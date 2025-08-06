ডাব্লুডাব্লুইই সামারস্লাম প্লেতে সিএম পাঙ্কের সর্বকালের রেকর্ড

সিএম পাঙ্ক গ্রীষ্মের ডাব্লুডব্লিউইয়ের বৃহত্তম পার্টিতে কয়েকটি দুর্দান্ত ম্যাচের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
সিএম পাঙ্ক সর্বকালের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ডাব্লুডব্লিউই সুপারস্টার হয়ে উঠেছে, যা তার মৌখিক ব্যারেজ, ইন-রিং বুদ্ধি এবং মনমুগ্ধকর ব্যক্তিত্বের জন্য পরিচিত। আসন্ন ডাব্লুডব্লিউই পিএলই, সামারস্লামের বিষয়ে, দ্বিতীয় সিটি সেন্ট শোয়ের ইতিহাসের কিছু দুর্দান্ত শোডাউনগুলির একটি অংশ হয়ে উঠেছে।
এই বছরের গ্রীষ্মের বৃহত্তম পার্টিতে ফিরে আসার সম্ভাবনা নিয়ে, আসুন সিএম পাঙ্কের সর্বকালের সামারস্লাম পিএলই রেকর্ডটি একবার দেখে নেওয়া যাক।
সামারস্লাম 2007
সিএম পাঙ্ক ২০০ 2007 এর সংস্করণে সামারস্লামকে অভিষেক করেছিলেন একটি বিশাল ইসিডাব্লু ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচে শাসক চ্যাম্পিয়ন জন মরিসনের বিপক্ষে। এই জুটি কিছু সময়ের জন্য ঝগড়া করছিল, এবং তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সামারস্লামের জন্য একটি দর্শনীয় ম্যাচ তৈরি করেছিল। তার বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, পাঙ্ক তার আগের প্রচেষ্টার পরে মরিসনের খেতাব অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিল।
সামারস্লাম 2008
সামারস্লামে আত্মপ্রকাশের এক বছর পরে, সিএম পাঙ্ক ২০০৮ সালের সংস্করণে রাজত্বকারী ওয়ার্ল্ড হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন হিসাবে গিয়েছিলেন। বিশ্বের ভবিষ্যতের সেরাটি ‘রেসলিং গড’ জন ব্র্যাডশো লেফিল্ডের বিরুদ্ধে তাঁর খেতাব রক্ষার জন্য প্রস্তুত ছিল। পাঙ্ক লেফিল্ডের বিপক্ষে দৃ strong ় লড়াই চালিয়ে সামারস্লাম থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ধরে রেখেছিলেন।
সামারস্লাম ২০০৯
ডাব্লুডব্লিউই সামারস্লাম ২০০৯ সংস্করণে যাওয়া তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা সিএম পাঙ্ক যুদ্ধ জেফ হার্ডিকে তার ওয়ার্ল্ড হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন একটি ম্যাচে হার্ডি, অর্থাৎ একটি টেবিল, মই এবং চেয়ার ম্যাচের পক্ষে ছিল। তার বিপক্ষে আশেপাশের জায়গা সত্ত্বেও, মইয়ের শীর্ষে একটি সুইফট কিক পাঙ্কের জন্য খেতাবটি আনহুক করার পথ সাফ করে এবং তার কেরিয়ারে তৃতীয়বারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন।
সামারস্লাম 2010
সিএম পাঙ্ক এবং তার কুখ্যাত স্ট্রেইট এজ সোসাইটির সদস্য লূক গ্যালোস এবং জো বুধের 3-অন -1 প্রতিবন্ধী ম্যাচে বিগ শোয়ের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ হয়েছিল। পাঙ্কের দলে সংখ্যার সুবিধা ছিল, তবে বিগ শোতে কাঁচা শক্তি এবং শক্তি ছিল যার ফলে তিনি বুধ এবং গ্যাল্লো উভয়কেই ডাবল পিনফলের দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন, অন্য সদস্য সেরেনা ডিবের সাথে পাঙ্ক রিং থেকে পিছু হটেছিলেন।
সামারস্লাম 2011
জন সিনা এবং সিএম পাঙ্কের মধ্যে একটি হাই-স্টেকস চ্যাম্পিয়ন বনাম চ্যাম্পিয়ন ‘ম্যাচটি নির্ধারিত ছিল যে অবিসংবাদিত ডাব্লুডাব্লুই চ্যাম্পিয়নকে মুকুট দেওয়ার জন্য, ট্রিপল এইচ একটি বিশেষ অতিথি রেফারি হিসাবে এই প্রক্রিয়াটিকে উপেক্ষা করে। চেনার পা দড়িতে থাকা সত্ত্বেও পাঙ্ক ম্যাচটি জিতেছিল। যাইহোক, তার বিজয় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি, কারণ কেভিন ন্যাশের ম্যাচ-পরবর্তী আক্রমণ এবং আলবার্তো ডেল রিওর ব্যাংকের নগদ-ইন-এর অর্থ পাঙ্ক প্রক্রিয়াটিতে শিরোপা হারাতে পারে।
সামারস্লাম 2012
সিএম পাঙ্ক 2023 ডাব্লুডব্লিউই সামারস্লাম শোতে রাজত্বকারী ডাব্লুডব্লিউই চ্যাম্পিয়ন হিসাবে গিয়েছিলেন। ট্রিপল-হুমকি ম্যাচে জন সিনা এবং বিগ শোয়ের বিপক্ষে তার শিরোপা রক্ষার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন। একটি কঠোর লড়াইয়ের পরে, পাঙ্ক তার ফিনিশার, এএ-এর সাথে সিনা পেরেক শোতে পুঁজি করে তাকে একপাশে ঠেলে দিয়ে এবং তার শিরোনাম ধরে রাখতে পিনফলটি আঁকড়ে ধরে।
সামারস্লাম 2013
ডাব্লুডব্লিউই ইউনিভার্সের শেষবারের মতো সিএম পাঙ্ক দেখেছিলেন, প্রচারের সাথে প্রথম রান করার সময়, সামারস্লাম ২০১৩ -এ ব্রক লেসনার বিপক্ষে একটি ম্যাচে ছিলেন, ‘দ্য বিস্ট দ্য বিস্ট’ হিসাবে বিল করেছিলেন। পাঙ্ক লেসনারের বিরুদ্ধে দাঁত এবং পেরেকের সাথে লড়াই করেছিল, লড়াইটিকে অসঙ্গতিতে নিয়ে আসে। তবে, তিনি ব্রোক লেসনারকে শিকার করবেন যিনি পিনফল স্কোর করতে বজ্রপাতের এফ -5-এ আঘাত করেছিলেন।
সামারস্লাম 2024
পাঙ্ক একটি একক ম্যাচে ড্রু ম্যাকআইন্টিরের সাথে শিং লক করেছিলেন যেখানে শেঠ রোলিন্স অতিথি রেফারি ছিলেন। দুজনের মধ্যে বৈঠকে পাঙ্ক পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছিল, যারা তাদের গল্পের লাইনে আরও দুটি আইকনিক ম্যাচ সরবরাহ করেছিলেন যা ২০২৪ সালে এই বছরের লড়াইয়ের পক্ষে ভোট দেওয়া হয়েছিল।
সামারস্লাম 2025
দ্বিতীয় সিটি সেন্ট সামারস্লাম 2025 এর প্রথম নাইটের মূল ইভেন্টে গুনথারের সাথে শিং লক করেছিলেন। ওয়ার্ল্ড হেভিওয়েট শিরোনাম সংঘর্ষের লাইনে ছিল। 12 বছর পরে বিশ্ব শিরোপা অর্জনের জন্য পাঙ্ক গুন্থারকে কঠোর লড়াইয়ের লড়াইয়ে পরাজিত করেছিলেন।
যাইহোক, শেঠ রোলিন্স তার ফিরে আসার সাথে সাথে উদযাপনটি খুব শীঘ্রই শেষ হয়েছিল, প্রকাশ করে যে আঘাতটি একটি প্রতারণা এবং এমআইটিবি চুক্তিতে পাঙ্ককে পরাস্ত করতে এবং শিরোনামটি ক্যাপচার করার নগদ ছিল।
সিএম পাঙ্কের সামারস্লাম রেকর্ড:
|বছর
|ম্যাচের ধরণ
|ফলাফল
|2007
|একক ম্যাচ বনাম জন মরিসন
|ক্ষতি
|2008
|একক ম্যাচ বনাম জন ব্র্যাডশো লেফিল্ড
|জয়
|2009
|টিএলসি ম্যাচ বনাম জেফ হার্ডি
|জয়
|2010
|3-অন -1 প্রতিবন্ধী ম্যাচ বনাম বড় শো
|ক্ষতি
|2011
|একক ম্যাচ বনাম জন সিনা (বিশেষ অতিথি রেফারি ট্রিপল এইচ সহ)
|জয়
|2011
|ব্যাংক নগদ-ইন ম্যাচে বনাম আলবার্তো ডেল রিওতে অর্থ
|ক্ষতি
|2012
|ট্রিপল-হুমকি ম্যাচ বনাম জন সিনা এবং বিগ শো
|জয়
|2013
|একক মেলে বনাম ব্রোক লেসনার
|ক্ষতি
|2024
|একক ম্যাচ বনাম ড্রু ম্যাকআইন্টির (বিশেষ অতিথি রেফারি শেঠ রোলিন্স সহ)
|ক্ষতি
|2025
|ওয়ার্ল্ড হেভিওয়েট শিরোনাম ম্যাচ বনাম গুন্থার
|জয়
|2025
|ওয়ার্ল্ড হেভিওয়েট শিরোনাম ম্যাচ বনাম শেঠ রোলিনস (রোলিন্সের এমআইটিবি ক্যাশ-ইন)
|ক্ষতি
মোট সামারস্লাম ম্যাচ: 11
জয়: 05
ক্ষতি: 06
মন্তব্য বিভাগে গ্রীষ্মের বৃহত্তম পার্টিতে সিএম পাঙ্কের উপস্থিতি থেকে আপনার প্রিয় সামারস্ল্যাম মুহুর্তগুলি ভাগ করুন।
সামারস্লামে সিএম পাঙ্ক কতবার প্রতিযোগিতা করেছেন?
সিএম পাঙ্ক সামারস্লামে মোট এগারোটি ম্যাচে অংশ নিয়েছে।
সামারস্লামে সিএম পাঙ্কের উইন-লস রেকর্ড কী?
দ্বিতীয় সিটি সেন্টের সামারস্লামে পাঁচটি জয়ের এবং ছয়টি হেরে জয়-পরাজয়ের রেকর্ড রয়েছে।
