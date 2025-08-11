ডাব্লুটিএ ম্যাচ জিততে শীর্ষ পাঁচটি প্রাচীনতম খেলোয়াড়

সিটি ওপেনের প্রথম রাউন্ডে পিটন স্টার্নসকে পরাজিত করার পরে ভেনাস উইলিয়ামস তালিকার সর্বশেষতম সূচক হয়েছিলেন।
টেনিসকে প্রায়শই তরুণ খেলোয়াড়দের জন্য একটি খেলা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। পেশাদার মঞ্চে মারিয়া শারাপোভা, সেরেনা উইলিয়ামস, ট্রেসি অস্টিন এবং মার্টিনা হিঙ্গিস ব্লুমের মতো তাদের কেরিয়ারের প্রথম দিকে দেখা গেছে। আজ, আদালত মিররা আন্দ্রেভা এবং ভিক্টোরিয়া এমবোকোর মতো প্রতিভা উত্থানের সাক্ষ্য দিচ্ছে।
তবে খুব কম খেলোয়াড় প্রতিকূলতাকে অস্বীকার করতে সক্ষম হয়েছে। টেনিসে প্রায়শই দীর্ঘায়ু উপেক্ষা করা হয়, তবুও ভেনাস উইলিয়ামস এবং মার্টিনা নবরতিলোভার মতো দুর্দান্ত খেলোয়াড় তাদের চল্লিশের দশকে ম্যাচ জিতেছে।
এই নোটটিতে, এখানে আমরা ডাব্লুটিএ ট্যুরে একটি ম্যাচ জিতে শীর্ষ পাঁচটি প্রাচীনতম খেলোয়াড়কে একবার দেখে নিই।
একজন ডাব্লুটিএ ম্যাচ জিততে প্রাচীনতম খেলোয়াড়-
5। বিলি জিন কিং: 40 বছর 8 দিন
টেনিস কিংবদন্তি বিলি জিন কিং ১৯৮৩ সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম রাউন্ডে লরা বার্নস্টেইনকে ৪০ বছর বয়সে পরাজিত করেছিলেন।
সেই সময়, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনটি নভেম্বর এবং ডিসেম্বরের মধ্যে খেলা হয়েছিল এবং এই টুর্নামেন্টটি তার চূড়ান্ত বড় উপস্থিতি চিহ্নিত করেছে। সপ্তম বীজযুক্ত, আমেরিকান ফ্রান্সের ক্যাথরিন তানভিয়ারের কাছে হেরে দ্বিতীয় রাউন্ডে মাথা নত করে।
4। কিমিকো তারিখ-ক্রুম: 42 বছর, 11 মাস এবং 27 দিন
২০১৩ সালের প্যান প্যাসিফিক ওপেনের উদ্বোধনী রাউন্ডে অস্ট্রেলিয়ার আনাস্তাসিয়া রডিয়নোভার বিপক্ষে কিমিকো ডেট-ক্র্যামের জয় তাকে ডাব্লুটিএ ট্যুরে একটি ম্যাচ জিততে চতুর্থ প্রাচীনতম খেলোয়াড় করেছে।
তারিখ-ক্র্যাম প্রথম 1989 সালের মার্চ মাসে পেশাদার হয়ে ওঠে তবে ১৯৯ 1996 সালের নভেম্বরে অবসর নিয়েছিলেন। খেলা থেকে প্রায় 12 বছর দূরে থাকার পরে, তিনি এপ্রিল ২০০৮ সালে একটি উল্লেখযোগ্য প্রত্যাবর্তন করেছিলেন এবং ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরে কোরিয়া ওপেন জিতেছিলেন।
3। ভেনাস উইলিয়ামস: 45 বছর এবং 34 দিন
ভেনাস উইলিয়ামস ডব্লিউটিএ সফরে একক ম্যাচ জিতে তৃতীয়-প্রাচীনতম খেলোয়াড় হয়েছিলেন যখন তিনি 2025 সিটি ওপেনের প্রথম রাউন্ডে সোজা সেটে স্বদেশী পিটন স্টার্নসকে পরাজিত করেছিলেন।
উইলিয়ামস ১৪ বছর বয়সে তার পেশাগত আত্মপ্রকাশ করেছিলেন এবং ৩১ বছর পরে, তিনি ২০০৪ সাল থেকে ট্যুরে প্রাচীনতম ম্যাচ-বিজয়ী হয়ে ইতিহাসে নিজের নামটি আঁকেন। ৪৫ বছর বয়সী এই যুবকও ২০২৫ সালের সিনসিনাটি ওপেন-এ অংশ নিয়েছিলেন তবে প্রথম রাউন্ডে স্পেনের জেসিকা বোজাস ম্যানেরোর কাছে হেরেছিলেন।
2। রেনি রিচার্ডস: 46 বছর 9 দিন
রেনি রিচার্ডস, যিনি তার লিঙ্গ পুনর্নির্মাণের বিষয়ে একটি যুগান্তকারী আইনী মামলার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন, 1977 থেকে 1981 সাল পর্যন্ত একটি পেশাদার ক্যারিয়ার উপভোগ করেছিলেন। তাঁর সেরা গ্র্যান্ড স্ল্যাম প্রদর্শিত 1979 সালের ইউএস ওপেনে এসেছিল, যেখানে তিনি ট্রেসি অস্টিনের কাছে হেরে তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছেছিলেন। রিচার্ডসের সর্বশেষ ডাব্লুটিএ ট্যুর জয় ১৯৮০ সালের ইউএস ওপেনের প্রথম রাউন্ডে জেন্ডা লিসের বিপক্ষে এসেছিল।
1। মার্টিনা নবরতিলোভা: 47 বছর, 8 মাস এবং 4 দিন
ম্যাচটি জিততে সবচেয়ে বয়স্ক ডাব্লুটিএ প্লেয়ার হলেন মার্টিনা নবরতিলোভা। ১৮ বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম সিঙ্গলস চ্যাম্পিয়ন ২০০৪ সালের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় রাউন্ডে কাতালিনা কাস্তাওর বিপক্ষে তার চূড়ান্ত একক জয় রেকর্ড করেছে।
তিনি নিম্নলিখিত রাউন্ডে আর্জেন্টিনার গিসেলা দুলকোর কাছে হেরেছিলেন। টেনিস ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কেরিয়ার শেষ করে নবরতিলোভা ২০০৫ সালে একক প্রতিযোগিতা থেকে অবসর নিয়েছিলেন।
ডাব্লুটিএ সিঙ্গলস ম্যাচ জিতে সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড় কে?
ম্যাচটি জিততে সবচেয়ে বয়স্ক ডাব্লুটিএ প্লেয়ার হলেন মার্টিনা নবরতিলোভা। উইম্বলডন 2004 এ 47 বছর, 8 মাস এবং 4 দিনে।
ভেনাস উইলিয়ামস যখন 2025 সিটি ওপেনে জিতেছিলেন তখন তিনি কত বছর বয়সে ছিলেন?
2025 সিটি ওপেনের প্রথম রাউন্ডে তিনি পিটন স্টার্নসকে পরাজিত করার সময় ভেনাস উইলিয়ামস 45 বছর এবং 34 দিন বয়সী ছিলেন।
কিমিকো ডেট-ক্র্যাম তার প্রত্যাবর্তনের পরে কোনও শিরোপা জিতেছে?
হ্যাঁ। ২০০৮ সালে ডব্লিউটিএ সফরে ফিরে আসার পরে, কিমিকো ডেট-ক্র্যাম ২০০৯ কোরিয়া ওপেন জিতেছিল।
রেনি রিচার্ডস তার শেষ ডব্লিউটিএ সিঙ্গলস জিতে কে পরাজিত করেছিল?
রেনি রিচার্ডস ১৯৮০ সালের ইউএস ওপেনের প্রথম রাউন্ডে জেন্ডার লিসকে পরাজিত করেছিলেন তার চূড়ান্ত একক জয়ের জন্য ট্যুরে।
