ডাব্লুডব্লিউই সুপারস্টার নিক্কি বেলা স্তন ইমপ্লান্ট ইনজুরি প্রকাশ করেছেন
একটি ট্যাগ দলের ম্যাচআপে তার বুকে কনুই ড্রপ নেওয়ার পরে সোমবার নাইট রাতে হল অফ ফেমার চোট পেয়েছিলেন।

05 আগস্ট, 2025 প্রকাশিতসর্বশেষ আপডেট হয়েছে 7 মিনিট আগে2 মিনিট পড়া

ব্রি বেলা (বাম) এবং নিক্কি বেলা সিরিয়াসএক্সএম এর প্রো রেসলিং নেশন 24/7 ডাব্লুডাব্লুইই সামারস্লামের জন্য মেটলাইফ থেকে সরাসরি সম্প্রচারে যোগদান করেছেন।
ব্রি বেলা (বাম) এবং নিক্কি বেলা সিরিয়াসএক্সএম এর প্রো রেসলিং নেশন 24/7 ডাব্লুডাব্লুইই সামারস্লামের জন্য মেটলাইফ থেকে সরাসরি সম্প্রচারে যোগদান করেছেন। গেটি ইমেজ

এই পদক্ষেপ অবশ্যই স্ক্রিপ্টে ছিল না।

ডাব্লুডব্লিউই সুপার নিক্কি বেলা প্রকাশ করেছেন সোমবার নাইট কাঁচা যে তিনি একটি ম্যাচের সময় তার স্তন প্রতিস্থাপনের সাথে জড়িত একটি আঘাত পেয়েছিলেন।

৪১ বছর বয়সী হল অফ ফেমার বলেছিলেন যে পাইপার নিভেন তার বুকে একটি কনুই ড্রপ পৌঁছে দেওয়ার সময় আট মহিলা ট্যাগ ম্যাচের সময় তার স্তনের ইমপ্লান্টটি স্থানচ্যুত করা হয়েছিল।

শুক্রবারের পডকাস্টের সংস্করণে তিনি যমজ বোন ব্রি বেলার সাথে সহ-হোস্টের সংস্করণে গল্পটি ভাগ করেছেন।

“আমরা ঠিক বাইরে ছিলাম (রিংয়ে) সেখানে কথা বলছিলাম আমি ঠিক যেমন ছিলাম, ‘ওহে আমার, God শ্বর, আমি অনেক মজা করছি। আমি ম্যাচটি শেষ হতে চাইনি,'” নিকি বলেছিলেন নিকি ও ব্রি শো। “আমি কিছুটা ব্যথার মধ্যে ছিলাম, তবে আমি এটি শেষ করতে চাইনি।”

“আমি বলতে চাইছি, (আপনার) ইমপ্লান্ট ঠিক আছে? আমার মনে হয় এটি আপনার পাঁজরে আটকে আছে,” ব্রি জিজ্ঞাসা করলেন।

নিকি নিশ্চিত করেছেন, তিনি ম্যাচের পরে একজন ডাক্তারকে দেখতে গিয়েছিলেন।

“আমি মনে করি এটি (আমার পাঁজরে আটকে আছে),” নিকি হেসে জবাব দিলেন “আমি কেবল ব্রিকে বলছিলাম, যেমন আমার শার্টের সাথে কথোপকথন (ডাক্তারের সাথে) ছিল, এবং আমি আমার মাথায় ভাবছি, যেমন, ‘আমি মনে করি না যে আমি আজ এখানে থাকব, আমার দিনটি নিউইয়র্ক সিটিতে ছুটে এসেছি, আমার বুবসকে দেখেছি যে আমার ইমপ্লান্টটি সরানো হয়েছে।”

ম্যাচ চলাকালীন, শীর্ষ দড়ি থেকে নিভেন ডোভ, তার সতীর্থরা হতবাক মনে হওয়ায় নিক্কিতে অবতরণ করে।

41 বছর বয়সী এই প্রভাবটি শোষণের পরে তার বুককে অস্বস্তিতে ধরে রাখতে দেখা গেছে।

নিকি পডকাস্টে বলেছিলেন, “এটি হাসতে এবং কাশি করা শক্ত ছিল তবে এটি ঠিক আছে। আমরা এটি একদিন ঠিক করতে যাচ্ছি।”

“আমি ডাক্তারকে বলেছিলাম, ‘(আমি) সদ্য তালাকপ্রাপ্ত, তাই বুটগুলি ঝুলিয়ে দেওয়ার মুহুর্তে আমি আপনার কাছে ফিরে আসছি এবং আমরা এই মেয়েদের সত্যিকারের দেখতে চাই। কারণ এই মেয়েরা ভবিষ্যতে কিছু পদক্ষেপ নিতে চলেছে এবং এটি দেখতে পারে না।”

এরপরে যমজরা এই ঘটনার বিষয়ে কৌতুক করেছিল ব্রি নিকির বুকে “কিছুটা শারীরিক পার্থক্য” উল্লেখ করে।

“যাইহোক, আপনি ছেলেরা, এটি কোনও পার্থক্যের পক্ষে খারাপ নয় They তারা এখনও গরম দেখাচ্ছে,” নিকি জবাব দিলেন, তিনি আরও যোগ করেছেন যে তিনি তার বোনকে পরবর্তীকালে দেখিয়েছেন।

“আমি ছিলাম, ‘ওহ, এটি আমাকে বুকের দুধ খাওয়ানোর কথা মনে করিয়ে দেয়, যেমন একজন যখন অন্যের চেয়ে বড় হয়,” “ব্রি কৌতুক করেছিলেন।

শনিবার ডাব্লুডব্লিউই সামারস্লাম সাইট থেকে তাদের শোয়ের একটি লাইভ পর্ব রেকর্ড করার সময় নিকির ইমপ্লান্টটি একটি আলোচিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এটি সম্পর্কে ব্রি দ্বারা উত্সাহিত হওয়ার পরে, নিকি প্রকাশের পরে একটি আপডেট সরবরাহ করেছিলেন যে এটি ইভেন্টে কথোপকথনের ব্যাকস্টেজের উত্তপ্ত বিষয় ছিল।

“আমি এখনও জানি না এটি বিস্ফোরিত হয়েছে কি না,” নিকি বলেছিলেন। “এটি এখনও অক্ষত বলে মনে হচ্ছে।

“এটি ফুলে গেছে, ব্যাথা করছে, তবে আমি মনে করি এটি ঠিক আছে।”

তিনি অগ্নিপরীক্ষা সম্পর্কে একটি রসিকতা দিয়ে কথোপকথনটি শেষ করেছিলেন।

“আমি বিশ্বাস করতে পারি না আমি উচ্চস্বরে এই সম্পর্কে কথা বলছি, তবে ওহে, আপনি জানেন, এটি 2025,” তিনি হেসে বললেন। “আমার নকল বুবকে শুভেচ্ছা জানান।”

