You are Here
ডাব্লুএসজি টিরল বনাম রিয়াল মাদ্রিদ পূর্বরূপ, ভবিষ্যদ্বাণী, লাইনআপস, বাজি টিপস এবং প্রতিকূল
News

ডাব্লুএসজি টিরল বনাম রিয়াল মাদ্রিদ পূর্বরূপ, ভবিষ্যদ্বাণী, লাইনআপস, বাজি টিপস এবং প্রতিকূল

এটি এই ক্লাবগুলির মধ্যে তৃতীয়বারের মুখোমুখি হবে।

ডাব্লুএসজি স্বরোভস্কি তিরল প্রাক-মৌসুমের ক্লাবের বন্ধুত্বপূর্ণ ফিক্সচারে রিয়াল মাদ্রিদের হোস্ট করতে প্রস্তুত। এটি এই পক্ষগুলির মধ্যে একটি আকর্ষণীয় ফিক্সিং হতে চলেছে এবং টিভোলি স্ট্যাডিয়ন তিরোলে স্থান পাবে।

ডাব্লুএসজি তিরল বাড়িতে থাকবে এবং ইতিমধ্যে তাদের 2025-26 প্রচার শুরু করেছে। তবে এগিয়ে যাওয়া, তারা প্রাক-মৌসুমের ক্লাবের বন্ধুত্বপূর্ণ ফিক্সচারে রিয়াল মাদ্রিদের মুখোমুখি হবে। বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও, তারা চাপে থাকবে কারণ তারা লস ব্লাঙ্কোসের সাথে লড়াই করবে।

হার্টবার্গের বিপক্ষে তাদের আগের খেলা জয়ের পরে তারা আসছে।

রিয়াল মাদ্রিদ একটি ব্যস্ত মরসুমের পরে অ্যাকশনে ফিরে আসছে। তারা লেগনেসের বিপক্ষে বন্ধ দরজার পিছনে বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে 4-1 জয় অর্জন করেছে। এখন তারা 2025 এর দ্বিতীয় প্রাক-মরসুমের খেলা খেলবে।

স্প্যানিশ জায়ান্টরা ভাল প্রশিক্ষণ নিচ্ছে এবং ইতিবাচক ফলাফলগুলি এগিয়ে যাওয়ার জন্য আগ্রহী হবে।

কিক-অফ:

  • অবস্থান: ইনসব্রুক, অস্ট্রিয়া
  • স্টেডিয়াম: টিভোলি স্টেডিয়াম তিরল
  • তারিখ: মঙ্গলবার, 12 আগস্ট
  • কিক-অফ সময়: 10:30 pm ist/ 05:00 pm GMT/ 01:00 pm ET/ 10:00 am pt
  • রেফারি: টিবিডি
  • Var: ব্যবহারে নেই

ফর্ম:

ডাব্লুএসজি তিরল: ডাব্লুডাব্লু

রিয়াল মাদ্রিদ: ডাব্লু

খেলোয়াড়দের দেখার জন্য

ভ্যালেন্টিনো মুলার (ডাব্লুএসজি তিরল)

মিডফিল্ডার হওয়া সত্ত্বেও, ভ্যালেন্টিনো মুলার আক্রমণকারী ফ্রন্টে ডাব্লুএসজি স্বরোভস্কি তিরলের পক্ষে কার্যকর করেছেন। তিনি তার পক্ষে শেষ দুটি খেলায় তিনটি গোল করেছেন। মিডফিল্ডকে ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করা থেকে শুরু করে আক্রমণকারী ফ্রন্টে আধিপত্য বিস্তার করা, মুলার প্রতিপক্ষের প্রতিরক্ষার জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে।

ফেডেরিকো ভালভার্ডে (রিয়াল মাদ্রিদ)

ফেডেরিকো ভালভার্ডে বেশ কিছুদিন ধরে স্প্যানিশ ক্লাবের অন্যতম ধারাবাহিক খেলোয়াড়। তাকে মাঠে বিভিন্ন অবস্থানে খেলতে দেখা গেছে, এবং এটিও কোনও ত্রুটি ছাড়াই। ভালভার্ডে লস ব্লাঙ্কোসের হয়ে কয়েকটি গোল করতে সক্ষম হয়েছেন এবং মিডফিল্ডে শীর্ষ প্রচেষ্টা নিয়ে এসেছেন।

ম্যাচ ফ্যাক্টস

  • ডাব্লুএসজি তিরল লস ব্লাঙ্কোসকে কখনও পরাজিত করেনি।
  • এটি লস ব্লাঙ্কোসের জন্য দ্বিতীয় প্রাক-মৌসুমের খেলা হবে।
  • এই দলগুলি তৃতীয়বারের জন্য একে অপরের মুখোমুখি হতে চলেছে।

ডাব্লুএসজি তিরল বনাম রিয়াল মাদ্রিদ: বাজি টিপস এবং প্রতিকূল

  • রিয়াল মাদ্রিদ টু জিতে
  • কিলিয়ান এমবাপ্পে স্কোর
  • 3.5 এর নীচে লক্ষ্য

আঘাত এবং দলের সংবাদ

ডাব্লুএসজি তিরল আহত হওয়ায় আলেকজান্ডার একমায়ার এবং লুকাস সুলজব্যাচারের পরিষেবা ছাড়াই থাকবে।

ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ 2025 রিয়াল মাদ্রিদ সিএফ এর জুড বেলিংহাম
জুড বেলিংহাম এই ম্যাচের জন্য উপলভ্য নয় এমন খেলোয়াড়দের মধ্যে রয়েছে (গেটি চিত্রের মাধ্যমে ছবি)

জুড বেলিংহাম, এন্ড্রিক, ফেরল্যান্ড মেন্ডি এবং ডেভিড আলাবা তাদের আঘাত থেকে সুস্থ হয়ে উঠছেন। অতএব, তারা সকলেই লালিগা জায়ান্টদের জন্য কার্যকর হবে না।

মাথা থেকে মাথা

মোট ম্যাচ: 0

ডাব্লুএসজি তিরল জিতেছে: 0

রিয়াল মাদ্রিদ জিতেছে: ১

অঙ্কন: 1

পূর্বাভাস লাইনআপস

ডাব্লুএসজি টিরোল পূর্বাভাস লাইনআপ (3-4-3)

স্টেজস্কাল (জিকে); বোরাস, লরেন্স, গুগানিগ; বাটলার, মুলার, তাবারার, বকলে; ওয়েলস, অ্যানসেলম, সাবিৎজার

রিয়াল মাদ্রিদ পূর্বাভাস লাইনআপ (4-3-3)

কোর্টোইস (জিকে); আলেকজান্ডার-আর্নল্ড, মিলিটা, হুজাইনস, ক্যারারাস; পতন, গুলার, ডিয়াজ; ভিনি জুনিয়র, গার্সিয়া, এমব্যাপড

ম্যাচের পূর্বাভাস

যদিও এটি একটি বন্ধুত্বপূর্ণ ফিক্সচার, এটি এই ক্লাবগুলির মধ্যে একটি আকর্ষণীয় ফিক্সচার হতে চলেছে। রিয়াল মাদ্রিদ, তাদের গুণমানের স্কোয়াড সহ, তাদের আসন্ন প্রাক-মৌসুমের খেলায় ডাব্লুএসজি তিরোলের বিপক্ষে শীর্ষে উঠে আসবে।

ভবিষ্যদ্বাণী: ডাব্লুএসজি তিরল 0-3 রিয়াল মাদ্রিদ

টেলিকাস্টের বিশদ

অস্ট্রিয়া: স্কাই স্পোর্টস

বিশ্বব্যাপী: রিয়াল মাদ্রিদ টিভি

কখন এবং কোথায় ডাব্লুএসজি তিরল বনাম রিয়াল মাদ্রিদ প্রাক-মৌসুমের বন্ধুত্বপূর্ণ 2025?

মঙ্গলবার, 12 আগস্ট, 2025, অস্ট্রিয়ার ইনসব্রুকের টিভোলি স্টেডিয়াম তিরোলে। কিক-অফ বিএসটি 06:00 এ নির্ধারিত রয়েছে।

অস্ট্রিয়ায় ডাব্লুএসজি টিরোল বনাম রিয়াল মাদ্রিদ প্রাক-মৌসুমের বন্ধুত্বপূর্ণ 2025 কোথায় এবং কীভাবে দেখতে পাবেন?

ম্যাচটি স্কাই স্পোর্টসে সরাসরি দেখা হবে।

কোথায় এবং কীভাবে ডাব্লুএসজি টিরোল বনাম রিয়াল মাদ্রিদ প্রাক-মৌসুমের বন্ধুত্বপূর্ণ 2025 দেখতে পাবেন?

বিশ্বজুড়ে ভক্তরা রিয়াল মাদ্রিদ টিভিতে গেমটি লাইভ স্ট্রিম করতে সক্ষম হবেন।

আরও আপডেটের জন্য, এখন খেলকে অনুসরণ করুন ফেসবুক, টুইটারএবং ইনস্টাগ্রাম; এখন খেল ডাউনলোড করুন অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ বা আইওএস অ্যাপ এবং আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন টেলিগ্রাম



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts