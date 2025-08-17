ডাব্লুএসওপি প্যারাডাইস 2025 ডিসেম্বর ইভেন্টের আগে নতুন টুর্নামেন্টের সময়সূচী প্রকাশ করেছে

শিডিউল সহ এই সপ্তাহে (14 আগস্ট) আগত ওয়ার্ল্ড সিরিজের পোকার (ডাব্লুএসওপি) প্যারাডাইস 2025 ইভেন্টের একটি বৃহত্তর অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচন করা হয়েছে।
টুর্নামেন্টটি ৪ ডিসেম্বর শুরু হবে এবং ১৮ ডিসেম্বর অবধি চলবে, এটি বাহামাসের আটলান্টিস প্যারাডাইজ দ্বীপে অবস্থিত হবে।
15 ডাব্লুএসওপি সোনার ব্রেসলেট ইভেন্টগুলির একটি সম্পূর্ণ স্লেট থাকবে। এই বছরের ডাব্লুএসওপি প্যারাডাইজে হাই-স্টেকস টুর্নামেন্ট অপারেটর ট্রাইটন পোকারের সাথে একটি প্রসারিত অংশীদারিত্বও প্রদর্শিত হবে।
গত বছর, দুটি সোনার ব্রেসলেট ইভেন্টগুলি ট্রাইটন দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছিল, এবং এই সংখ্যাটি 2025 সালে ছয়টিতে উন্নীত করতে হবে The ডাব্লুএসওপি ব্রেসলেটগুলি ইভেন্ট #2 ট্রাইটন পিএলও, ইভেন্ট #3 ট্রাইটন পিএলও মেইন ইভেন্ট, ইভেন্ট #5 ট্রাইটন এনএলএইচ ইনভিটেশনাল, ইভেন্ট #8 ট্রাইটন এনএলএইচ 7-হ্যান্ড, এনএলএইচ 8 ট্রিটন এনএল ট্রিটন এনএল ট্রিটন এনএল ট্রিটন এনএলএইচ 8
“আটলান্টিস প্যারাডাইস দ্বীপ টুর্নামেন্টের সময়সূচীতে ডাব্লুএসওপি প্যারাডাইজের সাথে এখন বাহামাসের কাউন্টডাউন যে! এই বছরের লাইন আপ বিশ্বমানের ইভেন্টগুলি, রেকর্ড-ব্রেকিং গ্যারান্টি এবং অবিস্মরণীয় একটি অপরাজেয় মিশ্রণ সরবরাহ করে গ্রহের সবচেয়ে আইকনিক গন্তব্যগুলির মধ্যে পোকার মুহুর্তগুলি।
“পাকা পেশাদার থেকে শুরু করে নতুন আগত, খেলোয়াড়রা বিশ্বজুড়ে তাদের স্বর্গে তাদের জায়গা এবং ইতিহাসে তাদের শট পাবেন, ”জো ব্রুনিনি, চিফ গেমিং অ্যান্ড গ্রাহক বলেছেন উন্নয়ন কর্মকর্তা, আটলান্টিস প্যারাডাইজ দ্বীপ, একটিতে প্রেস রিলিজ।
ডাব্লুএসওপি প্যারাডাইজ 2025 এর মূল ঘটনাগুলি কী কী?
সদ্য প্রকাশিত সময়সূচী অনুসারে, মূল ইভেন্টগুলি এই তারিখগুলিতে থাকবে, কিনে-ইন তালিকাভুক্ত:
|ঘটনা
|তারিখ
|কিনুন
|#1 সার্কিট চ্যাম্পিয়নশিপ রহস্য অনুগ্রহ এনএলএইচ – $ 5 এম জিটিডি
|ডিসেম্বর 4
|$ 2.5k
|#3 ট্রাইটন পিএলও মূল ইভেন্ট
|ডিসেম্বর 5
|$ 100 কে
|#5 ট্রাইটন আমন্ত্রণমূলক – এনএলএইচ
|ডিসেম্বর 7
|$ 250 কে
|#11 সুপার মেইন ইভেন্ট এনএলএইচ – $ 60 এম জিটিডি
|ডিসেম্বর 10
|$ 25 কে
|#14 GGMILLION $ NLH – $ 10M GTD
|15 ডিসেম্বর
|$ 25 কে
জিজিপোকার আবারও একচেটিয়া আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট অংশীদার হিসাবে কাজ করবেন, সুপার মেইন ইভেন্টে এক হাজারেরও বেশি খেলোয়াড়কে প্রেরণ করার লক্ষ্যে। ডাব্লুএসওপি এক্সপ্রেস এবং রোড টু প্যারাডাইজ কোয়ালিফায়ার টুর্নামেন্টগুলি বর্তমানে ব্র্যান্ডের লবিতে চলছে।
ধারণা করা হচ্ছে যে 500 টিরও বেশি খেলোয়াড় ডাব্লুএসওপি সার্কিট সোনার রিং ইভেন্টের মাধ্যমে সার্কিট চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে, যা 1 জুলাই থেকে 2 ডিসেম্বর পর্যন্ত সমস্ত পথ ধরে চলবে। ক্লাবজিজি একই ইভেন্টে 400 টিরও বেশি খেলোয়াড়কে প্রেরণের পরিকল্পনা করেছে।
যারা বাড়িতে দেখছেন তাদের জন্য এটি নিশ্চিত হয়ে গেছে যে ডাব্লুএসওপি প্যারাডাইস 2025 এর একটি লাইভ স্ট্রিম থাকবে, যা ডাব্লুএসওপি ইউটিউব চ্যানেলে দেখা যেতে পারে। সিবিএস স্পোর্টস নেটওয়ার্ক টেলিভিশন কভারেজ 2026 এর গোড়ার দিকে বিতরণের জন্যও পরিকল্পনা করা হয়েছে।
বৈশিষ্ট্যযুক্ত চিত্র: ক্রেডিট উইকিমিডিয়া কমন্সে বোহো ঝাও