ডাব্লুডব্লিউইতে সিএম পাঙ্ক জিতেছে কত বিশ্ব শিরোনাম?
ডাব্লুডব্লিউইতে সিএম পাঙ্ক জিতেছে কত বিশ্ব শিরোনাম?

সিএম পাঙ্ক ডাব্লুডব্লিউইতে একজন দক্ষ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

সিএম পাঙ্ককে সর্বকালের অন্যতম সেরা ডাব্লুডব্লিউই সুপারস্টার হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। তাঁর কেরিয়ারটি বিতর্কিত এবং স্মরণীয় মুহুর্ত, ম্যাচ এবং একটি বিশাল ফ্যান বেস দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। শীর্ষস্থানীয় তারকা হিসাবে পাঙ্কের স্ট্যাটাসকে সিমেন্ট করা অন্য শীর্ষ প্রশংসা হ’ল বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছে, যা ক্রীড়া বিনোদনের শীর্ষস্থানীয়।

সিএম পাঙ্ক ডাব্লুডব্লিউইতে সামগ্রিক সাতটি বিশ্ব শিরোপা জিতেছে

ডাব্লুডব্লিউইতে ওয়ার্ল্ড শিরোনামের দিকে বিশ্বের যাত্রার সেরাটি ২০০ 2007 সালে শুরু হয়েছিল যখন তিনি জন মরিসনের কাছ থেকে ইসিডাব্লু শিরোপা জিতেছিলেন। ২০০৮ সালে এর পরে। বাতিস্তা একটি হামলার সাথে তৎকালীন-ওয়ার্ল্ড হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন এজকে বের করার পরে, সিএম পাঙ্ক, যিনি তৎকালীন ব্যাংকে মিঃ মানি ছিলেন, কোম্পানিতে তার প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ের জন্য তাঁর চুক্তিতে নগদ করেছিলেন। র‌্যান্ডি অর্টনের আক্রমণ এবং তার উত্তরাধিকারের আক্রমণ তাকে শিরোনাম ত্যাগ করার দিকে পরিচালিত না করা পর্যন্ত পঙ্ক কিছুক্ষণ চ্যাম্পিয়ন থেকে যায়।

মুখ্যমন্ত্রী পাঙ্কের জন্য পরবর্তী শিরোনাম রাজত্বটিও তার দ্বিতীয় অর্থের ব্যয়ে ব্যাংক চুক্তিতে এসেছিল, যা তিনি ২০০৯ সালে জিতেছিলেন। সেই বছরের চরম নিয়মের প্রতি-ভিউ-তে, তিনি জেফ হার্ডিকে ক্যাশ করেছিলেন যখন তিনি তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে বিশ্ব হেভিওয়েট শিরোপা জয়ের পরে।

পাঙ্ক এবং হার্ডি আগামী কয়েক মাস ধরে শিরোপা বিনিময় করেছিলেন, যা তার চতুর্থ বিশ্ব শিরোপা রাজত্বও তৈরি করেছিল এবং সংস্থা থেকে হার্ডির প্রস্থান করতে পরিচালিত করেছিল। যাইহোক, তাঁর শিরোনাম রাজত্বটি সেই বছরের হেল ইন একটি সেল ইভেন্টে আন্ডারটেকারের হাতে শেষ হয়েছিল।

সিএম পাঙ্ক তার পরবর্তী বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জিততে আরও দু’বছর অপেক্ষা করবে, এটি একটি স্মরণীয় দৃশ্য ছিল। তার চুক্তির শেষ দিনে, দ্বিতীয় সিটি সেন্ট জন সিনাকে পরাজিত করে ২০১১ সালের মানি ইন দ্য ব্যাঙ্ক শোতে তার প্রথম ডাব্লুডাব্লুই চ্যাম্পিয়নশিপ জিততে এবং শিরোপা নিয়ে শিকাগো থেকে তাঁর শহর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

এরপরে, ডাব্লুডব্লিউইতে পাঙ্কের সবচেয়ে দক্ষ বিশ্ব শিরোপা রাজত্ব ছিল। বেঁচে থাকা সিরিজ ২০১১ ইভেন্টে, তিনি আলবার্তো ডেল রিওকে পরাজিত করে দ্বিতীয় ডাব্লুডাব্লুইই শিরোপা এবং পঞ্চম সামগ্রিক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিলেন। ২০১৩ সালের রয়্যাল রাম্বল ইভেন্টে রকের কাছে এটি হারানো পর্যন্ত তিনি 434 দিনের জন্য শিরোনামটি ধরে রেখেছিলেন।

https://www.youtube.com/watch?v=oivh1g5oupk

প্রায় বারো বছর পরে, 2025 সামারস্লাম প্রিমিয়াম লাইভ ইভেন্টে পাঙ্ক তার সপ্তম বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জিততে পারে। তিনি একটি কঠোর লড়াইয়ে গুন্থারকে পরাজিত করেছিলেন এবং চ্যাম্পিয়নশিপটি উচ্চস্বরে জিততে জিতেছিলেন। যাইহোক, তাঁর খিলান প্রতিদ্বন্দ্বী শেঠ রোলিন্স তার কাছ থেকে শিরোনাম ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য এবং তাকে আরও একবার আউটমার্ট করার জন্য ব্যাংকের চুক্তিতে তার অর্থ নগদ করে মাত্র পাঁচ মিনিট স্থায়ী হয়েছিল।

সিএম পাঙ্ক: ডাব্লুডব্লিউইতে সমস্ত বিশ্ব শিরোনাম রেইনসের তালিকা

ডাব্লুডাব্লুই কাঁচা সিএম পাঙ্ক
ইস্ট রাদারফোর্ড, নিউ জার্সি – ২ আগস্ট: সিএম পাঙ্ক সামারস্লামের সময় মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ২ আগস্ট, ২০২৫ সালে নিউ জার্সির পূর্ব রাদারফোর্ডে তাঁর জয় উদযাপন করেছেন। (গেটি ইমেজের মাধ্যমে অ্যান্ড্রু টিমস/ডাব্লুডাব্লুইয়ের ছবি)
স্নোশিরোনাম জয়প্রতিপক্ষঘটনা
1ইসিডাব্লু ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপজন মরিসন (শেষ সুযোগের ম্যাচ)ইসিডাব্লু (সেপ্টেম্বর 4, 2007)
2ওয়ার্ল্ড হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপএজ (ব্যাংকের নগদ অর্থ)কাঁচা (জুন 23, 2008)
3ওয়ার্ল্ড হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপজেফ হার্ডি (ব্যাংকের নগদ নগদ অর্থ)চরম বিধি 2009
4ওয়ার্ল্ড হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপজেফ হার্ডি (টিএলসি ম্যাচ)সামারস্লাম ২০০৯
5ডাব্লুডব্লিউই চ্যাম্পিয়নশিপজন সিনাব্যাঙ্কে অর্থ ২০১১
6ডাব্লুডব্লিউই চ্যাম্পিয়নশিপআলবার্তো ডেল রিওবেঁচে থাকা সিরিজ 2011
7ওয়ার্ল্ড হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়নশিপগুন্থারসামারস্লাম 2025

ডাব্লুডব্লিউইতে সিএম পাঙ্ক জিতেছে কত বিশ্ব শিরোনাম?

সামারস্লাম 2025 এর পরে, ডাব্লুডব্লিউইতে সিএম পাঙ্কের ওয়ার্ল্ড শিরোপা জয়ের সাতটি।

সিএম পাঙ্ক কি কখনও বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে ডাব্লুডাব্লুইয়ের বাইরে চলে গেছে?

হ্যাঁ, ২০১১ সালের মানি ইন ব্যাঙ্ক ইভেন্টে সিএম পাঙ্ক জন সিনাকে পরাজিত করে ডাব্লুডাব্লুই চ্যাম্পিয়নশিপ জিততে এবং সংস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তবে দু’সপ্তাহ পরে তিনি ডাব্লুডব্লিউইতে ফিরে এসেছিলেন।

শেঠ রোলিন্স কি সিএম পাঙ্কে ব্যাঙ্কে অর্থ নগদ করে?

হ্যাঁ, ২০২৫ সালের সামারস্লাম ইভেন্টে শেঠ রোলিনস গুন্থার থেকে জয়ের কয়েক মিনিট পরে বিশ্ব হেভিওয়েট শিরোনামের জন্য সিএম পাঙ্ককে পরাস্ত করতে তার চুক্তিতে নগদ করেছিলেন।

