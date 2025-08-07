ডাব্লুডব্লিউইয়ের সাথে ট্র্যাভিস স্কটের সম্পর্ক ‘পড়ে গেছে’

ডাব্লুডব্লিউইয়ের সাথে ট্র্যাভিস স্কটের সম্পর্ক সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে জানা গেছে।
স্কট এর আগে ডাব্লুডব্লিউই স্টোরিলাইনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং কোডি রোডস এবং জন সিনার মধ্যে রেসলম্যানিয়া 41 এর মূল ইভেন্টে জড়িত ছিল।
যাইহোক, র্যাপারকে দেখা যায়নি যেহেতু গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে দুটি দল আর একই পৃষ্ঠায় নেই।
আরিয়েল হেলওয়ানির শোতে বক্তব্য রেখে ডাব্লুডব্লিউই অভিনয়শিল্পী পল হেইম্যানকে গল্পের কাহিনীগুলি থেকে স্কটের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।
পল হেইম্যান ট্র্যাভিস স্কটকে রেসলম্যানিয়া 41 এর পরে ডাব্লুডব্লিউইয়ের সাথে ফলআউটের রিপোর্ট করেছেন:
“এটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং আমরা এটি ছাড়াই এগিয়ে গেলাম।” pic.twitter.com/s69jw8qvxj
– এরিয়েল হেলিভাল (@অ্যারিওয়ানি) আগস্ট 6, 2025
তিনি জবাব দিয়েছিলেন: “এটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল এবং আমরা ছাড়া এগিয়ে গেলাম।”
তারপরে হেইম্যানকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে কী আলাদা হয়ে গেছে যার জবাব তিনি জবাব দিয়েছিলেন: “ট্র্যাভিস স্কটের সাথে পুরো চুক্তি।”
স্কটকে সম্প্রতি ডাব্লুডাব্লুইউ সুপারস্টার ড্রু ম্যাকআইন্টিরকেও ডেকে আনা হয়েছিল যিনি বলেছিলেন: “রেসলম্যানিয়াতে ছয় মিনিটের রান-ইন করুন এবং আমাদের জঘন্য মূল ইভেন্টটি স্ক্রু আপ করুন। ট্র্যাভিস স্কট। ছিটেফোঁটা টুকরো।”
লা ফ্লেম এখনও ডাব্লুডাব্লুইয়ের সাথে তার অবস্থান সম্পর্কে মন্তব্য করতে পারেনি।
রেসলম্যানিয়া ৪১ -এ তাঁর উপস্থিতির পরে, স্কট ডাব্লুডব্লিউই রিংয়ে ফিরে আসতে আগ্রহী উপস্থিত হয়েছিল তবে প্রোগ্রামিংয়ে দেখা যায়নি।
তার উপস্থিতির ফটোগুলি সহ ইনস্টাগ্রামে নিয়ে যাওয়া, ট্র্যাভিস তাদের ক্যাপশন দিয়েছিল, “আমি একটি রশিদ চাই না আমি ব্লুউডডের পরে চাই জ্যাকবয়েস 2 আমি যে নিইডড। “
রেসলম্যানিয়াতে, স্কট মারধর করার মতো কিছু নিয়েছিল কারণ রোডস তার সমাপ্তি পদক্ষেপটি সম্পাদন করে, ক্রস রোডস তার উপর রোডস, হিপহপ সুপারস্টারকে সমতল করে।
কোডি রোডস এর আগে ট্র্যাভিস স্কটকে সতর্ক করেছিলেন যে ফেব্রুয়ারিতে এলিমিনেশন চেম্বারে মুখে তাকে ধাক্কা দেওয়ার পরে তিনি একটি রশিদ আশা করতে পারেন।
ম্লি চলাকালীন, লা শিখা রোডসের মাথায় একটি শক্ত পাঞ্চ অবতরণ করেছিল যখন তিনি মেঝেতে মুখ শুয়ে ছিলেন, 39 বছর বয়সী এই বৈধ কালো চোখ এবং একটি ফেটে যাওয়া কানের ড্রাম দিয়েছিলেন।
কথা বলছি জটিল সপ্তাহ পরে, রোডস র্যাপ তারার কাছে অনুগ্রহ ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।
“এটাই কুস্তি। আমাকে মারধর কর, আমি তোমাকে মারব। আমি এতটা পাগল নই, তবে আমি খুঁজছি এবং আমার চোখ আমরা অনিবার্যভাবে কী, যা আমরা একটি রশিদ বলব তার জন্য খোলা আছে,” তিনি বলেছিলেন। “যদি ট্র্যাভিস স্কট কখনও ডাব্লুডব্লিউই ফ্রেতে ফিরে আসে তবে ট্র্যাভিসের জন্য কোনও রসিদ থাকতে পারে।”
রোডস যোগ করেছেন: “এর আগে, যদিও, আমি ট্র্যাভিস স্কট ফ্যান ছিলাম! আমি এই স্নিকারগুলি কিনেছিলাম।”