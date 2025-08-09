ডাব্লুজিএ 2023 ধর্মঘটের সময় কাজ করার জন্য পার্ক চ্যান-উক এবং ডন ম্যাককেলারকে বহিষ্কার করে

রবার্ট ডাউনি জুনিয়র প্রযোজনা ও অভিনীত সহানুভূতিশীল জড়িত প্রতিভাগুলির কারণে অনেকের প্রত্যাশার তুলনায় গত বছর অনেক কম ধোঁয়াশা নিয়ে এসেছিল এবং মিনিসারিগুলি একই নামের ভিয়েতনাম নুগুইনের পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। যাইহোক, এমি-মনোনীত পার্ক চ্যান-উক এবং ডন ম্যাককেলার থেকে কিছু অপ্রত্যাশিত পরিণতি আজ আমেরিকা ওয়েস্টের রাইটার্স গিল্ড থেকে প্রকাশিত হাই-প্রোফাইল প্রকল্পটি তৈরি এবং লিখিত হাই-প্রোফাইল প্রকল্পটি প্রকাশ করেছে এবং এটি সত্যিই সুন্দর নয়।
প্রশংসিত ওল্ডবয় পরিচালক এবং একাধিক জেনি অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী উভয়কেই ডাব্লুজিএ ওয়েস্ট থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
ইজেকশনটি পার্ক এবং ম্যাককেলার একটি দুর্দান্ত বড় লাইন অতিক্রম করার ফলস্বরূপ। হলিউড লেবার সেরা অনুশীলনের সমস্ত নিয়মের দ্বন্দ্বের মধ্যে, দুজনেই ২০২৩ সালের ধর্মঘটের সময় এইচবিও মিনিসারিগুলিতে কাজ করেছিলেন এবং লিখেছিলেন যে স্ক্রাইবদের গিল্ড এবং সাগ-আফট্রা হলিউডকে প্রায় ছয় মাসের জন্য থামিয়ে দিয়েছে। পার্ক এবং ম্যাককেলার এখন যে পরিণতিগুলি এখন ভোগ করেছেন, যেমন ডাব্লুজিএডাব্লু দ্বারা আজ সদস্যদের কাছে একটি মিসিভের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল, তা হ’ল গিল্ড সদস্যদের উপর নামিয়ে আনতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে কিছু হাই-প্রোফাইলের সদস্য।
“২০২৩ এমবিএ ধর্মঘটের সময় ধর্মঘটের বিধি লঙ্ঘনের জন্য আরও তিন সদস্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়েছিল, এবং এই সদস্যরা আবেদন করেননি,” ডাব্লুজিএডাব্লুও শুক্রবার পার্ক এবং ম্যাককেলারের পাশাপাশি অ্যান্টনি সিপ্রিয়ানো (যিনি 1 মে, 2026 অবধি স্থগিত করা হয়েছে) বলেছেন। “এই প্রতিটি ক্ষেত্রে, বোর্ডগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এই শাখাগুলি সর্বজনীন করা উচিত।”
সদ্য ঘোষিত বহিষ্কারের বিষয়ে আজ রাতে মন্তব্যের জন্য ডেডলাইনটির অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায় না সম্প্রতি জেরশ, এইচবিও, বা রেপস উভয়ই ম্যাককেলার বা পার্কের জন্য ডেডলাইনটির অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায় না।
পেন্সিলগুলি দ্রুত হ্রাস পেয়ে, ডাব্লুজিএ এবং এর মাত্র 25,000 এরও বেশি সদস্যপদ দু’বছর আগে 2 মে থেকে 27 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্টুডিও এবং স্ট্রিমারদের সাথে একটি চুক্তি অনুমোদনের আগে ধর্মঘটে গিয়েছিল। ডাব্লুজিএর সাথে কিছুটা ওভারল্যাপের সাথে, 160,00 সদস্য স্ট্রং সাগ-অ্যাক্ট্রা এএমপিটিপিপির সাথে চুক্তিতে আসার আগে 14 জুলাই থেকে 9 নভেম্বর, 2023 পর্যন্ত ধর্মঘটে গিয়েছিলেন।
এই কঠিন সপ্তাহ এবং মাসগুলিতে সাত-পর্বের সময় কিছুটা হলেও কিছুটা বিলম্বিত সহানুভূতিশীল শোরনার্স পার্ক এবং ম্যাককেলার পুরো ভিয়েতনাম যুদ্ধ কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানের জন্য লেখার ক্রেডিট গ্রহণের সাথে 14 এপ্রিল, 2024 এ প্রিমিয়াম ক্যাবলারে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। পাঁচটি ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করা, কখনও কখনও পর্দায় একসাথে অস্কার বিজয়ী ডাউনি 76 তম প্রাইমটাইম এম্মিসের সীমিত বা নৃতাত্ত্বিক সিরিজ বা মুভিতে অসামান্য সমর্থনকারী অভিনেতার জন্য মনোনীত হন, জয়ের সাথে লামর্ন মরিসকে জিততে শুরু করে ফার্গো
যেহেতু সহানুভূতিশীল, পার্ক এবং ম্যাককেলারও পার্কের জন্য স্ক্রিপ্টে একসাথে কাজ করেছেন হেলমেড আসন্ন ব্ল্যাক কমেডি অন্য কোন পছন্দ, যা এই মাসের শেষের দিকে ভেনিসে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে।
স্ট্রাইক রুলস কমপ্লায়েন্স কমিটি দ্বারা ডাব্লুজিএ বোর্ডের কাছে প্রস্তাবিত, নবাগত সদস্য পার্ক এবং ম্যাককেলারের কাছ থেকে বহিষ্কারের পক্ষে বহিষ্কার হওয়া উচিত নয় অন্য কোন পছন্দ। তবুও, টিনসেলটাউনে ম্যাককেলার এবং পার্কের ক্যারিয়ারের জন্য এর অর্থ কী তা ভাল দেখাচ্ছে না। অবশ্যই, দক্ষিণ কোরিয়ার বংশোদ্ভূত পরিচালক এবং কানাডিয়ান-বংশোদ্ভূত ম্যাককেলার বিশ্ব বাজারে কাজ করার ক্ষমতা রাখে তবে এখন তারা ডিজনি, এইচবিও, নেটফ্লিক্স এবং অন্যান্য সংস্থাগুলির জন্য কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে যা ডাব্লুজিএর সম্মিলিত দর কষাকষির চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী।
পার্ক এবং ম্যাককেলারে হ্যামার সম্পর্কে আজকের এই ঘোষণা, যারা স্পষ্টভাবে আবেদন করছেন না বা তাই তাদের সহকর্মী সদস্যরা কাজের বাইরে থাকাকালীন এবং/অথবা পিকেট লাইনে লেখার অভিযোগের বিষয়ে বিতর্ক করছেন, ডাব্লুজিএ অন্যদের বিরুদ্ধে অন্য কিছু বহিষ্কার ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থা করার মাত্র কয়েক মাস পরে আসে। এপ্রিলের প্রথম দিকে এবং নামকরণের নামকরণে গিল্ড ইউনিয়নের ২০২৩ সালের ধর্মঘটের সময় অননুমোদিত কাজের অভিযোগে ছয় সদস্যের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাবদ্ধ পদক্ষেপের ঘোষণা করেছিলেন, পাশাপাশি গিল্ডের সংবিধানের লঙ্ঘনের অভিযোগে একজন অতিরিক্ত সদস্যও ঘোষণা করেছিলেন।
আজকের ম্যাককেলার এবং পার্ককে বহিষ্কার করার সাথে সাথে সিপ্রিয়ানোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপের সাথে ডব্লিউজিএ বলেছে “আর কোনও ধর্মঘট সম্পর্কিত শাখা নেই এবং ২০২৩ সালের ধর্মঘট থেকে উদ্ভূত সমস্ত নিবন্ধ এক্স কার্যক্রম শেষ হয়েছে।”
ডাব্লুজিএ সংবিধান অনুসারে, “বোর্ডের পদক্ষেপ ব্যতীত কোনও স্থগিত বা বহিষ্কার হওয়া সদস্যকে গিল্ডে সদস্যপদে পাঠানো যেতে পারে না, যা পাঠের আগে জরিমানা এবং/অথবা অন্যান্য শর্তগুলি মূল্যায়ন করতে পারে।”