ডাব্লুডাব্লুআইআই থেকে ৮০ বছর পরে, চীনের আগ্রহগুলি শান্তিপূর্ণ এশিয়া-প্যাসিফিকের মধ্যে রয়েছে: রানা মিটার

রানা মিটার একজন শীর্ষস্থানীয় ian তিহাসিক, যার গবেষণা চীনা রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশের বিষয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের চীন আক্রমণ করার প্রভাবের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তিনি হার্ভার্ড কেনেডি স্কুলে ইউএস-এশিয়া সম্পর্কের সেন্ট লি চেয়ার এবং এর আগে আধুনিক চীনের রাজনীতিতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছিলেন। তিনি অক্সফোর্ডের চীন সেন্টারের পরিচালকও ছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আধুনিক চীনের গঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ, তবে এটি প্রায়শই চীন এবং পশ্চিম উভয় ক্ষেত্রেই অবমূল্যায়িত হয়।

এটি ছিল বিশ শতকের বৃহত্তম রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ট্রমা। জাপান দ্বারা চীন আক্রমণ বহু মিলিয়ন মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করেছিল। অনেক চীনা তাদের নিজের দেশের মধ্যে শরণার্থী হয়ে ওঠে।

1920 এবং 1930 -এর দশকে নির্মিত অবকাঠামো এবং যোগাযোগগুলি মূলত টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো

যুদ্ধ এটি আরও বেশি সম্ভাবনা তৈরি করেছিল যে চীন এটি শেষ হওয়ার পরে কেবল সংস্কারের পরিবর্তে বিপ্লব ঘটবে, কারণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি এতটাই ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠেছে যে এটি এর জন্য জায়গা উন্মুক্ত করেছিল চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টি সত্যিই গ্রামাঞ্চলে বিপ্লব বিকাশ করা।

