি মোকাবেলায় সদস্যদের সহায়তা করছে জানতে চাইলে, মনার-ব্যানেট সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলি সংঘটিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে।
“গত এক বছরে, কমিটি মানি লন্ডারারদের জন্য বাজি বাজারের আকর্ষণ, বিকশিত প্রযুক্তির প্রভাব এবং সম্ভাব্য মানি লন্ডারদের থেকে নিজেকে আরও ভালভাবে সুরক্ষিত করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা সহ অন্তর্দৃষ্টি সহ মানি লন্ডারিং সেরা অনুশীলন গাইড সহ সদস্যদের জন্য দরকারী উপকরণ তৈরি করেছে।”
ডাব্লুএলএর বার্ষিক স্পোর্টস বাজি সেমিনার, ইউরোপীয় লটারিগুলির সাথে সহ-সংগঠিত, ‘ফিউচার প্রুফিং স্পোর্টস বাজি-লটারির অফারগুলিতে অখণ্ডতা এবং উদ্ভাবন’ থিমটিতে মনোনিবেশ করেছিল। ইভেন্টটি সর্বশেষ প্রবণতাগুলি নিয়ে আলোচনা করতে অসংখ্য অঞ্চল থেকে 100 জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারীকে আকৃষ্ট করেছিল।
এই সমস্যাগুলি মোকাবেলায় সত্যই তার প্রতিশ্রুতিটিকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য, ডাব্লুএলএর গাইডলাইনগুলি বিকাশের জন্য কাউন্সিল অফ ইউরোপ (সিওই) এর সাথে একটি প্রকল্প চলছে যার লক্ষ্য বাজি শিল্পের দ্বারা পরিষেবার বিধান নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এমন মানদণ্ড এবং থ্রেশহোল্ডগুলির একটি সেটকে সংজ্ঞায়িত করার লক্ষ্য রয়েছে।
“উদ্দেশ্যটি হ’ল অপারেটররা উচ্চ সততা মান এবং সেই ব্যক্তি/দল এবং প্রতিযোগিতাগুলির সাথে ব্যক্তি/দল, প্রতিযোগিতা এবং বাজারগুলিকে (বাজি প্রকার) অগ্রাধিকার দেয় তা নিশ্চিত করা যেখানে কোনও ইভেন্টের ফলাফলের উপর বাজি রাখার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে উচ্চ স্তরের গ্রাহকের আগ্রহ রয়েছে।
“আমরা আশা করি এটি প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষ, ক্রীড়া পরিচালিত সংস্থা এবং এখতিয়ারগুলির সাথেও সহযোগিতা আরও জোরদার করবে, যেখানে ম্যাচ-ফিক্সিংয়ের প্রতিরোধ, সনাক্তকরণ, প্রসিকিউশন এবং সচেতনতা সম্পর্কিত উদ্বেগের উপস্থিতি রয়েছে।”
বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: আইআই-উত্পাদিত আইডোগ্রামের মাধ্যমে