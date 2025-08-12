রাশিয়া ব্রিটেনকে ইউক্রেনের শান্তি বন্দোবস্তের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিডকে নাশকতার চেষ্টা করার অভিযোগ করেছে। এটি দাবির মধ্যে এসেছে যে ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি তার বিপরীতে দৃ strong ় বক্তৃতা সত্ত্বেও যুদ্ধের অবসান ঘটাতে আঞ্চলিক ছাড় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত।
আলাস্কায় শুক্রবারের আগে, ক্রেমলিন ব্রিটেনের কাছে ফিরে এসেছিল 10 নম্বরের সতর্ক করার পরে পুতিনকে “যতদূর আপনি তাকে ফেলে দিতে পারেন” বিশ্বাস করা যায় না। এমন উদ্বেগ রয়েছে যে ইউক্রেনের ভাগ্য ইউরোপ থেকে কিয়েভ বা কোনও ন্যাটো সদস্যের উপস্থিতি ছাড়াই সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে এবং মস্কো বিরোধিতা করে এমন একটি পদক্ষেপের বিরোধিতা করে এমন কোনও শান্তি চুক্তির আগে যুদ্ধবিরতি হওয়া উচিত।
লন্ডনে পুতিনের দূতাবাস বলেছেন, “আমরা লন্ডন এবং এর কিছু অংশীদারদের অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাগুলি এর মূল কারণগুলি সম্বোধন করে সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধান ব্যাহত করার জন্য (যা পৌঁছানো যেতে পারে) লক্ষ্য করি।”
“এটি আলাস্কার রাশিয়ান-আমেরিকান শীর্ষ সম্মেলনে দৌড়ানোর ক্ষেত্রে ব্রিটিশ নেতৃত্বের বক্তব্য এবং কার্যক্রম দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এই জাতীয় নীতি আবারও ইউরোপীয় রাজধানীগুলির সুবিধাবাদী পদ্ধতির সত্যতা নিশ্চিত করে, যা ইউক্রেনকে একটি বিরোধী-রাশির ব্যাটারিং র্যাম হিসাবে ব্যবহার অব্যাহত রাখার গণনা করছে।”
পুতিন “রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক উপায়ে ইউক্রেনীয় দ্বন্দ্বকে নিষ্পত্তি করার জন্য উন্মুক্ত … আমরা একটি স্থায়ী এবং দীর্ঘমেয়াদী শান্তির কথা বলছি, যা কেবল সঙ্কটের মূল কারণগুলি নির্মূল করেই অর্জন করা যেতে পারে।”
জেলেনস্কি সতর্ক করেছেন যে পুতিনের শান্তি চাওয়ার কোনও ইচ্ছা নেই।
“রাশিয়ানরা কেবল সময় কিনতে চায়, যুদ্ধ শেষ না করে,” তিনি বলেছিলেন। “যুদ্ধক্ষেত্র এবং রাশিয়ার দুষ্ট ধর্মঘটের পরিস্থিতি বেসামরিক অবকাঠামো এবং সাধারণ মানুষের উপর ধর্মঘটকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে।”
তিনি দাবি করেছিলেন যে পুতিন ট্রাম্পকে বোকা বানানোর চেষ্টা করছেন।
ইউক্রেনীয় গোয়েন্দাদের বরাত দিয়ে তিনি বলেছিলেন, রাশিয়ান স্বৈরশাসক “অবশ্যই যুদ্ধের অবসান বা যুদ্ধের অবসানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন না।”
“পুতিন কেবল তার ব্যক্তিগত বিজয় হিসাবে আমেরিকার সাথে একটি সভা উপস্থাপনের জন্য দৃ determined ়সংকল্পবদ্ধ এবং তারপরে ঠিক আগের মতো অভিনয় চালিয়ে যান।”
তিনি “নতুন আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য প্রস্তুতির পরামর্শ দেওয়ার মতো উপায়ে তাদের সেনা ও বাহিনীকে পুনরায় নিয়োগ করছিলেন।
“যদি কেউ শান্তির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তবে তিনি যা করেন তা এটি নয়।”
রাশিয়া আজ দাবি করেছে যে এটি পোকরভস্কের কৌশলগত শহরটির উত্তরে ইউক্রেনের “প্রতিরক্ষা মূল লাইন” দিয়ে ভেঙে গেছে।
তবে এমন কিছু সংকেত রয়েছে জেলেনস্কি জমির উপর রাশিয়ার ডি ফ্যাক্টো নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে প্রস্তুত যা এটি ফ্রন্টলাইনে হিমায়িত করে আক্রমণ করেছে, পুতিনকে নিয়ন্ত্রণ দেয় তবে লুহানস্ক, ডোনেটস্ক, জাপোরিজঝিয়া, খেরসন এবং ক্রিমিয়ার উপর সার্বভৌমত্ব নয়।
তবে ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি আক্রমণাত্মক উপকূলরেখা সহ ইউক্রেনের জন্য কিছু জমি ফিরিয়ে আনবেন বলে আশাবাদী।
“রাশিয়া ইউক্রেনের একটি বড় অংশ দখল করেছে; তারা প্রধান অঞ্চল দখল করেছে,” ট্রাম্প বলেছিলেন। “আমরা ইউক্রেনের জন্য সেই অঞ্চলটির কিছু ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করতে যাচ্ছি।”
রাশিয়া রাতারাতি একটি ইউক্রেনীয় সেনা প্রশিক্ষণ ইউনিটে আঘাত করে, একজনকে হত্যা করে এবং ১১ জন আহত করে।
আরও কয়েক ডজন সার্ভিসম্যান অ্যাকোস্টিক ট্রমা এবং তীব্র চাপের মধ্যে পড়েছিলেন।
ইউক্রেনের গুর মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স আজ দাবি করেছে যে সোমবারের ধর্মঘটে এটি ওরেনবার্গে, ফ্রন্টলাইনের 750 মাইল পিছনে “রকেটগুলির জন্য হিলিয়াম উত্পাদনকারী একমাত্র রাশিয়ান সুবিধা” এ আঘাত করেছে।
আজ শুরুর দিকে, স্ট্যাভ্রপল অঞ্চলের ফুটেজে দেখা গেছে যে দীর্ঘ পরিসীমা ইউক্রেনীয় ড্রোন দ্বারা লক্ষ্যযুক্ত দুটি সামরিক লিঙ্কযুক্ত গাছপালা দেখানো হয়েছে।
মনোক্রিস্টাল সিন্থেটিক করুন্ডাম-স্যাফায়ারের বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ নির্মাতা, যা জ্বলজ্বল ছিল।
এটি রাশিয়ান সামরিক ডিভাইসে অপটিক্যাল সিস্টেমগুলির জন্য ব্যবহৃত হয়।
নেপচুন প্ল্যান্ট – সামুদ্রিক জাহাজগুলির জন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তৈরি করাও লক্ষ্য করা হয়েছিল।
রাশিয়ার ইয়ারোস্লাভলে একটি বিশাল পেইন্ট প্ল্যান্ট, যা সামরিক সরঞ্জামগুলির জারা সুরক্ষার জন্য বিশেষ আবরণ তৈরি করে, একটি নাশক হামলার সন্দেহের মধ্যে শিখায় জড়িয়ে পড়েছিল।
পুতিনের বাহিনী জাপুরিঝিয়া অঞ্চলে বিমানীয় বোমা চালু করার পরে 68৮ বছর বয়সী একজন পেনশনার আহত হয়েছিলেন।