কানাডার ডাব্লুডব্লিউই এলিমিনেশন চেম্বার লাইভ ইভেন্টের সময়, এপ্রিলের রেসলম্যানিয়ার নেতৃত্ব, উপস্থিতরা মার্কিন জাতীয় সংগীতকে উত্সাহিত করেছিলেন, যা ক্রীড়া বিশ্লেষক প্যাট ম্যাকাফির ক্রোধের অনেকটাই।

ভ্যানকুভার কানকস আইস হকি দল এবং ভ্যানকুভার হুইটেক্যাপস ফুটবল ক্লাবের জন্য সংগীতও পরিবেশন করেছেন এলিজাবেথ ইরভিংয়ের গেয়েছেন, দ্য গানের ক্রেসেন্ডো এবং “এবং রকেটস ‘রেড গ্লেয়ার” এর গানের কথা একটি বিশেষ জ্বরের পিচে পৌঁছেছিল। Throughout the performance, captured and shared on social media, Irving maintained a light smile on her face and continued onward.

ম্যাকাফি টেলিকাস্ট থেকে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন এক্স তার প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করছে এই ঘটনায়: “কিন্ডা ভয়ঙ্কর দেশে (ইভেন্টের) চুষে দেয় কানাডা এই পুরো জিনিসটি শুরু করার জন্য এটি আমাদের জাতীয় সংগীতকে উত্সাহিত করেছিল, “তিনি তাঁর আসন থেকে বেরিয়ে আসার সময় চিৎকার করেছিলেন, কারণ সহ-বার্ষিকী মাইকেল কোল এবং ওয়েড ব্যারেটকে প্রতিক্রিয়াতে হাসতে দেখা গিয়েছিল।

অন্টারিওর টরন্টোতে অনুষ্ঠিত, চলমান পেশাদার কুস্তির দর্শনটি হ’ল 15 তম এলিমিনেশন চেম্বার ইভেন্ট, রজার্স সেন্টারে 1 মার্চ অনুষ্ঠিত হয়েছে। জন সিনা এবং লোগান পলের মতো বড় নামের বৈশিষ্ট্যযুক্ত, এই ইভেন্টটি ময়ূরের উপর লাইভস্ট্রিমিং শুরু হয়েছিল 4 টা পিটি পিটি। শোকেসটি প্রো রেসলার জেড কারগিলের গৌরবময় প্রত্যাবর্তনকেও চিহ্নিত করেছে, যিনি ডাব্লুডব্লিউই টিভি থেকে অনুপস্থিত ছিল যেহেতু তাকে ব্যাকস্টেজে আক্রমণ করা হয়েছিল শুক্রবার রাতে স্ম্যাকডাউন নভেম্বরে।

বুমিংটি প্রায় দুই সপ্তাহ আগে শুরু হওয়া ট্যাটের জন্য একটি আপাত শিরোনামের ধারাবাহিকতা বলে মনে হচ্ছে, যখন মন্ট্রিয়ালের হকি ভক্তরা তারকা-বানানো ব্যানারটিতে ঝাঁকুনি দিয়েছিল একটি হকি ম্যাচআপের সময় শুল্ক বিরোধের সাথে চলমান উত্তেজনার মধ্যে দু’দেশের মধ্যে। সেই থেকে নিউ ইয়র্কের কিছু রেঞ্জার্স ভক্ত পিছনে ফিরে গেছে কানাডিয়ান জাতীয় সংগীত।